https://ria.ru/20241125/nato-1985657735.html
Страны НАТО не согласовали единую позицию по приглашению Украины
Страны НАТО не согласовали единую позицию по приглашению Украины - РИА Новости, 25.11.2024
Страны НАТО не согласовали единую позицию по приглашению Украины
Страны НАТО до сих пор так и не согласовали необходимую единую позицию о приглашении Украины в альянс, признал и.о. замгенсека организации Борис Руге,... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T19:29
2024-11-25T19:29
2024-11-25T19:29
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БРЮССЕЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. Страны НАТО до сих пор так и не согласовали необходимую единую позицию о приглашении Украины в альянс, признал и.о. замгенсека организации Борис Руге, выступивший на пленарной парламентской ассамблее стран альянса в Канаде. "Для приглашения необходимо единогласное решение всех 32 стран альянса, которого у нас нет", - признал он. В июле президент РФ Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для России шаги. Он подчеркивал, что РФ не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. Путин также отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО.
https://ria.ru/20241119/zelenskij-1984680374.html
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в мире, россия, украина, канада, владимир путин, нато
В мире, Россия, Украина, Канада, Владимир Путин, НАТО
Страны НАТО не согласовали единую позицию по приглашению Украины
Руге: страны НАТО не согласовали единую позицию о приглашении Украины в альянс