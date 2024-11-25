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К тушению пожара на юге Москвы привлекли вертолет Ка-32
К тушению пожара на юге Москвы привлекли вертолет Ка-32 - РИА Новости, 25.11.2024
К тушению пожара на юге Москвы привлекли вертолет Ка-32
Ещё один вертолёт Ка-32 Московского авиацентра привлечён для тушения пожара на юге столицы, сообщила пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T19:57
2024-11-25T19:57
2024-11-25T19:57
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ка-32
москва
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Ещё один вертолёт Ка-32 Московского авиацентра привлечён для тушения пожара на юге столицы, сообщила пресс-служба МЧС РФ. Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили РИА Новости о возгорании на площади 3000 квадратных метров на складе в промзоне на улице Промышленная. По словам собеседника агентства, внутри помещения хранятся баллоны с фреоном. На место тушения пожара был направлен вертолет Ка-32 Московского авиацентра. "МЧС России: к ликвидации пожара на юге столицы привлечены два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что на очаг пожара авиация сбросила 90 тонн воды.
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ка-32, москва
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ка-32, Москва
К тушению пожара на юге Москвы привлекли вертолет Ка-32
Ка-32 Московского авиацентра привлечён для тушения пожара на юге столицы