https://ria.ru/20241125/nato-1985611507.html
В НАТО назвали конфликт на Украине частью противостояния США и КНР
В НАТО назвали конфликт на Украине частью противостояния США и КНР - РИА Новости, 25.11.2024
В НАТО назвали конфликт на Украине частью противостояния США и КНР
Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, рассуждая о том, почему США при Дональде Трампе и Запад в целом не должны завершать конфликт на Украине победой... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T16:04
2024-11-25T16:04
2024-11-25T16:09
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БРЮССЕЛЬ, 25 ноя - РИА Новости. Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, рассуждая о том, почему США при Дональде Трампе и Запад в целом не должны завершать конфликт на Украине победой России, заявил, что конфликт на Украине - это якобы часть глобального перебалансирования сил между США и Китаем. "Люди в Европе должны понять, что, даже если конфликт (на Украине - ред.) завершится завтра при любых обстоятельствах, это не означает, что все вернется к нормальной жизни, поскольку это часть гораздо более глобального вызова, и это перебалансирование сил между США и Китаем. Это то, что сейчас происходит в мире", - сказал адмирал. Он добавил, что "все, что происходит сейчас, гораздо шире, чем Украина". "Это базирующийся на правилах миропорядок, мы боремся за что-то гораздо более масштабное, чем Украина", - уверен военный чиновник. Бауэр также посетовал, что в ЕС "нет единого лидера, как США - в НАТО, и всего приходится добиваться через дискуссии".
https://ria.ru/20241125/poroshenko-1985502943.html
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В мире, США, Украина, Китай, Роб Бауэр, Дональд Трамп, НАТО, Евросоюз
В НАТО назвали конфликт на Украине частью противостояния США и КНР
Чиновник НАТО Бауэр назвал конфликт на Украине частью противостояния США и КНР