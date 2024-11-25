https://ria.ru/20241125/moskva-1985661781.html

К тушению пожара на юге Москвы привлекли вертолет Ка-32

К тушению пожара на юге Москвы привлекли вертолет Ка-32 - РИА Новости, 25.11.2024

К тушению пожара на юге Москвы привлекли вертолет Ка-32

Ещё один вертолёт Ка-32 Московского авиацентра привлечён для тушения пожара на юге столицы, сообщила пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T19:57

2024-11-25T19:57

2024-11-25T19:57

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ка-32

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/19/1985648977_0:187:1000:750_1920x0_80_0_0_d4b6dd3916139374dff1ccb6902f5825.jpg

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Ещё один вертолёт Ка-32 Московского авиацентра привлечён для тушения пожара на юге столицы, сообщила пресс-служба МЧС РФ. Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили РИА Новости о возгорании на площади 3000 квадратных метров на складе в промзоне на улице Промышленная. По словам собеседника агентства, внутри помещения хранятся баллоны с фреоном. На место тушения пожара был направлен вертолет Ка-32 Московского авиацентра. "МЧС России: к ликвидации пожара на юге столицы привлечены два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что на очаг пожара авиация сбросила 90 тонн воды.

https://ria.ru/20241125/moskva-1985638081.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ка-32, москва