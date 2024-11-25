https://ria.ru/20241125/mks-1985565125.html

Российский корабль увел МКС от столкновения с космическим мусором

Российский корабль увел МКС от столкновения с космическим мусором - РИА Новости, 25.11.2024

Российский корабль увел МКС от столкновения с космическим мусором

Грузовой корабль "Прогресс МС-28" увел Международную космическую станцию от столкновения с космическим мусором, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T13:02

2024-11-25T13:02

2024-11-25T16:05

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-28" увел Международную космическую станцию от столкновения с космическим мусором, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса". "Орбита Международной космической станции была скорректирована из-за угрозы столкновения с космическим мусором", — говорится в релизе. По данным службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полетами ЦНИИмаш, двигатели "Прогресса МС-28" включились в 12:49 мск. Они проработали почти 212 секунд и выдали импульс 0,3 метра в секунду, за счет чего орбита МКС увеличилась примерно на 500 метров. "После проведения маневра уклонения период обращения станции составил 92.85 мин, наклонение орбиты — 51,66 градуса, средняя высота орбиты — 416,99 километра, минимальная — 417,81 километра, максимальная — 430,40 километра", — уточнили в "Роскосмосе". Как рассказывал гендиректор корпорации "Роскосмоса" Юрий Борисов, орбиту МКС для уклонения от космического мусора приходится корректировать 16-20 раз в год.

https://ria.ru/20241122/roskosmos-1985274025.html

https://ria.ru/20241119/ms-27-1984704474.html

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космос - риа наука, юрий борисов (роскосмос), роскосмос, центр управления полетами, технологии