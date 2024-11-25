https://ria.ru/20241125/mid-1985674825.html

В посольстве рассказали, почему Британия усилила антироссийскую кампанию

В посольстве рассказали, почему Британия усилила антироссийскую кампанию - РИА Новости, 25.11.2024

В посольстве рассказали, почему Британия усилила антироссийскую кампанию

Великобритания усилила антироссийскую кампанию на фоне успехов ВС РФ на поле боя, заявили в посольстве России в Лондоне. РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T22:18

2024-11-25T22:18

2024-11-25T22:48

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Великобритания усилила антироссийскую кампанию на фоне успехов ВС РФ на поле боя, заявили в посольстве России в Лондоне."Истинную цель очередного витка антироссийской кампании Лондона усматриваем в попытке зацементировать пошатнувшийся проукраинский консенсус на фоне все более явных успехов российской армии на поле боя, а также сдвигов в политико-электоральном ландшафте в ключевых странах Запада", - говорится в комментарии посольства, поступившем в распоряжение РИА Новости.Как отметили в российском диппредставительстве, просматривается заинтересованность местного силового блока "под сурдинку" запросить дополнительное финансирование на оборонные нужды."Не случайно вторым планом к медийным инсинуациям проходят растиражированные в СМИ под видом аналитики призывы к европейцам подставить плечо Вашингтону, увеличив свои военные расходы аж до трех-четырех процентов ВВП. А, значит, изношенная инфраструктура и испытывающая серьезные проблемы система здравоохранения Великобритании в перспективе могут недосчитаться еще многих десятков миллиардов фунтов стерлингов", - подчеркнули в посольстве.

https://ria.ru/20241124/zelenskiy-1985451999.html

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в мире, вашингтон (штат), великобритания