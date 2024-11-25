https://ria.ru/20241125/nauka-1985664968.html
Зарубежные конкуренты следят за российскими разработками, заявила Матвиенко
Зарубежные конкуренты следят за российскими разработками, заявила Матвиенко - РИА Новости, 25.11.2024
Зарубежные конкуренты следят за российскими разработками, заявила Матвиенко
Зарубежные конкуренты России и иностранные спецслужбы внимательно следят за разработками российских ученых, такие моменты надо отслеживать, считает спикер... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T20:28
2024-11-25T20:28
2024-11-25T20:28
россия
москва
валентина матвиенко
совет федерации рф
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958502777_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_76f30b761a74d69d8219bdfa57f69f1f.jpg
МОСКВА, 25 ноя — Новости. Зарубежные конкуренты России и иностранные спецслужбы внимательно следят за разработками российских ученых, такие моменты надо отслеживать, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Наши конкуренты внимательно следят за Россией. Действительно, у нас столько талантливых людей в самых разных сферах и молодых людей. И разведки, которые тут, это я знаю, просто как это делается, и все остальные, они высматривают. Где только что новое появляется и вот сразу окружают, переманивают людей, воруют научные разработки, которые даже только может быть еще на начальной стадии. На это надо обращать внимание... надо внимательно к этому относиться", - сказала политик на заседании Совета по вопросам интеллектуальной собственности при председателе СФ. Матвиенко подчеркнула, что такой "утечки мозгов", как это было раньше, нет. "Молодым людям создаются инженерные школы и другие форматы, инструменты создаются, условия творить. Но очень важно, чтобы мы были страной с защищенными авторскими правами и цивилизованно создавали условия для коммерциализации научно-исследовательских разработок и других условий для того, чтобы молодежь не "утекала", продолжала работать у нас", - заключила спикер.
https://ria.ru/20241125/chernyshenko--1985608160.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958502777_684:0:3415:2048_1920x0_80_0_0_b6890be39443e2c4ffe9d2f9bbf8c06c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, валентина матвиенко, совет федерации рф, в мире
Россия, Москва, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, В мире
Зарубежные конкуренты следят за российскими разработками, заявила Матвиенко
Матвиенко: иностранные спецслужбы следят за разработками российских ученых