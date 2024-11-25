https://ria.ru/20241125/mks-1985565125.html
Российский корабль увел МКС от столкновения с космическим мусором
Российский корабль увел МКС от столкновения с космическим мусором - РИА Новости, 25.11.2024
Российский корабль увел МКС от столкновения с космическим мусором
Грузовой корабль "Прогресс МС-28" увел Международную космическую станцию от столкновения с космическим мусором, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T13:02
2024-11-25T13:02
2024-11-25T16:05
космос - риа наука
юрий борисов (роскосмос)
роскосмос
центр управления полетами
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/11/1966736740_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_2e4f4da80daf9640454c02ac2709f388.jpg
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-28" увел Международную космическую станцию от столкновения с космическим мусором, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса". "Орбита Международной космической станции была скорректирована из-за угрозы столкновения с космическим мусором", — говорится в релизе. По данным службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полетами ЦНИИмаш, двигатели "Прогресса МС-28" включились в 12:49 мск. Они проработали почти 212 секунд и выдали импульс 0,3 метра в секунду, за счет чего орбита МКС увеличилась примерно на 500 метров. "После проведения маневра уклонения период обращения станции составил 92.85 мин, наклонение орбиты — 51,66 градуса, средняя высота орбиты — 416,99 километра, минимальная — 417,81 километра, максимальная — 430,40 километра", — уточнили в "Роскосмосе". Как рассказывал гендиректор корпорации "Роскосмоса" Юрий Борисов, орбиту МКС для уклонения от космического мусора приходится корректировать 16-20 раз в год.
https://ria.ru/20241122/roskosmos-1985274025.html
https://ria.ru/20241119/ms-27-1984704474.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/11/1966736740_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_cc88763c491d2c15401c1326df8ef6e1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, юрий борисов (роскосмос), роскосмос, центр управления полетами, технологии
Космос - РИА Наука, Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос, Центр управления полетами, Технологии
Российский корабль увел МКС от столкновения с космическим мусором
"Прогресс МС-28" увел МКС от столкновения с космическим мусором