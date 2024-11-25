https://ria.ru/20241125/molodezh-1985612877.html

Финал молодежного проекта "Театральный поединок" пройдет в Подмосковье

Финал молодежного проекта "Театральный поединок" пройдет в Подмосковье - РИА Новости, 25.11.2024

Финал молодежного проекта "Театральный поединок" пройдет в Подмосковье

На Большой сцене Московского Губернского театра при поддержке нацпроекта "Культура" 30 ноября состоится финал пятого сезона Молодежного проекта "Театральный... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T16:09

2024-11-25T16:09

2024-11-25T16:09

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

московский губернский театр

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. На Большой сцене Московского Губернского театра при поддержке нацпроекта "Культура" 30 ноября состоится финал пятого сезона Молодежного проекта "Театральный поединок", сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья. В проекте участвуют 32 театральных коллектива из 26 городов Подмосковья. На протяжении года юные актеры принимали участие в образовательной, конкурсной и партнерских программах проекта. Для художественных руководителей и педагогов коллективов, а также директоров Домов культуры Подмосковья пройдут лекции и выступления ведущих экспертов в области театральной педагогики и режиссуры. В финал "Театрального поединка" вышли команды: ТЮЗ МУК КДЦ "Зимний театр" (Орехово-Зуево), детская театральная школа "Семь Я" (Долгопрудный) и театральная студия ArtRise (Ликино-Дулево). По результатам заключительной игры команды-финалисты распределятся по местам на пьедестале почета. Оценивать встречу будет жюри, в состав которого войдут деятели российского театрального искусства. Почетными гостями на заключительном вечере будут педагоги и мастера профильных творческих вузов, актеры и режиссеры театра и кино, ведущие деятели в сфере креативных индустрий. В завершении вечера состоятся гала-концерт, церемония закрытия и награждение участников, финалистов и победителей проекта.

https://ria.ru/20241125/podmoskove-1985568762.html

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московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), московский губернский театр