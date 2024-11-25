https://ria.ru/20241125/mysh-1985568154.html

Залетевшая в квартиру летучая мышь перезимует в Московском зоопарке

Залетевшая в квартиру летучая мышь перезимует в Московском зоопарке - РИА Новости, 25.11.2024

Залетевшая в квартиру летучая мышь перезимует в Московском зоопарке

Летучая мышь, залетевшая в столичную квартиру, проведет зиму в Центре реабилитации рукокрылых Московского зоопарка, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T13:10

2024-11-25T13:10

2024-11-25T17:13

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Летучая мышь, залетевшая в столичную квартиру, проведет зиму в Центре реабилитации рукокрылых Московского зоопарка, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения. "Приехала здоровая самка двухцветного кожана. Ее обнаружили на балконе. Вес хороший — 14,6 грамма, но не совсем зимний. Сейчас она находится в группе других самок двухцветного кожана. Она набирает вес и готовится к спячке, которую проведет в холодильнике центра реабилитации", — рассказали в зоопарке. Там уточнили, что весной, как позволит погода, летучую мышь выпустят в том же районе, откуда ее привезли.Как сообщалось в Telegram-каналах, летучие мыши все чаще стали залетать в квартиры москвичей. Последние случаи зафиксировали в домах на Волгоградском проспекте и Маломосковской улице. Специалисты обычно отправляют летучих мышей в реабилитационный центр рукокрылых Московского зоопарка — с 1 сентября по начало ноября туда привезли уже 80 особей.

https://ria.ru/20241124/sova-1985466054.html

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общество, московский зоопарк