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В посольстве рассказали, почему Британия усилила антироссийскую кампанию - РИА Новости, 25.11.2024
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22:18 25.11.2024 (обновлено: 22:48 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/mid-1985674825.html
В посольстве рассказали, почему Британия усилила антироссийскую кампанию
В посольстве рассказали, почему Британия усилила антироссийскую кампанию - РИА Новости, 25.11.2024
В посольстве рассказали, почему Британия усилила антироссийскую кампанию
Великобритания усилила антироссийскую кампанию на фоне успехов ВС РФ на поле боя, заявили в посольстве России в Лондоне. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T22:18
2024-11-25T22:48
в мире
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Великобритания усилила антироссийскую кампанию на фоне успехов ВС РФ на поле боя, заявили в посольстве России в Лондоне."Истинную цель очередного витка антироссийской кампании Лондона усматриваем в попытке зацементировать пошатнувшийся проукраинский консенсус на фоне все более явных успехов российской армии на поле боя, а также сдвигов в политико-электоральном ландшафте в ключевых странах Запада", - говорится в комментарии посольства, поступившем в распоряжение РИА Новости.Как отметили в российском диппредставительстве, просматривается заинтересованность местного силового блока "под сурдинку" запросить дополнительное финансирование на оборонные нужды."Не случайно вторым планом к медийным инсинуациям проходят растиражированные в СМИ под видом аналитики призывы к европейцам подставить плечо Вашингтону, увеличив свои военные расходы аж до трех-четырех процентов ВВП. А, значит, изношенная инфраструктура и испытывающая серьезные проблемы система здравоохранения Великобритании в перспективе могут недосчитаться еще многих десятков миллиардов фунтов стерлингов", - подчеркнули в посольстве.
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в мире, вашингтон (штат), великобритания
В мире, Вашингтон (штат), Великобритания
В посольстве рассказали, почему Британия усилила антироссийскую кампанию

Посольство РФ: Британия усилила кампанию против Москвы из-за провала на Украине

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкТабличка на здании российского посольства в Лондоне
Табличка на здании российского посольства в Лондоне - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Табличка на здании российского посольства в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Великобритания усилила антироссийскую кампанию на фоне успехов ВС РФ на поле боя, заявили в посольстве России в Лондоне.
"Истинную цель очередного витка антироссийской кампании Лондона усматриваем в попытке зацементировать пошатнувшийся проукраинский консенсус на фоне все более явных успехов российской армии на поле боя, а также сдвигов в политико-электоральном ландшафте в ключевых странах Запада", - говорится в комментарии посольства, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Как отметили в российском диппредставительстве, просматривается заинтересованность местного силового блока "под сурдинку" запросить дополнительное финансирование на оборонные нужды.
"Не случайно вторым планом к медийным инсинуациям проходят растиражированные в СМИ под видом аналитики призывы к европейцам подставить плечо Вашингтону, увеличив свои военные расходы аж до трех-четырех процентов ВВП. А, значит, изношенная инфраструктура и испытывающая серьезные проблемы система здравоохранения Великобритании в перспективе могут недосчитаться еще многих десятков миллиардов фунтов стерлингов", - подчеркнули в посольстве.
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