Суд Москвы признал Минздрав виновным в деле об индийском антибиотике
"Известия": Минздрав не воспрепятствовал выпуску таблеток по подложным бумагам
© iStock.com / Artem StepanovТаблетки
© iStock.com / Artem Stepanov
Таблетки . Архивное фото
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Арбитражный апелляционный суд Москвы рассмотрел дело о попытке зарегистрировать и продавать в России индийский антибиотик, действующее вещество которого произвела и запатентовала другая компания из Индии. При этом фирма-правообладатель не давала разрешения на использование своего средства, но компания "Джодас Экспоим" предоставила в Минздрав поддельное письмо-согласие, узнали "Известия".
"Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы признал Минздрав виновным в попытке вывода индийского антибиотика на российский рынок по подложным документам", — пишет издание, журналисты которого ознакомились с документами суда.
Специалисты Минздрава должны были проверить все документы. При этом у министерства нет компетенций для определения подлинности предоставленных бумаг, отмечают эксперты.
В решении суда отмечено, что ведомством не были предприняты действия по приостановлению и отмене государственной регистрации лекарственного препарата "Биапенем", несмотря на то, что "Джодас Экспоим" предоставил недостоверные документы и сведения об активной фармацевтической субстанции и ее производителе.
В феврале 2024 года индийская компания "Копран Ризерч лабораториз лимитед", которая производит фармацевтические ингредиенты и готовые лекарственные формы, обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском против Минздрава России. Она заявила о нарушении патентных прав на использование своей субстанции для препарата "Биапенем". В своем иске компания потребовала отменить регистрацию лекарства в России.