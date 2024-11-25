В НАТО обсуждают нанесение высокоточных ударов по России в случае конфликта
Глава комитета НАТО Бауэр: блок обсуждает превентивные высокоточные удары по РФ
© AP Photo / Virginia MayoБаннеры с символикой НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 25 ноя — РИА Новости. В НАТО обсуждают нанесение превентивных высокоточных ударов по территории России в случае вооруженного конфликта, заявил глава Военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр на конференции в Брюсселе.
"Мы сейчас должны восполнить операционные запасы оружия, которые истощились. Мы также должны больше инвестировать в ПВО, системы нанесения высокоточных ударов. Это новая дискуссия в НАТО, и я рад, что мы изменили отношение к идее о том, что мы — оборонный альянс и будем сидеть и ждать, когда на нас нападут, и потом реагировать. Грамотнее не ждать, а поражать пусковые установки в России в случае, если она на нас нападет. Необходима комбинация высокоточных ударов, которые выведут из строя системы, используемые для нападения на нас, и мы должны нанести первый удар", — сказал он.
Запад просчитывает шансы на выживание
Вчера, 08:00
Как подчеркивал Владимир Путин, Россия не собирается нападать на страны НАТО, поскольку в этом нет никакого смысла. Тем не менее Москва не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
По словам Путина, это означает прямое вступление НАТО в конфликт на Украине: операции по применению высокоточного оружия большой дальности западного производства проводятся при участии военных стран альянса, поскольку только они могут вводить полетные задания в ракетные системы.
Двадцать первого ноября Россия успешно испытала одну из новейших ракетных систем средней дальности "Орешник". Это стало ответом на удары ВСУ дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow по объектам в Курской и Брянской областях.
Российские войска поразили крупный промышленный комплекс в Днепропетровске с помощью баллистической ракеты в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута.
Западу лучше поверить Путину
23 ноября, 08:00