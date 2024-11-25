https://ria.ru/20241125/medvedev-1985679226.html

Опыт СВО будет учитываться всеми в дальнейшем, заявил Медведев

Опыт СВО будет учитываться всеми в дальнейшем, заявил Медведев - РИА Новости, 25.11.2024

Опыт СВО будет учитываться всеми в дальнейшем, заявил Медведев

Опыт СВО будет учитываться всеми странами в дальнейших вооруженных конфликтах, весь мир наблюдает за тем, какое влияние на ход боевых действий оказывают новые... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T23:31

2024-11-25T23:31

2024-11-25T23:31

в мире

россия

украина

дмитрий медведев

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981434364_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b6201ab24fb718e3bf8ed810dc5e212f.jpg

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Опыт СВО будет учитываться всеми странами в дальнейших вооруженных конфликтах, весь мир наблюдает за тем, какое влияние на ход боевых действий оказывают новые вооружения на примере спецоперации, уверен зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Безусловно, эти технические новинки оказали воздействие на военные действия. И очевидно, что за этим наблюдает весь мир", - сказал Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya, комментируя активное использование БПЛА в зоне СВО. "Поскольку это касается не только того конфликта, который, к сожалению, сейчас у нас продолжается с Украиной и с государствами Североатлантического альянса, это касается теперь любого конфликта. И этот опыт будут учитывать все. Это совершенно очевидно", - добавил он. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20241125/medvedev-1985676140.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, дмитрий медведев, владимир путин