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Российский корабль увел МКС от столкновения с космическим мусором - РИА Новости, 25.11.2024
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13:02 25.11.2024 (обновлено: 16:05 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/mks-1985565125.html
Российский корабль увел МКС от столкновения с космическим мусором
Российский корабль увел МКС от столкновения с космическим мусором - РИА Новости, 25.11.2024
Российский корабль увел МКС от столкновения с космическим мусором
Грузовой корабль "Прогресс МС-28" увел Международную космическую станцию от столкновения с космическим мусором, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T13:02
2024-11-25T16:05
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-28" увел Международную космическую станцию от столкновения с космическим мусором, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса". "Орбита Международной космической станции была скорректирована из-за угрозы столкновения с космическим мусором", — говорится в релизе. По данным службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полетами ЦНИИмаш, двигатели "Прогресса МС-28" включились в 12:49 мск. Они проработали почти 212 секунд и выдали импульс 0,3 метра в секунду, за счет чего орбита МКС увеличилась примерно на 500 метров. "После проведения маневра уклонения период обращения станции составил 92.85 мин, наклонение орбиты — 51,66 градуса, средняя высота орбиты — 416,99 километра, минимальная — 417,81 километра, максимальная — 430,40 километра", — уточнили в "Роскосмосе". Как рассказывал гендиректор корпорации "Роскосмоса" Юрий Борисов, орбиту МКС для уклонения от космического мусора приходится корректировать 16-20 раз в год.
https://ria.ru/20241122/roskosmos-1985274025.html
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космос - риа наука, юрий борисов (роскосмос), роскосмос, центр управления полетами, технологии
Космос - РИА Наука, Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос, Центр управления полетами, Технологии
Российский корабль увел МКС от столкновения с космическим мусором

"Прогресс МС-28" увел МКС от столкновения с космическим мусором

© Фото : Роскосмос/Александр ГребенкинГрузовой корабль "Прогресс МС-28"
Грузовой корабль Прогресс МС-28 - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© Фото : Роскосмос/Александр Гребенкин
Грузовой корабль "Прогресс МС-28". Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-28" увел Международную космическую станцию от столкновения с космическим мусором, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса".
"Орбита Международной космической станции была скорректирована из-за угрозы столкновения с космическим мусором", — говорится в релизе.
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По данным службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полетами ЦНИИмаш, двигатели "Прогресса МС-28" включились в 12:49 мск. Они проработали почти 212 секунд и выдали импульс 0,3 метра в секунду, за счет чего орбита МКС увеличилась примерно на 500 метров.
"После проведения маневра уклонения период обращения станции составил 92.85 мин, наклонение орбиты — 51,66 градуса, средняя высота орбиты — 416,99 километра, минимальная — 417,81 километра, максимальная — 430,40 километра", — уточнили в "Роскосмосе".
Как рассказывал гендиректор корпорации "Роскосмоса" Юрий Борисов, орбиту МКС для уклонения от космического мусора приходится корректировать 16-20 раз в год.
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