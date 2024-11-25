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Зарубежные конкуренты следят за российскими разработками, заявила Матвиенко - РИА Новости, 25.11.2024
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20:28 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/nauka-1985664968.html
Зарубежные конкуренты следят за российскими разработками, заявила Матвиенко
Зарубежные конкуренты следят за российскими разработками, заявила Матвиенко - РИА Новости, 25.11.2024
Зарубежные конкуренты следят за российскими разработками, заявила Матвиенко
Зарубежные конкуренты России и иностранные спецслужбы внимательно следят за разработками российских ученых, такие моменты надо отслеживать, считает спикер... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T20:28
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валентина матвиенко
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МОСКВА, 25 ноя — Новости. Зарубежные конкуренты России и иностранные спецслужбы внимательно следят за разработками российских ученых, такие моменты надо отслеживать, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Наши конкуренты внимательно следят за Россией. Действительно, у нас столько талантливых людей в самых разных сферах и молодых людей. И разведки, которые тут, это я знаю, просто как это делается, и все остальные, они высматривают. Где только что новое появляется и вот сразу окружают, переманивают людей, воруют научные разработки, которые даже только может быть еще на начальной стадии. На это надо обращать внимание... надо внимательно к этому относиться", - сказала политик на заседании Совета по вопросам интеллектуальной собственности при председателе СФ. Матвиенко подчеркнула, что такой "утечки мозгов", как это было раньше, нет. "Молодым людям создаются инженерные школы и другие форматы, инструменты создаются, условия творить. Но очень важно, чтобы мы были страной с защищенными авторскими правами и цивилизованно создавали условия для коммерциализации научно-исследовательских разработок и других условий для того, чтобы молодежь не "утекала", продолжала работать у нас", - заключила спикер.
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россия, москва, валентина матвиенко, совет федерации рф, в мире
Россия, Москва, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, В мире
Зарубежные конкуренты следят за российскими разработками, заявила Матвиенко

Матвиенко: иностранные спецслужбы следят за разработками российских ученых

© iStock.com / gorodenkoffПрототип реактивного двигателя
Прототип реактивного двигателя - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© iStock.com / gorodenkoff
Прототип реактивного двигателя. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя — Новости. Зарубежные конкуренты России и иностранные спецслужбы внимательно следят за разработками российских ученых, такие моменты надо отслеживать, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Наши конкуренты внимательно следят за Россией. Действительно, у нас столько талантливых людей в самых разных сферах и молодых людей. И разведки, которые тут, это я знаю, просто как это делается, и все остальные, они высматривают. Где только что новое появляется и вот сразу окружают, переманивают людей, воруют научные разработки, которые даже только может быть еще на начальной стадии. На это надо обращать внимание... надо внимательно к этому относиться", - сказала политик на заседании Совета по вопросам интеллектуальной собственности при председателе СФ.
Матвиенко подчеркнула, что такой "утечки мозгов", как это было раньше, нет. "Молодым людям создаются инженерные школы и другие форматы, инструменты создаются, условия творить. Но очень важно, чтобы мы были страной с защищенными авторскими правами и цивилизованно создавали условия для коммерциализации научно-исследовательских разработок и других условий для того, чтобы молодежь не "утекала", продолжала работать у нас", - заключила спикер.
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