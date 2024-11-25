https://ria.ru/20241125/minzdrav-1985504826.html

Суд Москвы признал Минздрав виновным в деле об индийском антибиотике

Суд Москвы признал Минздрав виновным в деле об индийском антибиотике - РИА Новости, 25.11.2024

Суд Москвы признал Минздрав виновным в деле об индийском антибиотике

Арбитражный апелляционный суд Москвы рассмотрел дело о попытке зарегистрировать и продавать в России индийский антибиотик, действующее вещество которого... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T06:30

2024-11-25T06:30

2024-11-25T07:04

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Арбитражный апелляционный суд Москвы рассмотрел дело о попытке зарегистрировать и продавать в России индийский антибиотик, действующее вещество которого произвела и запатентовала другая компания из Индии. При этом фирма-правообладатель не давала разрешения на использование своего средства, но компания "Джодас Экспоим" предоставила в Минздрав поддельное письмо-согласие, узнали "Известия"."Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы признал Минздрав виновным в попытке вывода индийского антибиотика на российский рынок по подложным документам", — пишет издание, журналисты которого ознакомились с документами суда. Специалисты Минздрава должны были проверить все документы. При этом у министерства нет компетенций для определения подлинности предоставленных бумаг, отмечают эксперты.В решении суда отмечено, что ведомством не были предприняты действия по приостановлению и отмене государственной регистрации лекарственного препарата "Биапенем", несмотря на то, что "Джодас Экспоим" предоставил недостоверные документы и сведения об активной фармацевтической субстанции и ее производителе.В феврале 2024 года индийская компания "Копран Ризерч лабораториз лимитед", которая производит фармацевтические ингредиенты и готовые лекарственные формы, обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском против Минздрава России. Она заявила о нарушении патентных прав на использование своей субстанции для препарата "Биапенем". В своем иске компания потребовала отменить регистрацию лекарства в России.

https://ria.ru/20240529/minzdrav-1949205553.html

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москва, россия, индия, здоровье - общество, общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), суды