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На Украине обратились к Маску за помощью
На Украине обратились к Маску за помощью - РИА Новости, 25.11.2024
На Украине обратились к Маску за помощью
Киевская журналистка Диана Панченко в соцсети X призвала американского миллиардера Илона Маска провести на Украине аудит расходов на энергетику. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T09:20
2024-11-25T09:20
2024-11-25T13:58
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Киевская журналистка Диана Панченко в соцсети X призвала американского миллиардера Илона Маска провести на Украине аудит расходов на энергетику.На энергозащиту в стране потратили четыре миллиарда долларов, отметила она, добавив, что после российских ударов государство хотят списать еще два миллиарда."Илон Маск, пожалуйста, проведи аудит на Украине", — призвала Панченко.Она также напомнила, что киевский режим назначил ответственным за энергобезопасность того же человека, который фактически положил начало Евромайдану, призвав людей выходить на улицы осенью 2013-го года. Имя этого человека Мустафа Найем, которого Панченко называет марионеткой американского инвестора Джорджа Сороса.После свержения президента Виктора Януковича Найем избирался в Верховную раду от партии Петра Порошенко. При Зеленском ушел в исполнительные органы власти: в 2021 году занял пост заместителя Кубракова. А в январе 2023-го возглавил Агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины. Ведомство должно было заниматься защитой энергетических объектов.В начале сентября Центр противодействия дезинформации при СНБО опубликовал прогноз эксперта украинского Института энергетических стратегий Юрия Корольчука. По одному из сценариев, в ближайшую зиму жители Украины будут проводить без тепла и света до 20 часов в сутки. Отмечается, что такое возможно, если будут продолжаться удары по энергетической инфраструктуре в сочетании с некоторыми другими условиями. По оптимистичному прогнозу специалиста, отключения света могут длиться до 12 часов в сутки.
https://ria.ru/20241125/devis-1985520242.html
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На Украине обратились к Маску за помощью
Журналистка Панченко призвала Илона Маска провести аудит на Украине