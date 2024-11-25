В посольстве рассказали, почему Британия усилила антироссийскую кампанию
Посольство РФ: Британия усилила кампанию против Москвы из-за провала на Украине
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкТабличка на здании российского посольства в Лондоне
Табличка на здании российского посольства в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Великобритания усилила антироссийскую кампанию на фоне успехов ВС РФ на поле боя, заявили в посольстве России в Лондоне.
"Истинную цель очередного витка антироссийской кампании Лондона усматриваем в попытке зацементировать пошатнувшийся проукраинский консенсус на фоне все более явных успехов российской армии на поле боя, а также сдвигов в политико-электоральном ландшафте в ключевых странах Запада", - говорится в комментарии посольства, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Как отметили в российском диппредставительстве, просматривается заинтересованность местного силового блока "под сурдинку" запросить дополнительное финансирование на оборонные нужды.
"Не случайно вторым планом к медийным инсинуациям проходят растиражированные в СМИ под видом аналитики призывы к европейцам подставить плечо Вашингтону, увеличив свои военные расходы аж до трех-четырех процентов ВВП. А, значит, изношенная инфраструктура и испытывающая серьезные проблемы система здравоохранения Великобритании в перспективе могут недосчитаться еще многих десятков миллиардов фунтов стерлингов", - подчеркнули в посольстве.
Просьба Зеленского к Западу вызвала недоумение в Британии
24 ноября, 16:51