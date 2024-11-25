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Эксперт рассказал о попытках Молдавии повлиять на выборы в Румынии - РИА Новости, 25.11.2024
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14:24 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/moldaviya-1985583625.html
Эксперт рассказал о попытках Молдавии повлиять на выборы в Румынии
Эксперт рассказал о попытках Молдавии повлиять на выборы в Румынии - РИА Новости, 25.11.2024
Эксперт рассказал о попытках Молдавии повлиять на выборы в Румынии
Президент Молдавии Майя Санду и правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) намерены усилить давление на граждан республики, обладающих румынскими... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T14:24
2024-11-25T14:24
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КИШИНЕВ, 25 ноя – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду и правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) намерены усилить давление на граждан республики, обладающих румынскими паспортами, чтобы обеспечить их участие во втором туре президентских выборов в Румынии, заявил РИА Новости политолог, директор Центра анализа Balkan-center Сергей Манастырлы. В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы, они проводятся раз в пять лет. К 13.00 мск было подсчитало 99,98% голосов избирателей, первое место занимает независимый кандидат Кэлин Джеорджеску с 22,95% голосов. У лидера оппозиционной партии "Союз спасения Румынии" Елены Ласкони, которая поддерживает партнерство с НАТО и США, 19,17% голосов. "Президент Санду и партия "Действие и солидарность вели двойную игру на выборах президента Румынии, поддерживая сразу двух кандидатов: экс-премьера Николая Чукэ от Национал-либеральной партии и Ласкони. Их цель — укрепить позиции прозападного кандидата. В связи с этим для электората Молдавии с румынскими гражданством могут быть использованы геополитические угрозы, как это происходило на президентских выборах в самой стране. Победа Ласкони — это сохранение внешнеполитического курса как Кишинева, так и Бухареста", — сказал Манастырлы. Эксперт подчеркнул, что молдавские власти будут активно поддерживать Ласкони, привлекая к голосованию также граждан Молдавии с румынским гражданством, проживающих за рубежом, численность которых составляет до миллиона человек. "Их примерно насчитывается до миллиона человек. Большинство таких избирателей уже давно проживает в странах Западной Европы. Понятно, что в выигрыше Ласкони будет заинтересован и Брюссель, так что победа Джеорджеску во втором туре, если она случится, не будет ни легкой, ни дешевой", - заключил Манастырлы. Кроме Кэлин Джеорджеску и Ласкони, на пост президента Румынии баллотировались еще 11 кандидатов: бывший замгенсека НАТО, экс-председатель Социал-демократической партии (СДП) Мирча Джоанэ, нынешний глава СДП, премьер-министр страны Марчел Чолаку, спикер сената, руководитель Национал-либеральной партии Николае Чукэ, председатель "Союза за объединение румын" Джордже Симион, лидер Демократического союза венгров Румынии Келемен Хунор, глава Национальной партии консерваторов Румынии Кристиан Терхеш, представитель "Партии альтернативы для национального достоинства" Александра Пэкурару, основатель партии "Новая Румыния" Себастьян Попеску, бывший замглавы разведслужбы Румынии, кандидат от партии "Лига национального действия" Силвиу Предою, а также независимые кандидаты Ана Биркхалл, Кристиан Диаконеску. Согласно законодательству Румынии, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Если же голосов будет меньше 50%, то через две недели пройдет второй тур выборов, где победившим объявляется тот, кто наберет простое большинство.
https://ria.ru/20241124/moldaviya-1985450789.html
https://ria.ru/20241125/dodon-1985548429.html
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в мире, справки, румыния, молдавия, сша, майя санду, нато
В мире, Справки, Румыния, Молдавия, США, Майя Санду, НАТО
Эксперт рассказал о попытках Молдавии повлиять на выборы в Румынии

Политолог Манастырлы: Санду пытается повлиять на выборы в Румынии через давление

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМайя Санду
Майя Санду - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Майя Санду. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 25 ноя – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду и правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) намерены усилить давление на граждан республики, обладающих румынскими паспортами, чтобы обеспечить их участие во втором туре президентских выборов в Румынии, заявил РИА Новости политолог, директор Центра анализа Balkan-center Сергей Манастырлы.
В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы, они проводятся раз в пять лет. К 13.00 мск было подсчитало 99,98% голосов избирателей, первое место занимает независимый кандидат Кэлин Джеорджеску с 22,95% голосов. У лидера оппозиционной партии "Союз спасения Румынии" Елены Ласкони, которая поддерживает партнерство с НАТО и США, 19,17% голосов.
Майя Санду - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
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24 ноября, 16:42
"Президент Санду и партия "Действие и солидарность вели двойную игру на выборах президента Румынии, поддерживая сразу двух кандидатов: экс-премьера Николая Чукэ от Национал-либеральной партии и Ласкони. Их цель — укрепить позиции прозападного кандидата. В связи с этим для электората Молдавии с румынскими гражданством могут быть использованы геополитические угрозы, как это происходило на президентских выборах в самой стране. Победа Ласкони — это сохранение внешнеполитического курса как Кишинева, так и Бухареста", — сказал Манастырлы.
Эксперт подчеркнул, что молдавские власти будут активно поддерживать Ласкони, привлекая к голосованию также граждан Молдавии с румынским гражданством, проживающих за рубежом, численность которых составляет до миллиона человек.
"Их примерно насчитывается до миллиона человек. Большинство таких избирателей уже давно проживает в странах Западной Европы. Понятно, что в выигрыше Ласкони будет заинтересован и Брюссель, так что победа Джеорджеску во втором туре, если она случится, не будет ни легкой, ни дешевой", - заключил Манастырлы.
Кроме Кэлин Джеорджеску и Ласкони, на пост президента Румынии баллотировались еще 11 кандидатов: бывший замгенсека НАТО, экс-председатель Социал-демократической партии (СДП) Мирча Джоанэ, нынешний глава СДП, премьер-министр страны Марчел Чолаку, спикер сената, руководитель Национал-либеральной партии Николае Чукэ, председатель "Союза за объединение румын" Джордже Симион, лидер Демократического союза венгров Румынии Келемен Хунор, глава Национальной партии консерваторов Румынии Кристиан Терхеш, представитель "Партии альтернативы для национального достоинства" Александра Пэкурару, основатель партии "Новая Румыния" Себастьян Попеску, бывший замглавы разведслужбы Румынии, кандидат от партии "Лига национального действия" Силвиу Предою, а также независимые кандидаты Ана Биркхалл, Кристиан Диаконеску.
Согласно законодательству Румынии, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Если же голосов будет меньше 50%, то через две недели пройдет второй тур выборов, где победившим объявляется тот, кто наберет простое большинство.
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
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Вчера, 11:51
 
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