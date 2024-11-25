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Гастроли МХТ имени Чехова с успехом прошли в Красноярске - РИА Новости, 25.11.2024
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18:58 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/mkht-1985641840.html
Гастроли МХТ имени Чехова с успехом прошли в Красноярске
Гастроли МХТ имени Чехова с успехом прошли в Красноярске - РИА Новости, 25.11.2024
Гастроли МХТ имени Чехова с успехом прошли в Красноярске
Гастроли ведущих артистов МХТ имени А.П. Чехова с успехом прошли в Красноярске, за четыре дня спектакли посетили более 2,5 тысячи зрителей, говорится в... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T18:58
2024-11-25T18:58
красноярск
мхт имени а.п. чехова
красноярский край
театр
эн+ (en+ group)
культура
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Гастроли ведущих артистов МХТ имени А.П. Чехова с успехом прошли в Красноярске, за четыре дня спектакли посетили более 2,5 тысячи зрителей, говорится в сообщении энерго-металлургического холдинга Эн+, который организовал поездку театра при поддержке "Росконцерта" и министерства культуры Красноярского края.С 21 по 24 ноября на сценах Красноярского государственного театра оперы и балета имени Д.А. Хворостовского и Красноярского театра юного зрителя были показаны спектакли "Сирано де Бержерак" и "Чрево". Для зрителей на сцену вышли именитые актеры, среди которых Юрий Чурсин, Анна Чиповская и Игорь Золотовицкий.Гастроли вызвали сотни благодарных отзывов в социальных сетях. Сбылась мечта — увидеть Чиповскую и Чурсина одновременно", "Прекрасный спектакль, море эмоций, до сих пор ком в горле. Эн+ — чистая и человеческая благодарность", "Огромное спасибо за возможность прикоснуться к великому искусству", — приводятся в сообщении отклики зрителей.Как отметили в компании, Эн+ уже много лет организует гастроли ведущих театров страны и привозит в регионы ответственности знаковые спектакли, сотрудничает с театральной премией "Золотая Маска". Так, в 2024 году энергохолдинг организовал гастроли коллектива мастерской Петра Фоменко в Братске, там же был поддержан местный фестиваль "У Братского моря". В Бурятии Эн+ третий год является партнером фестиваля "Балет на Байкале". Среди многочисленных культурных проектов, которые стали визитными карточками Сибири, многие зародились по инициативе основателя компании Олега Дерипаски более 10 лет назад.
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красноярск, мхт имени а.п. чехова, красноярский край, театр, эн+ (en+ group), культура
Красноярск, МХТ имени А.П. Чехова, Красноярский край, Театр, Эн+ (En+ Group), Культура
Гастроли МХТ имени Чехова с успехом прошли в Красноярске

В Красноярске более 2,5 тысячи зрителей посетили спектакли МХТ имени Чехова

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЮрий Чурсин в роли Сирано де Бержерака и Паулина Андреева в роли Роксаны в спектакле "Сирано де Бержерак" на сцене МХТ имени А.П. Чехова
Юрий Чурсин в роли Сирано де Бержерака и Паулина Андреева в роли Роксаны в спектакле Сирано де Бержерак на сцене МХТ имени А.П. Чехова - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Юрий Чурсин в роли Сирано де Бержерака и Паулина Андреева в роли Роксаны в спектакле "Сирано де Бержерак" на сцене МХТ имени А.П. Чехова. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Гастроли ведущих артистов МХТ имени А.П. Чехова с успехом прошли в Красноярске, за четыре дня спектакли посетили более 2,5 тысячи зрителей, говорится в сообщении энерго-металлургического холдинга Эн+, который организовал поездку театра при поддержке "Росконцерта" и министерства культуры Красноярского края.
С 21 по 24 ноября на сценах Красноярского государственного театра оперы и балета имени Д.А. Хворостовского и Красноярского театра юного зрителя были показаны спектакли "Сирано де Бержерак" и "Чрево". Для зрителей на сцену вышли именитые актеры, среди которых Юрий Чурсин, Анна Чиповская и Игорь Золотовицкий.
Гастроли вызвали сотни благодарных отзывов в социальных сетях. Сбылась мечта — увидеть Чиповскую и Чурсина одновременно", "Прекрасный спектакль, море эмоций, до сих пор ком в горле. Эн+ — чистая и человеческая благодарность", "Огромное спасибо за возможность прикоснуться к великому искусству", — приводятся в сообщении отклики зрителей.
Как отметили в компании, Эн+ уже много лет организует гастроли ведущих театров страны и привозит в регионы ответственности знаковые спектакли, сотрудничает с театральной премией "Золотая Маска". Так, в 2024 году энергохолдинг организовал гастроли коллектива мастерской Петра Фоменко в Братске, там же был поддержан местный фестиваль "У Братского моря". В Бурятии Эн+ третий год является партнером фестиваля "Балет на Байкале". Среди многочисленных культурных проектов, которые стали визитными карточками Сибири, многие зародились по инициативе основателя компании Олега Дерипаски более 10 лет назад.
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КрасноярскМХТ имени А.П. ЧеховаКрасноярский крайТеатрЭн+ (En+ Group)Культура
 
 
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