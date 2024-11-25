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Залетевшая в квартиру летучая мышь перезимует в Московском зоопарке - РИА Новости, 25.11.2024
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Хорошие новости
 
13:10 25.11.2024 (обновлено: 17:13 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/mysh-1985568154.html
Залетевшая в квартиру летучая мышь перезимует в Московском зоопарке
Залетевшая в квартиру летучая мышь перезимует в Московском зоопарке - РИА Новости, 25.11.2024
Залетевшая в квартиру летучая мышь перезимует в Московском зоопарке
Летучая мышь, залетевшая в столичную квартиру, проведет зиму в Центре реабилитации рукокрылых Московского зоопарка, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T13:10
2024-11-25T17:13
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общество
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Летучая мышь, залетевшая в столичную квартиру, проведет зиму в Центре реабилитации рукокрылых Московского зоопарка, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения. "Приехала здоровая самка двухцветного кожана. Ее обнаружили на балконе. Вес хороший — 14,6 грамма, но не совсем зимний. Сейчас она находится в группе других самок двухцветного кожана. Она набирает вес и готовится к спячке, которую проведет в холодильнике центра реабилитации", — рассказали в зоопарке. Там уточнили, что весной, как позволит погода, летучую мышь выпустят в том же районе, откуда ее привезли.Как сообщалось в Telegram-каналах, летучие мыши все чаще стали залетать в квартиры москвичей. Последние случаи зафиксировали в домах на Волгоградском проспекте и Маломосковской улице. Специалисты обычно отправляют летучих мышей в реабилитационный центр рукокрылых Московского зоопарка — с 1 сентября по начало ноября туда привезли уже 80 особей.
https://ria.ru/20241124/sova-1985466054.html
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общество, московский зоопарк
Хорошие новости, Общество, Московский зоопарк
Залетевшая в квартиру летучая мышь перезимует в Московском зоопарке

Летучая мышь, залетевшая в квартиру в Москве, перезимует в центре реабилитации

© Фото : соцсетиЛетучая мышь, обнаруженная в квартире жилого дома в Москве
Летучая мышь, обнаруженная в квартире жилого дома в Москве - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© Фото : соцсети
Летучая мышь, обнаруженная в квартире жилого дома в Москве
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Летучая мышь, залетевшая в столичную квартиру, проведет зиму в Центре реабилитации рукокрылых Московского зоопарка, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения.
"Приехала здоровая самка двухцветного кожана. Ее обнаружили на балконе. Вес хороший — 14,6 грамма, но не совсем зимний. Сейчас она находится в группе других самок двухцветного кожана. Она набирает вес и готовится к спячке, которую проведет в холодильнике центра реабилитации", — рассказали в зоопарке.
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Там уточнили, что весной, как позволит погода, летучую мышь выпустят в том же районе, откуда ее привезли.

Двухцветный кожан — это красивая летучая мышь среднего размера. На спине у нее черно-серебристая шерсть, на животе — светлая, а на мордочке — выразительная черная маска. Летом зверек весит всего десять-одиннадцать граммов, а к зиме этот вес может удваиваться.

Как сообщалось в Telegram-каналах, летучие мыши все чаще стали залетать в квартиры москвичей. Последние случаи зафиксировали в домах на Волгоградском проспекте и Маломосковской улице. Специалисты обычно отправляют летучих мышей в реабилитационный центр рукокрылых Московского зоопарка — с 1 сентября по начало ноября туда привезли уже 80 особей.
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