Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР появится карта жителя - РИА Новости, 25.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:23 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/lnr-1985615743.html
В ЛНР появится карта жителя
В ЛНР появится карта жителя - РИА Новости, 25.11.2024
В ЛНР появится карта жителя
Правительство Луганской Народной Республики и платежная система "Мир" подписали соглашение о создании в регионе карты жителя, сообщила пресс-служба платежной... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T16:23
2024-11-25T16:23
технологии
луганская народная республика
россия
дмитрий дубынин
платежная система "мир"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941853956_0:310:3077:2041_1920x0_80_0_0_a69d581817e237db000757538e45855a.jpg
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Правительство Луганской Народной Республики и платежная система "Мир" подписали соглашение о создании в регионе карты жителя, сообщила пресс-служба платежной системы. "Соглашение о запуске в Луганской Народной Республике проекта Карты жителя подписали генеральный директор платежной системы "Мир" Дмитрий Дубынин и председатель правительства ЛНР Егор Ковальчук. Планируется, что в ЛНР банковская карта на базе платежной системы "Мир", помимо основной платежной функции, поможет жителям получать дополнительные нефинансовые сервисы", - говорится в сообщении пресс-службы. Как рассказал Дубынин, слова которого приводятся в сообщении, в рамках проекта Карты жителя ЛНР обычная банковская карта "Мир" может стать идентификационной, а также использоваться для предоставления жителям региона различных скидок и других бонусов в местных магазинах. "Кроме того, на первом этапе мы с коллегами планируем реализовать сервис льготного проездного на Карте жителя для автоматического предоставления льготных условий оплаты проезда в общественном транспорте ЛНР", – добавил он. Также в ЛНР, согласно подписанному соглашению, будут проведены мероприятия по повышению уровня финансовой грамотности населения. Как сообщается, полный перечень сервисов, доступных по Карте жителя региона, будет определен в ближайшее время представителями органов власти ЛНР совместно с экспертами платежной системы "Мир". О запуске проекта будет сообщено дополнительно, говорится в сообщении. Карта жителя – это банковская карта, которой можно пользоваться как обычной, но при этом она включает в себя дополнительные нефинансовые сервисы. Каждый регион сам определяет для себя, что включать в этот набор сервисов – транспортную, медицинскую, социально-идентификационную информацию. Существующие технологии позволяют создавать карты жителей регионов, исходя из их потребностей. В настоящее время в России реализуется 37 проектов карт жителя, регулярно такими картами пользуются больше 6 миллионов человек. В октябре Дубынин сообщал, что Национальная система платежных карт (НСПК) хочет вывести социальную карту жителя на базе национальной платежной системы "Мир" на федеральный уровень с тем, чтобы жители регионов могли пользоваться льготами и в других субъектах РФ.
https://ria.ru/20241124/mir-1985410729.html
https://ria.ru/20241124/lnr-1985424947.html
https://ria.ru/20241107/mir-1982521853.html
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941853956_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_194579adda2f4a29d09a07a5da363ae3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, луганская народная республика, россия, дмитрий дубынин, платежная система "мир"
Технологии, Луганская Народная Республика, Россия, Дмитрий Дубынин, Платежная система "Мир"
В ЛНР появится карта жителя

Карту жителя на базе платежной системы "Мир" запустят в ЛНР

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкКарта платежной системы "Мир"
Карта платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Карта платежной системы "Мир". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Правительство Луганской Народной Республики и платежная система "Мир" подписали соглашение о создании в регионе карты жителя, сообщила пресс-служба платежной системы.
"Соглашение о запуске в Луганской Народной Республике проекта Карты жителя подписали генеральный директор платежной системы "Мир" Дмитрий Дубынин и председатель правительства ЛНР Егор Ковальчук. Планируется, что в ЛНР банковская карта на базе платежной системы "Мир", помимо основной платежной функции, поможет жителям получать дополнительные нефинансовые сервисы", - говорится в сообщении пресс-службы.
Карта Мир от банка ВТБ в Ереване - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
Россиянам напомнили, в каких странах можно расплатиться картой "Мир"
24 ноября, 07:06
Как рассказал Дубынин, слова которого приводятся в сообщении, в рамках проекта Карты жителя ЛНР обычная банковская карта "Мир" может стать идентификационной, а также использоваться для предоставления жителям региона различных скидок и других бонусов в местных магазинах.
"Кроме того, на первом этапе мы с коллегами планируем реализовать сервис льготного проездного на Карте жителя для автоматического предоставления льготных условий оплаты проезда в общественном транспорте ЛНР", – добавил он.
Также в ЛНР, согласно подписанному соглашению, будут проведены мероприятия по повышению уровня финансовой грамотности населения. Как сообщается, полный перечень сервисов, доступных по Карте жителя региона, будет определен в ближайшее время представителями органов власти ЛНР совместно с экспертами платежной системы "Мир". О запуске проекта будет сообщено дополнительно, говорится в сообщении.
Дом правительства России в Москве - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
Правительство выделило более миллиарда рублей для ЛНР
24 ноября, 11:25
Карта жителя – это банковская карта, которой можно пользоваться как обычной, но при этом она включает в себя дополнительные нефинансовые сервисы. Каждый регион сам определяет для себя, что включать в этот набор сервисов – транспортную, медицинскую, социально-идентификационную информацию. Существующие технологии позволяют создавать карты жителей регионов, исходя из их потребностей.
В настоящее время в России реализуется 37 проектов карт жителя, регулярно такими картами пользуются больше 6 миллионов человек.
В октябре Дубынин сообщал, что Национальная система платежных карт (НСПК) хочет вывести социальную карту жителя на базе национальной платежной системы "Мир" на федеральный уровень с тем, чтобы жители регионов могли пользоваться льготами и в других субъектах РФ.
Посетитель с банковской картой МИР - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Путин оценил работу платежной системы "Мир"
7 ноября, 21:06
 
ТехнологииЛуганская Народная РеспубликаРоссияДмитрий ДубынинПлатежная система "Мир"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала