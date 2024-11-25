https://ria.ru/20241125/murashko-1985547672.html
Заболеваемость ВИЧ в России снизилась до исторического минимума
Заболеваемость ВИЧ в России снизилась до исторического минимума - РИА Новости, 25.11.2024
Заболеваемость ВИЧ в России снизилась до исторического минимума
Заболеваемость ВИЧ в России достигла исторического минимума, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в приветствии участникам Всероссийского форума для... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T11:52
2024-11-25T11:52
2024-11-25T13:33
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михаил мурашко
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Заболеваемость ВИЧ в России достигла исторического минимума, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в приветствии участникам Всероссийского форума для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа."С 2016 года, когда была запущена предыдущая государственная стратегия, заболеваемость ВИЧ-инфекцией в России снизилась почти на 40 процентов и сегодня находится на историческом минимуме", — говорится в обращении.Министр отметил, что удается сохранять ежегодный тренд снижения числа новых случаев ВИЧ-инфекции и держать лидирующие позиции в мире по охвату тестированием. Так, в 2023 году его прошли 35 процентов всего населения страны, а число новых случаев составило около 55 тысяч — на полтора процента меньше показателя предыдущего года. Расширяется и охват антиретровирусной терапией: на конец 2023 года, по данным Федерального регистра лиц, инфицированных ВИЧ, он составил практически 90 процентов, более чем на шесть процентных пунктов выше, чем целевой показатель, подчеркнул Мурашко.В конце 2020 года в России утвердили государственную стратегию противодействия распространению ВИЧ-инфекции на период до 2030 года. Она предполагает обеспечение населения эффективным скринингом на инфекцию, увеличение охвата антиретровирусной терапией, снижение риска передачи ВИЧ от матери к ребенку, социальную поддержку ВИЧ-инфицированных и членов их семей, а также обеспечение высокого качества жизни детей с ВИЧ.Цель стратегии — предупреждение распространения ВИЧ на территории России, чтобы к 2030 году это заболевание перестало быть угрозой для общественного здоровья.
https://ria.ru/20241029/murashko-1980780001.html
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общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко
Заболеваемость ВИЧ в России снизилась до исторического минимума
Мурашко: заболеваемость ВИЧ снизилась с 2016 года на 40%
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Заболеваемость ВИЧ в России достигла исторического минимума, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в приветствии участникам Всероссийского форума для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа.
"С 2016 года, когда была запущена предыдущая государственная стратегия, заболеваемость ВИЧ-инфекцией в России снизилась почти на 40 процентов и сегодня находится на историческом минимуме", — говорится в обращении.
Министр отметил, что удается сохранять ежегодный тренд снижения числа новых случаев ВИЧ-инфекции и держать лидирующие позиции в мире по охвату тестированием. Так, в 2023 году его прошли 35 процентов всего населения страны, а число новых случаев составило около 55 тысяч — на полтора процента меньше показателя предыдущего года.
Расширяется и охват антиретровирусной терапией: на конец 2023 года, по данным Федерального регистра лиц, инфицированных ВИЧ, он составил практически 90 процентов, более чем на шесть процентных пунктов выше, чем целевой показатель, подчеркнул Мурашко.
В конце 2020 года в России утвердили государственную стратегию противодействия распространению ВИЧ-инфекции на период до 2030 года. Она предполагает обеспечение населения эффективным скринингом на инфекцию, увеличение охвата антиретровирусной терапией, снижение риска передачи ВИЧ от матери к ребенку, социальную поддержку ВИЧ-инфицированных и членов их семей, а также обеспечение высокого качества жизни детей с ВИЧ.
Цель стратегии — предупреждение распространения ВИЧ на территории России, чтобы к 2030 году это заболевание перестало быть угрозой для общественного здоровья.