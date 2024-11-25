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"Она слаба". На Западе высказались после решения США об ударах по России - РИА Новости, 25.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:00 25.11.2024 (обновлено: 08:48 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/narrativ-1985492442.html
"Она слаба". На Западе высказались после решения США об ударах по России
"Она слаба". На Западе высказались после решения США об ударах по России - РИА Новости, 25.11.2024
"Она слаба". На Западе высказались после решения США об ударах по России
Бессмысленные антироссийские нарративы западных элит о якобы эскалации Россией конфликта на Украине могут привести мир к ядерной войне, выразил мнение профессор РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T02:00
2024-11-25T08:48
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
франция
владимир путин
нато
джо байден
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Бессмысленные антироссийские нарративы западных элит о якобы эскалации Россией конфликта на Украине могут привести мир к ядерной войне, выразил мнение профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети Х. Так он отреагировал на заявления официальных лиц европейских стран, обвинивших Россию в агрессивных действиях после нанесения удара "Орешником" по территории Украины, которая начала бить по российской земле дальнобойными ракетами.&quot;США, Великобритания и Франция могут атаковать Россию напрямую, но они не участники (конфликта. — Прим. ред.). Если Россия не принимает ответных мер — она слаба. Если Россия наносит ответный удар — она эскалирует и ведет себя агрессивно&quot;, — написал эксперт.По словам профессора, логика западных элит в отношении России соответствует принципу разделения мира на черное и белое, по которому граждане либо следуют западной военной пропаганде и лжи, которые могут привести мир к ядерной войне, либо на них вешают ярлык предателя и агрессора. Привычная тактика двойных стандартов, о которых в России неоднократно говорили дипломаты МИД.В субботу глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Украина может запускать французские ракеты дальнего радиуса действия по России в целях самообороны и намекнул на возможное приглашение Украины в НАТО.Президент России Владимир Путин вечером 21 ноября выступил с заявлением о нанесении комбинированного удара по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия. Речь идет о комплексе в Днепропетровске, где производят в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях испытали одну из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" — в этом случае баллистическую ракету в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул глава государства.Ранее газета New York Times сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов вглубь территории России.
https://ria.ru/20241124/oreshnik-1985428330.html
https://ria.ru/20241123/udar-1985359122.html
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в мире, россия, украина, франция, владимир путин, нато, джо байден, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Франция, Владимир Путин, НАТО, Джо Байден, США
"Она слаба". На Западе высказались после решения США об ударах по России

Профессор Дизен: антироссийские идеи западных элит ведут мир к ядерной войне

© AP Photo / U.S. Army/John HamiltonЗапуск американской баллистической ракеты ATACMS
Запуск американской баллистической ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© AP Photo / U.S. Army/John Hamilton
Запуск американской баллистической ракеты ATACMS . Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Бессмысленные антироссийские нарративы западных элит о якобы эскалации Россией конфликта на Украине могут привести мир к ядерной войне, выразил мнение профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети Х.
Так он отреагировал на заявления официальных лиц европейских стран, обвинивших Россию в агрессивных действиях после нанесения удара "Орешником" по территории Украины, которая начала бить по российской земле дальнобойными ракетами.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
Медведев после применения Россией "Орешника" дал совет Европе
Вчера, 11:59
«

"США, Великобритания и Франция могут атаковать Россию напрямую, но они не участники (конфликта. — Прим. ред.). Если Россия не принимает ответных мер — она слаба. Если Россия наносит ответный удар — она эскалирует и ведет себя агрессивно", — написал эксперт.

По словам профессора, логика западных элит в отношении России соответствует принципу разделения мира на черное и белое, по которому граждане либо следуют западной военной пропаганде и лжи, которые могут привести мир к ядерной войне, либо на них вешают ярлык предателя и агрессора. Привычная тактика двойных стандартов, о которых в России неоднократно говорили дипломаты МИД.
В субботу глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Украина может запускать французские ракеты дальнего радиуса действия по России в целях самообороны и намекнул на возможное приглашение Украины в НАТО.
Саммит НАТО - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
"Этот запах": в США раскрыли, что случилось на Западе после удара России
23 ноября, 16:26
Президент России Владимир Путин вечером 21 ноября выступил с заявлением о нанесении комбинированного удара по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия. Речь идет о комплексе в Днепропетровске, где производят в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях испытали одну из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" — в этом случае баллистическую ракету в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул глава государства.
Ранее газета New York Times сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов вглубь территории России.
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23 ноября, 11:33
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаФранцияВладимир ПутинНАТОДжо БайденСША
 
 
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