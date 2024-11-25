https://ria.ru/20241125/lotereya-1984420178.html

"Национальная Лотерея": 2000 призов от 1 млн рублей выдали в РФ за два года

"Национальная Лотерея": 2000 призов от 1 млн рублей выдали в РФ за два года - РИА Новости, 25.11.2024

"Национальная Лотерея": 2000 призов от 1 млн рублей выдали в РФ за два года

Благодаря бренду "Национальная Лотерея" в России за два года появилось уже 2000 победителей, чей билет выиграл более 1 миллиона рублей, сообщила в интервью РИА... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T14:29

2024-11-25T14:29

2024-11-25T14:34

лотерея

россия

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Благодаря бренду "Национальная Лотерея" в России за два года появилось уже 2000 победителей, чей билет выиграл более 1 миллиона рублей, сообщила в интервью РИА Новости заместитель генерального директора "Национальной Лотереи" Жанна Шалимова."Она рассказала, что каждый четвертый россиянин сегодня хотя бы раз в год играет в лотерею."Благодаря бренду "Национальная Лотерея" в России за два года появилось уже 2000 победителей, чей билет выиграл более 1 миллиона рублей", - сказала Шалимова".И добавила, что лотереи можно купить буквально на расстоянии вытянутой руки. Например, в отделениях "Почты России", магазинах "Магнит", "Перекресток", "Пятерочка" и в других популярных сетях, а также на ведущих маркетплейсах."Мы создали широкую сеть из более чем 83 тысяч розничных точек продаж по всей стране и активно участвуем в знаковых событиях, например, в ВК Фестивале (12+) или мероприятиях Федерации бокса России", - рассказала Шалимова.Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения - на сайте www.nloto.ru и по телефону 8 800 333-7-333. Оператор лотерей ООО "Спортивные Лотереи".Реклама, Рекламодатель ООО "Спортивные Лотереи", ИНН 5003133760, ОГРН 1195027010386, erid: F7NfYUJCUneP4VzzsCd3

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

лотерея, россия