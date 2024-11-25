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В НАТО обсуждают нанесение высокоточных ударов по России в случае конфликта - РИА Новости, 25.11.2024
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16:29 25.11.2024 (обновлено: 18:08 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/nato-1985618060.html
В НАТО обсуждают нанесение высокоточных ударов по России в случае конфликта
В НАТО обсуждают нанесение высокоточных ударов по России в случае конфликта - РИА Новости, 25.11.2024
В НАТО обсуждают нанесение высокоточных ударов по России в случае конфликта
В НАТО обсуждают нанесение превентивных высокоточных ударов по территории России в случае вооруженного конфликта, заявил глава Военного комитета альянса адмирал РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T16:29
2024-11-25T18:08
россия
москва
брюссель
роб бауэр
владимир путин
такер карлсон
нато
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 25 ноя — РИА Новости. В НАТО обсуждают нанесение превентивных высокоточных ударов по территории России в случае вооруженного конфликта, заявил глава Военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр на конференции в Брюсселе."Мы сейчас должны восполнить операционные запасы оружия, которые истощились. Мы также должны больше инвестировать в ПВО, системы нанесения высокоточных ударов. Это новая дискуссия в НАТО, и я рад, что мы изменили отношение к идее о том, что мы — оборонный альянс и будем сидеть и ждать, когда на нас нападут, и потом реагировать. Грамотнее не ждать, а поражать пусковые установки в России в случае, если она на нас нападет. Необходима комбинация высокоточных ударов, которые выведут из строя системы, используемые для нападения на нас, и мы должны нанести первый удар", — сказал он.Как подчеркивал Владимир Путин, Россия не собирается нападать на страны НАТО, поскольку в этом нет никакого смысла. Тем не менее Москва не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Так, на минувшей неделе газета The New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации Белого дома сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование ВСУ американского дальнобойного вооружения для ударов вглубь российской территории.Двадцать первого ноября Россия успешно испытала одну из новейших ракетных систем средней дальности "Орешник". Это стало ответом на удары ВСУ дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow по объектам в Курской и Брянской областях.Российские войска поразили крупный промышленный комплекс в Днепропетровске с помощью баллистической ракеты в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута.
https://ria.ru/20241125/zapad-1985449118.html
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Применение новейшей ракеты "Орешник"
Медведев после заявления Путина о применении новейшей ракеты "Орешник" опубликовал видео и задался вопросом. Это то, чего вы хотели? Что ж, черт возьми, вы это и получили!
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россия, москва, брюссель, роб бауэр, владимир путин, такер карлсон, нато, в мире, вооруженные силы украины, джо байден
Россия, Москва, Брюссель, Роб Бауэр, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО, В мире, Вооруженные силы Украины, Джо Байден
В НАТО обсуждают нанесение высокоточных ударов по России в случае конфликта

Глава комитета НАТО Бауэр: блок обсуждает превентивные высокоточные удары по РФ

© AP Photo / Virginia MayoБаннеры с символикой НАТО в Брюсселе
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 25 ноя — РИА Новости. В НАТО обсуждают нанесение превентивных высокоточных ударов по территории России в случае вооруженного конфликта, заявил глава Военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр на конференции в Брюсселе.
"Мы сейчас должны восполнить операционные запасы оружия, которые истощились. Мы также должны больше инвестировать в ПВО, системы нанесения высокоточных ударов. Это новая дискуссия в НАТО, и я рад, что мы изменили отношение к идее о том, что мы — оборонный альянс и будем сидеть и ждать, когда на нас нападут, и потом реагировать. Грамотнее не ждать, а поражать пусковые установки в России в случае, если она на нас нападет. Необходима комбинация высокоточных ударов, которые выведут из строя системы, используемые для нападения на нас, и мы должны нанести первый удар", — сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
Запад просчитывает шансы на выживание
Вчера, 08:00
Как подчеркивал Владимир Путин, Россия не собирается нападать на страны НАТО, поскольку в этом нет никакого смысла. Тем не менее Москва не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Так, на минувшей неделе газета The New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации Белого дома сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование ВСУ американского дальнобойного вооружения для ударов вглубь российской территории.

По словам Путина, это означает прямое вступление НАТО в конфликт на Украине: операции по применению высокоточного оружия большой дальности западного производства проводятся при участии военных стран альянса, поскольку только они могут вводить полетные задания в ракетные системы.

Двадцать первого ноября Россия успешно испытала одну из новейших ракетных систем средней дальности "Орешник". Это стало ответом на удары ВСУ дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow по объектам в Курской и Брянской областях.
Российские войска поразили крупный промышленный комплекс в Днепропетровске с помощью баллистической ракеты в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
Западу лучше поверить Путину
23 ноября, 08:00
 
РоссияМоскваБрюссельРоб БауэрВладимир ПутинТакер КарлсонНАТОВ миреВооруженные силы УкраиныДжо Байден
 
 
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