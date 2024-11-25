https://ria.ru/20241125/murashko-1985560445.html
Мурашко рассказал об успехах российской медицины в борьбе с инфарктами
Мурашко рассказал об успехах российской медицины в борьбе с инфарктами - РИА Новости, 25.11.2024
Мурашко рассказал об успехах российской медицины в борьбе с инфарктами
Количество повторных инфарктов Миокарда за 5 лет снизилось в России на 35%, а число умерших от повторного инфаркта сократилось на 77%, такого результата удалось РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T13:08
2024-11-25T13:08
2024-11-25T13:08
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Количество повторных инфарктов Миокарда за 5 лет снизилось в России на 35%, а число умерших от повторного инфаркта сократилось на 77%, такого результата удалось добиться, в том числе, благодаря программе по обеспечению пациентов бесплатными лекарствами, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Расширение перечня лекарственных препаратов, которыми бесплатно обеспечиваются пациенты в течение двух лет, позволило нам фактически снизить показатели, как повторных инфарктов - за пять лет повторные инфаркты миокарда снизились на 35%, так и число умерших от повторных инфарктов Миокарда - оно уменьшилось на 77%. Это очень хороший результат", - сказал Мурашко на Всероссийском съезде сердечно-сосудистых хирургов. Он отметил, что в последующем расширение программы бесплатного лекарственного обеспечения пациентов, перенесших сосудистые катастрофы, охват новых групп пациентов является приоритетом. С 2020 года Минздравом России реализуется программа льготного лекарственного обеспечения пациентов, в рамках федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями".
https://ria.ru/20241007/dolgozhitel-1976799302.html
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общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко
Мурашко рассказал об успехах российской медицины в борьбе с инфарктами
Мурашко: число умерших от повторных инфарктов снизилось в РФ за 5 лет на 77%
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Количество повторных инфарктов Миокарда за 5 лет снизилось в России на 35%, а число умерших от повторного инфаркта сократилось на 77%, такого результата удалось добиться, в том числе, благодаря программе по обеспечению пациентов бесплатными лекарствами, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Расширение перечня лекарственных препаратов, которыми бесплатно обеспечиваются пациенты в течение двух лет, позволило нам фактически снизить показатели, как повторных инфарктов - за пять лет повторные инфаркты миокарда снизились на 35%, так и число умерших от повторных инфарктов Миокарда - оно уменьшилось на 77%. Это очень хороший результат", - сказал Мурашко на Всероссийском съезде сердечно-сосудистых хирургов.
Он отметил, что в последующем расширение программы бесплатного лекарственного обеспечения пациентов, перенесших сосудистые катастрофы, охват новых групп пациентов является приоритетом.
С 2020 года Минздравом России реализуется программа льготного лекарственного обеспечения пациентов, в рамках федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями".