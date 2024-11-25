Депутат Госдумы рассказал, зачем в НАТО говорят о российской угрозе
Депутат ГД Шхагошев: НАТО обсуждает угрозу от РФ для пополнения запасов оружия
© Фото пресс-службы депутатаАдальби Шхагошев
© Фото пресс-службы депутата
Адальби Шхагошев. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Военный комитет НАТО обсуждает "растущую российскую угрозу" для пополнения истощенных запасов оружия, заявил РИА Новости член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев.
"Шантаж "растущей российской угрозой" в действии. Лучшей уловки для военного комитета НАТО, чем идея нападения России, и искать не надо для пополнения истощенных запасов оружия, ПВО и других вооружений", - отметил Шхагошев.
Также он назвал очевидным лоббирование военно-промышленным комплексом США своего "вечного бизнес-интереса".
"В противовес заявлениям европейцев о независимости от НАТО в вопросах собственной безопасности, США вынудят Европу платить серьезные взносы и отложить свои амбиции, шантажируя растущей российской угрозой", - считает депутат.
В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".