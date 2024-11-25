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В Челябинске машина врезалась в толпу пешеходов - РИА Новости, 25.11.2024
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13:25 25.11.2024 (обновлено: 17:29 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/naezd-1985570443.html
В Челябинске машина врезалась в толпу пешеходов
В Челябинске машина врезалась в толпу пешеходов - РИА Новости, 25.11.2024
В Челябинске машина врезалась в толпу пешеходов
В Челябинске автомобиль сбил стоявших у дороги пешеходов, пострадали пять человек, сообщил региональный Минздрав. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T13:25
2024-11-25T17:29
происшествия
челябинск
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ЧЕЛЯБИНСК, 25 ноя — РИА Новости. В Челябинске автомобиль сбил стоявших у дороги пешеходов, пострадали пять человек, сообщил региональный Минздрав."В результате аварии на перекрестке Братьев Кашириных и Чичерина, предварительно, пятеро пострадавших, все живы", — говорится в релизе.В ведомстве отметили, что сейчас пострадавшими занимаются врачи, и пообещали позже дать более подробную информацию.Согласно видеозаписи с камер городского наблюдения, опубликованной в соцсетях, BMW X6 не вписалась в правый поворот и, поехав прямо, сбила пешеходов, после чего, не сбавляя скорости, скрылась с места происшествия. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, водителя уже задержали. В этом полицейским помогли местные жители, которые заблокировали автомобиль нарушителя. Он оказался пьян, уровень алкоголя в его крови составил 1,074 промилле. Выяснилось также, что мужчину не раз привлекали к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.Губернатор Челябинской области Алексей Текслер уточнил, что один из пострадавших — 11-месячный ребенок. По его словам, все пострадавшие госпитализированы, один из взрослых в тяжелом состоянии. Глава региона отметил, что взял инцидент на личный контроль и пообещал оказать всю необходимую помощь. По информации регионального Минздрава, после осмотра ребенка и двоих взрослых госпитализировали, еще двоих отпустили на амбулаторное лечение. Как выяснилось, последние — это вратарь хоккейного клуба "Челмет" Алексей Щетилин и его жена. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
https://ria.ru/20241118/sochi-1984353457.html
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Наезд автомобиля на пешеходов в Челябинске
Автомобиль сбил стоявших у дороги пешеходов в Челябинске, пострадали, предварительно, пятеро, сообщил в понедельник минздрав региона. Согласно видеозаписи с камер городского наблюдения, размещенных в соцсетях, автомобиль после наезда на людей, не сбавляя скорости, скрылся с места происшествия.
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происшествия, челябинск
Происшествия, Челябинск
В Челябинске машина врезалась в толпу пешеходов

В Челябинске автомобиль сбил пять стоявших у дороги пешеходов

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ЧЕЛЯБИНСК, 25 ноя — РИА Новости. В Челябинске автомобиль сбил стоявших у дороги пешеходов, пострадали пять человек, сообщил региональный Минздрав.
«
"В результате аварии на перекрестке Братьев Кашириных и Чичерина, предварительно, пятеро пострадавших, все живы", — говорится в релизе.
В ведомстве отметили, что сейчас пострадавшими занимаются врачи, и пообещали позже дать более подробную информацию.
Согласно видеозаписи с камер городского наблюдения, опубликованной в соцсетях, BMW X6 не вписалась в правый поворот и, поехав прямо, сбила пешеходов, после чего, не сбавляя скорости, скрылась с места происшествия.
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Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, водителя уже задержали. В этом полицейским помогли местные жители, которые заблокировали автомобиль нарушителя. Он оказался пьян, уровень алкоголя в его крови составил 1,074 промилле. Выяснилось также, что мужчину не раз привлекали к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер уточнил, что один из пострадавших — 11-месячный ребенок. По его словам, все пострадавшие госпитализированы, один из взрослых в тяжелом состоянии. Глава региона отметил, что взял инцидент на личный контроль и пообещал оказать всю необходимую помощь.
По информации регионального Минздрава, после осмотра ребенка и двоих взрослых госпитализировали, еще двоих отпустили на амбулаторное лечение. Как выяснилось, последние — это вратарь хоккейного клуба "Челмет" Алексей Щетилин и его жена.
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