https://ria.ru/20241125/moldaviya-1985641246.html

Экс-премьер Молдавии прокомментировал победу Джеорджеску

Экс-премьер Молдавии прокомментировал победу Джеорджеску - РИА Новости, 25.11.2024

Экс-премьер Молдавии прокомментировал победу Джеорджеску

Результаты первого тура президентских выборов в Румынии, где лидером оказался независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, свидетельствуют о том, что румынское... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T17:54

2024-11-25T17:54

2024-11-25T17:54

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КИШИНЕВ, 25 ноя - РИА Новости. Результаты первого тура президентских выборов в Румынии, где лидером оказался независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, свидетельствуют о том, что румынское общество требует нового подхода в правлении страны, заявил РИА Новости лидер Либерально-демократической партии Молдавии (ЛДПМ), экс-премьер республики Владимир Филат. В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы, они проводятся раз в пять лет. К 17.00 мск было подсчитало 100% голосов избирателей: первое место занимает независимый кандидат Кэлин Джеорджеску с 22,94% голосов. У лидера оппозиционной партии "Союз спасения Румынии" Елены Ласкони, которая поддерживает партнерство с НАТО и США, 19,18% голосов. Премьер страны Марчел Чолаку занимает третье место, у него 19,15% голосов. "Успех Джеорджеску нельзя однозначно связывать с пророссийской ориентацией, несмотря на такие утверждения в медиапространстве. Это типичная реакция, когда антисистемных кандидатов или тех, кто продвигает суверенитет, пытаются навесить ярлык "пророссийских". Но важно понимать, что Джеорджеску говорит о внутренних проблемах страны и предлагает конкретные решения. Его акцент на мир и социальные вопросы, возможно, и стал причиной такого успеха," — сказал Филат. Экс- премьер подчеркнул, что данный выбор не следует рассматривать как радикальный разрыв с евроинтеграционным курсом Румынии, однако он является индикатором усталости общества от классических партий и ожидания перемен. "Эти выборы — индикатор того, что общество хочет перемен и новых решений. Это касается и нас, в Молдавии," — отметил экс-премьер. Говоря о дальнейших отношениях Бухареста и Кишинева на фоне вероятной перемены власти в Румынии, Филат подчеркнул, что кардинальных изменений не стоит ожидать, но руководству Молдавии следует обратить внимание на происходящие политические процессы внутри страны и за ее пределами. "Для Кишинева это сигнал, что и в Молдавии растёт запрос на подлинную политику, отвечающую чаяниям граждан, а не только на декларации о внешнеполитических приоритетах. Тем не менее, наши отношения с Румынией остаются стабильными, и выбор президента не повлияет кардинально на их развитие. Чтобы продвигаться вперёд нам необходимо сосредоточиться на реальных потребностях граждан, а не на декларациях и политических лозунгах ", - добавил собеседник. Политик считает, что первый итог голосования повлияет не только на второй тур президентской гонки, но и на будущие парламентские выборы, последствием которых будет переконфигурация сил в сенате и нижней палате законодательного собрания. "Румыния входит в период политической неопределённости. Формирование коалиций станет непростой задачей, и во многом дальнейшая динамика будет зависеть от того, кто займёт пост премьер-министра. Президент, предложив кандидатуру, будет играть ключевую роль в создании будущей правительственной коалиции," — подчеркнул экс-премьер Молдавии. Филат также добавил, что для Джеорджеску второй тур станет серьёзным вызовом, так как его результат будет зависеть от способности мобилизовать широкую поддержку. "Для Джорджеску критически важно удержать лидирующую позицию, несмотря на усилия классических партий, которые наверняка попытаются консолидироваться против него. Его акцент на мир и социальные вопросы — это то, что может привлечь избирателей, уставших от традиционных конфликтов," — подытожил экс-премьер Молдавии. Согласно законодательству Румынии, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Если же голосов будет меньше 50%, то через две недели - 8 декабря - пройдет второй тур выборов, где победившим объявляется тот, кто наберет простое большинство.

https://ria.ru/20241125/rumyniya-1985552131.html

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в мире, румыния, молдавия, кишинев, владимир филат, либерально-демократическая партия молдавии, нато