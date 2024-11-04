https://ria.ru/20241104/guterresh-1981833719.html

Зампостпреда России в ООН указала на двойные стандарты Гутерреша

Зампостпреда России в ООН указала на двойные стандарты Гутерреша - РИА Новости, 04.11.2024

Зампостпреда России в ООН указала на двойные стандарты Гутерреша

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, ранее призвавший не допустить "интернационализацию" украинского кризиса в контексте якобы отправки военных КНДР в... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T20:44

2024-11-04T20:44

2024-11-04T20:44

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ООН, 4 ноя - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, ранее призвавший не допустить "интернационализацию" украинского кризиса в контексте якобы отправки военных КНДР в РФ, тем не менее, не высказывал свою озабоченность участием военных из стран НАТО в конфликте на Украине, сообщила зампостпреда миссии РФ при всемирной организации Анна Евстигнеева. Вашингтон ранее выразил обеспокоенность сообщениями о якобы подготовке северокорейских сил для участия в конфликте на Украине на стороне России. Москва и Пхеньян отвергают эти обвинения, заявляя об их беспочвенности и бездоказательности. Китай, имеющий тесные связи как с Россией, так и с Северной Кореей, призывает к дипломатическому решению конфликта и избеганию эскалации. В офисе генска ООН накануне сообщали, что Гутерреш выразил обеспокоенность сообщениями о якобы отправке военных КНДР в Россию и призвал не допустить "интернационализацию" кризиса. "Отметился сбивающим с толку заявлением на счет этих сообщений и генсекретарь ООН. Удивительно, что, подыгрывая сейчас западным странам в интернационализации украинского конфликта, он никогда не высказывался с такой же озабоченностью о постоянно наращиваемой номенклатуре все более дальнобойных западных вооружений Украине, дискуссиях о том, можно или нельзя бить в глубину российской территории, не говоря уже о практике отправки военнослужащих армий стран НАТО в зону конфликта на Украине", - сказала Евстигнеева в ходе заседания Совбеза ООН. Президент России Владимир Путин в октябре в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" заявил, что вопрос оказания взаимной военной помощи – суверенное дело РФ и КНДР, и только им решать, ограничиться ли учениями и обменом опытом в рамках статьи, предусмотренной заключенным договором, или "применять что-то". Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркивала, что взаимодействие РФ и КНДР в военной сфере не нарушает норм международного права, она назвала ажиотаж в Южной Корее из-за сообщений о якобы отправке военных из КНДР в РФ "вбросами и шумихой". Первый секретарь миссии КНДР при ООН Ил Ха Ким, в свою очередь, называл обвинения в адрес Пхеньяна об отправке военных КНДР в Россию – "грязными маневрами" США и их союзников, чтобы замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине. Россия и КНДР в ходе визита Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности, в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.

https://ria.ru/20241104/dogovor-1981827988.html

https://ria.ru/20241104/kndr-1981825427.html

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