https://ria.ru/20241125/mid-1985597880.html

Ограничений на развертывание ракет "Орешник" нет, заявили в МИД

Ограничений на развертывание ракет "Орешник" нет, заявили в МИД - РИА Новости, 25.11.2024

Ограничений на развертывание ракет "Орешник" нет, заявили в МИД

Никаких ограничений на потенциальное развертывание российских ракет средней дальности "Орешник" нет, следуя существующим сегодня международным обязательствам в... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T15:10

2024-11-25T15:10

2024-11-25T18:33

россия

сша

днепропетровск

сергей рябков

владимир путин

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Никаких ограничений на потенциальное развертывание российских ракет средней дальности "Орешник" нет, следуя существующим сегодня международным обязательствам в этой области, а дальнейшая судьба одностороннего моратория РФ на размещение РСМД зависит от действий США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Нет, президент (России Владимир Путин - ред.) заявил четко, что речь идет о новой системе средней дальности. Соответственно, каких-либо ограничений в этой сфере, в том числе из-за глубоко ошибочного шага первой администрации Дональда Трампа по выходу из ДРСМД, никаких ограничений по развертыванию такого рода систем нет", - сказал Рябков журналистам.По его словам, к ДСНВ подобные системы не имеют никакого отношения."Что касается ДСНВ, то вы прекрасно знаете о нашем решении приостановить действие договора. По центральным количественным ограничениям, которые мы продолжаем соблюдать, действует наше одностороннее решение о проявлении сдержанности", - добавил Рябков.Он подчеркнул, что судьба российского одностороннего моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности целиком и полностью зависит от дальнейших шагов США в этой области.В четверг президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику. Впервые в боевых условиях успешно применена баллистическая ракета средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении "Орешник", цель пуска ракеты по объекту ОПК Украины достигнута, все боевые блоки достигли объекта поражения, сообщило в пятницу Минобороны РФ.

https://ria.ru/20241123/zelenskiy-1985328480.html

https://ria.ru/20241125/polsha-1985499503.html

россия

сша

днепропетровск

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россия, сша, днепропетровск, сергей рябков, владимир путин