https://ria.ru/20241125/nauka-1985664968.html

Зарубежные конкуренты следят за российскими разработками, заявила Матвиенко

Зарубежные конкуренты следят за российскими разработками, заявила Матвиенко - РИА Новости, 25.11.2024

Зарубежные конкуренты следят за российскими разработками, заявила Матвиенко

Зарубежные конкуренты России и иностранные спецслужбы внимательно следят за разработками российских ученых, такие моменты надо отслеживать, считает спикер... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T20:28

2024-11-25T20:28

2024-11-25T20:28

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МОСКВА, 25 ноя — Новости. Зарубежные конкуренты России и иностранные спецслужбы внимательно следят за разработками российских ученых, такие моменты надо отслеживать, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Наши конкуренты внимательно следят за Россией. Действительно, у нас столько талантливых людей в самых разных сферах и молодых людей. И разведки, которые тут, это я знаю, просто как это делается, и все остальные, они высматривают. Где только что новое появляется и вот сразу окружают, переманивают людей, воруют научные разработки, которые даже только может быть еще на начальной стадии. На это надо обращать внимание... надо внимательно к этому относиться", - сказала политик на заседании Совета по вопросам интеллектуальной собственности при председателе СФ. Матвиенко подчеркнула, что такой "утечки мозгов", как это было раньше, нет. "Молодым людям создаются инженерные школы и другие форматы, инструменты создаются, условия творить. Но очень важно, чтобы мы были страной с защищенными авторскими правами и цивилизованно создавали условия для коммерциализации научно-исследовательских разработок и других условий для того, чтобы молодежь не "утекала", продолжала работать у нас", - заключила спикер.

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россия, москва, валентина матвиенко, совет федерации рф, в мире