https://ria.ru/20241125/nato-1985611507.html

В НАТО назвали конфликт на Украине частью противостояния США и КНР

В НАТО назвали конфликт на Украине частью противостояния США и КНР - РИА Новости, 25.11.2024

В НАТО назвали конфликт на Украине частью противостояния США и КНР

Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, рассуждая о том, почему США при Дональде Трампе и Запад в целом не должны завершать конфликт на Украине победой... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T16:04

2024-11-25T16:04

2024-11-25T16:09

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сша

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БРЮССЕЛЬ, 25 ноя - РИА Новости. Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, рассуждая о том, почему США при Дональде Трампе и Запад в целом не должны завершать конфликт на Украине победой России, заявил, что конфликт на Украине - это якобы часть глобального перебалансирования сил между США и Китаем. "Люди в Европе должны понять, что, даже если конфликт (на Украине - ред.) завершится завтра при любых обстоятельствах, это не означает, что все вернется к нормальной жизни, поскольку это часть гораздо более глобального вызова, и это перебалансирование сил между США и Китаем. Это то, что сейчас происходит в мире", - сказал адмирал. Он добавил, что "все, что происходит сейчас, гораздо шире, чем Украина". "Это базирующийся на правилах миропорядок, мы боремся за что-то гораздо более масштабное, чем Украина", - уверен военный чиновник. Бауэр также посетовал, что в ЕС "нет единого лидера, как США - в НАТО, и всего приходится добиваться через дискуссии".

https://ria.ru/20241125/poroshenko-1985502943.html

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в мире, сша, украина, китай, роб бауэр, дональд трамп, нато, евросоюз