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Опыт СВО будет учитываться всеми в дальнейшем, заявил Медведев - РИА Новости, 25.11.2024
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23:31 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/medvedev-1985679226.html
Опыт СВО будет учитываться всеми в дальнейшем, заявил Медведев
Опыт СВО будет учитываться всеми в дальнейшем, заявил Медведев - РИА Новости, 25.11.2024
Опыт СВО будет учитываться всеми в дальнейшем, заявил Медведев
Опыт СВО будет учитываться всеми странами в дальнейших вооруженных конфликтах, весь мир наблюдает за тем, какое влияние на ход боевых действий оказывают новые... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T23:31
2024-11-25T23:31
в мире
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украина
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Опыт СВО будет учитываться всеми странами в дальнейших вооруженных конфликтах, весь мир наблюдает за тем, какое влияние на ход боевых действий оказывают новые вооружения на примере спецоперации, уверен зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Безусловно, эти технические новинки оказали воздействие на военные действия. И очевидно, что за этим наблюдает весь мир", - сказал Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya, комментируя активное использование БПЛА в зоне СВО. "Поскольку это касается не только того конфликта, который, к сожалению, сейчас у нас продолжается с Украиной и с государствами Североатлантического альянса, это касается теперь любого конфликта. И этот опыт будут учитывать все. Это совершенно очевидно", - добавил он. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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в мире, россия, украина, дмитрий медведев, владимир путин
В мире, Россия, Украина, Дмитрий Медведев, Владимир Путин
Опыт СВО будет учитываться всеми в дальнейшем, заявил Медведев

Медведев: опыт СВО будет учитываться всеми в дальнейших военных конфликтах

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Опыт СВО будет учитываться всеми странами в дальнейших вооруженных конфликтах, весь мир наблюдает за тем, какое влияние на ход боевых действий оказывают новые вооружения на примере спецоперации, уверен зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Безусловно, эти технические новинки оказали воздействие на военные действия. И очевидно, что за этим наблюдает весь мир", - сказал Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya, комментируя активное использование БПЛА в зоне СВО.
"Поскольку это касается не только того конфликта, который, к сожалению, сейчас у нас продолжается с Украиной и с государствами Североатлантического альянса, это касается теперь любого конфликта. И этот опыт будут учитывать все. Это совершенно очевидно", - добавил он.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
Ход СВО показал изменения в канонах войны, заявил Медведев
Вчера, 22:36
 
В миреРоссияУкраинаДмитрий МедведевВладимир Путин
 
 
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