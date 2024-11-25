https://ria.ru/20241125/makron-1985645848.html
В Киеве заподозрили Макрона в тайной передаче записки Лаврову
В Киеве заподозрили Макрона в тайной передаче записки Лаврову - РИА Новости, 25.11.2024
В Киеве заподозрили Макрона в тайной передаче записки Лаврову
Макрон на саммите G20 мог передать Лаврову записку заявил украинский политолог Вадим Карасев в интервью YouTube-каналу Politeka. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T18:16
2024-11-25T18:16
2024-11-25T18:16
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вадим карасев
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Макрон на саммите G20 мог передать Лаврову записку заявил украинский политолог Вадим Карасев в интервью YouTube-каналу Politeka."Лавров был, к которому там подбежал Макрон — поздоровался, наверное, передал записочку в Кремль", — добавил эксперт, имея в виду церемонию на саммите "Большой двадцатки".Карасев отметил, что Россия не находится в дипломатической изоляции, что подтверждает участие страны в международных мероприятиях и поддержка других государств.В понедельник Лавров и Макрон в ходе совместного фотографирования на саммите "Большой двадцатки" в Бразилии пожали друг другу руки. Видео рукопожатия опубликовали СМИ. На нем видно, как после того, как все лидеры выстроились на подиуме для фотографирования, Макрон, стоявший ниже, поднялся на верхний ярус подиума, чтобы протянуть руку Лаврову. При этом Макрон широко улыбался. Министр ответил на жест, они обменялись несколькими фразами.Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала поведение французского президента политикой двух стульев.
https://ria.ru/20241120/lavrov-1984916799.html
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Макрон пожал руку Сергею Лаврову на саммите G20 во время церемонии фотографирования
Макрон пожал руку Сергею Лаврову на саммите G20 во время церемонии фотографирования. Bloomberg пишет, что для этого президент Франции «разыскал» российского министра.
2024-11-25T18:16
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в мире, большая двадцатка, вадим карасев, киев, россия, бразилия
В мире, Большая двадцатка, Вадим Карасев, Киев, Россия, Бразилия
В Киеве заподозрили Макрона в тайной передаче записки Лаврову
Политолог Карасев: Макрон на саммите G20 мог передать записку Лаврову