https://ria.ru/20241125/narrativ-1985492442.html

"Она слаба". На Западе высказались после решения США об ударах по России

"Она слаба". На Западе высказались после решения США об ударах по России - РИА Новости, 25.11.2024

"Она слаба". На Западе высказались после решения США об ударах по России

Бессмысленные антироссийские нарративы западных элит о якобы эскалации Россией конфликта на Украине могут привести мир к ядерной войне, выразил мнение профессор РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T02:00

2024-11-25T02:00

2024-11-25T08:48

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Бессмысленные антироссийские нарративы западных элит о якобы эскалации Россией конфликта на Украине могут привести мир к ядерной войне, выразил мнение профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети Х. Так он отреагировал на заявления официальных лиц европейских стран, обвинивших Россию в агрессивных действиях после нанесения удара "Орешником" по территории Украины, которая начала бить по российской земле дальнобойными ракетами."США, Великобритания и Франция могут атаковать Россию напрямую, но они не участники (конфликта. — Прим. ред.). Если Россия не принимает ответных мер — она слаба. Если Россия наносит ответный удар — она эскалирует и ведет себя агрессивно", — написал эксперт.По словам профессора, логика западных элит в отношении России соответствует принципу разделения мира на черное и белое, по которому граждане либо следуют западной военной пропаганде и лжи, которые могут привести мир к ядерной войне, либо на них вешают ярлык предателя и агрессора. Привычная тактика двойных стандартов, о которых в России неоднократно говорили дипломаты МИД.В субботу глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Украина может запускать французские ракеты дальнего радиуса действия по России в целях самообороны и намекнул на возможное приглашение Украины в НАТО.Президент России Владимир Путин вечером 21 ноября выступил с заявлением о нанесении комбинированного удара по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия. Речь идет о комплексе в Днепропетровске, где производят в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях испытали одну из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" — в этом случае баллистическую ракету в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул глава государства.Ранее газета New York Times сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов вглубь территории России.

https://ria.ru/20241124/oreshnik-1985428330.html

https://ria.ru/20241123/udar-1985359122.html

https://ria.ru/20241123/zelenskiy-1985328480.html

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в мире, россия, украина, франция, владимир путин, нато, джо байден, сша