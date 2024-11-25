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Котяков рассказал о коэффициенте рождаемости в России - РИА Новости, 25.11.2024
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11:33 25.11.2024 (обновлено: 12:18 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/mintrud-1985542805.html
Котяков рассказал о коэффициенте рождаемости в России
Котяков рассказал о коэффициенте рождаемости в России - РИА Новости, 25.11.2024
Котяков рассказал о коэффициенте рождаемости в России
Только два субъекта Сибирского федерального округа имеют суммарный коэффициент рождаемости на уровне выше границы естественного воспроизводства населения,... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T11:33
2024-11-25T12:18
общество
красноярск
россия
республика алтай
антон котяков
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КРАСНОЯРСК, 25 ноя - РИА Новости. Только два субъекта Сибирского федерального округа имеют суммарный коэффициент рождаемости на уровне выше границы естественного воспроизводства населения, сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков."Как я уже сказал, 41 субъект имеет значение (суммарного коэффициента рождаемости - ред.) ниже среднероссийского значения. И только два субъекта сегодня имеют показатель 2,1 и выше… Сегодня только два субъекта (Сибирского федерального округа - ред.) находятся на отметке собственного естественного воспроизводства", - сказал Котяков во время демографического форума в Красноярске, уточнив, что эти субъекты - Республика Алтай и Тува.Он подчеркнул, что сегодня идет снижение числа женщин в репродуктивном возрасте, но с 2026 года начнется рост числа молодых девушек в общей демографической карте страны."Мы пришли к четкому пониманию и осознанию того, что нам необходимо продвигать государственную политику в демографии под лозунгом "плюс один ребенок в каждой семье". Это означает сегодня, что о детях должны думать и семьи, у которых нет детей, и семья, у которой уже есть один ребенок, два ребенка, три ребенка", - добавил министр.Восьмой демографический форум под названием "Семья. Россия. Сибирь. Мы" проходит в Красноярске 25 ноября. Форум, проходивший в течение года на площадках в разных городах страны, стал пространством для обсуждения стратегического документа по демографической и семейной политике до 2036 года, который будет внесен в правительство.
https://ria.ru/20240326/rosstat-1935843827.html
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общество, красноярск, россия, республика алтай, антон котяков
Общество, Красноярск, Россия, Республика Алтай, Антон Котяков
Котяков рассказал о коэффициенте рождаемости в России

Котяков: только два субъекта имеют суммарный коэффициент рождаемости выше нормы

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков
Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков . Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 25 ноя - РИА Новости. Только два субъекта Сибирского федерального округа имеют суммарный коэффициент рождаемости на уровне выше границы естественного воспроизводства населения, сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.
"Как я уже сказал, 41 субъект имеет значение (суммарного коэффициента рождаемости - ред.) ниже среднероссийского значения. И только два субъекта сегодня имеют показатель 2,1 и выше… Сегодня только два субъекта (Сибирского федерального округа - ред.) находятся на отметке собственного естественного воспроизводства", - сказал Котяков во время демографического форума в Красноярске, уточнив, что эти субъекты - Республика Алтай и Тува.
Он подчеркнул, что сегодня идет снижение числа женщин в репродуктивном возрасте, но с 2026 года начнется рост числа молодых девушек в общей демографической карте страны.
"Мы пришли к четкому пониманию и осознанию того, что нам необходимо продвигать государственную политику в демографии под лозунгом "плюс один ребенок в каждой семье". Это означает сегодня, что о детях должны думать и семьи, у которых нет детей, и семья, у которой уже есть один ребенок, два ребенка, три ребенка", - добавил министр.
Восьмой демографический форум под названием "Семья. Россия. Сибирь. Мы" проходит в Красноярске 25 ноября. Форум, проходивший в течение года на площадках в разных городах страны, стал пространством для обсуждения стратегического документа по демографической и семейной политике до 2036 года, который будет внесен в правительство.
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ОбществоКрасноярскРоссияРеспублика АлтайАнтон Котяков
 
 
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