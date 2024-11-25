Рейтинг@Mail.ru
К тушению пожара на юге Москвы привлекли вертолет Ка-32 - РИА Новости, 25.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:57 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/moskva-1985661781.html
К тушению пожара на юге Москвы привлекли вертолет Ка-32
К тушению пожара на юге Москвы привлекли вертолет Ка-32 - РИА Новости, 25.11.2024
К тушению пожара на юге Москвы привлекли вертолет Ка-32
Ещё один вертолёт Ка-32 Московского авиацентра привлечён для тушения пожара на юге столицы, сообщила пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T19:57
2024-11-25T19:57
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ка-32
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/19/1985648977_0:187:1000:750_1920x0_80_0_0_d4b6dd3916139374dff1ccb6902f5825.jpg
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Ещё один вертолёт Ка-32 Московского авиацентра привлечён для тушения пожара на юге столицы, сообщила пресс-служба МЧС РФ. Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили РИА Новости о возгорании на площади 3000 квадратных метров на складе в промзоне на улице Промышленная. По словам собеседника агентства, внутри помещения хранятся баллоны с фреоном. На место тушения пожара был направлен вертолет Ка-32 Московского авиацентра. "МЧС России: к ликвидации пожара на юге столицы привлечены два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что на очаг пожара авиация сбросила 90 тонн воды.
https://ria.ru/20241125/moskva-1985638081.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/19/1985648977_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_c74e34aa102f77130a4214a87c5c1149.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ка-32, москва
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ка-32, Москва
К тушению пожара на юге Москвы привлекли вертолет Ка-32

Ка-32 Московского авиацентра привлечён для тушения пожара на юге столицы

© АГН "Москва" / Денис ВоронинТушение пожара в двухэтажном здании склада на юге Москвы
Тушение пожара в двухэтажном здании склада на юге Москвы - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© АГН "Москва" / Денис Воронин
Тушение пожара в двухэтажном здании склада на юге Москвы
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Ещё один вертолёт Ка-32 Московского авиацентра привлечён для тушения пожара на юге столицы, сообщила пресс-служба МЧС РФ.
Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили РИА Новости о возгорании на площади 3000 квадратных метров на складе в промзоне на улице Промышленная. По словам собеседника агентства, внутри помещения хранятся баллоны с фреоном. На место тушения пожара был направлен вертолет Ка-32 Московского авиацентра.
"МЧС России: к ликвидации пожара на юге столицы привлечены два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что на очаг пожара авиация сбросила 90 тонн воды.
Крупный пожар на юге Москвы - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
Площадь пожара на складе в Москве увеличилась до 2500 "квадратов"
Вчера, 17:41
 
ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ка-32Москва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала