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Финал молодежного проекта "Театральный поединок" пройдет в Подмосковье - РИА Новости, 25.11.2024
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Новости Подмосковья
 
16:09 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/molodezh-1985612877.html
Финал молодежного проекта "Театральный поединок" пройдет в Подмосковье
Финал молодежного проекта "Театральный поединок" пройдет в Подмосковье - РИА Новости, 25.11.2024
Финал молодежного проекта "Театральный поединок" пройдет в Подмосковье
На Большой сцене Московского Губернского театра при поддержке нацпроекта "Культура" 30 ноября состоится финал пятого сезона Молодежного проекта "Театральный... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T16:09
2024-11-25T16:09
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
московский губернский театр
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. На Большой сцене Московского Губернского театра при поддержке нацпроекта "Культура" 30 ноября состоится финал пятого сезона Молодежного проекта "Театральный поединок", сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья. В проекте участвуют 32 театральных коллектива из 26 городов Подмосковья. На протяжении года юные актеры принимали участие в образовательной, конкурсной и партнерских программах проекта. Для художественных руководителей и педагогов коллективов, а также директоров Домов культуры Подмосковья пройдут лекции и выступления ведущих экспертов в области театральной педагогики и режиссуры. В финал "Театрального поединка" вышли команды: ТЮЗ МУК КДЦ "Зимний театр" (Орехово-Зуево), детская театральная школа "Семь Я" (Долгопрудный) и театральная студия ArtRise (Ликино-Дулево). По результатам заключительной игры команды-финалисты распределятся по местам на пьедестале почета. Оценивать встречу будет жюри, в состав которого войдут деятели российского театрального искусства. Почетными гостями на заключительном вечере будут педагоги и мастера профильных творческих вузов, актеры и режиссеры театра и кино, ведущие деятели в сфере креативных индустрий. В завершении вечера состоятся гала-концерт, церемония закрытия и награждение участников, финалистов и победителей проекта.
https://ria.ru/20241125/podmoskove-1985568762.html
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московская область (подмосковье), московский губернский театр
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Московский губернский театр
Финал молодежного проекта "Театральный поединок" пройдет в Подмосковье

В Московском Губернском театре пройдет финал проекта "Театральный поединок"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗдание Московского Губернского театра.
Здание Московского Губернского театра. - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Здание Московского Губернского театра.. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. На Большой сцене Московского Губернского театра при поддержке нацпроекта "Культура" 30 ноября состоится финал пятого сезона Молодежного проекта "Театральный поединок", сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.
В проекте участвуют 32 театральных коллектива из 26 городов Подмосковья. На протяжении года юные актеры принимали участие в образовательной, конкурсной и партнерских программах проекта.
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Для художественных руководителей и педагогов коллективов, а также директоров Домов культуры Подмосковья пройдут лекции и выступления ведущих экспертов в области театральной педагогики и режиссуры.
В финал "Театрального поединка" вышли команды: ТЮЗ МУК КДЦ "Зимний театр" (Орехово-Зуево), детская театральная школа "Семь Я" (Долгопрудный) и театральная студия ArtRise (Ликино-Дулево).
По результатам заключительной игры команды-финалисты распределятся по местам на пьедестале почета. Оценивать встречу будет жюри, в состав которого войдут деятели российского театрального искусства. Почетными гостями на заключительном вечере будут педагоги и мастера профильных творческих вузов, актеры и режиссеры театра и кино, ведущие деятели в сфере креативных индустрий.
В завершении вечера состоятся гала-концерт, церемония закрытия и награждение участников, финалистов и победителей проекта.
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