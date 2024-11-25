https://ria.ru/20241125/lnr-1985615743.html

В ЛНР появится карта жителя

В ЛНР появится карта жителя - РИА Новости, 25.11.2024

В ЛНР появится карта жителя

Правительство Луганской Народной Республики и платежная система "Мир" подписали соглашение о создании в регионе карты жителя, сообщила пресс-служба платежной... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T16:23

2024-11-25T16:23

2024-11-25T16:23

технологии

луганская народная республика

россия

дмитрий дубынин

платежная система "мир"

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Правительство Луганской Народной Республики и платежная система "Мир" подписали соглашение о создании в регионе карты жителя, сообщила пресс-служба платежной системы. "Соглашение о запуске в Луганской Народной Республике проекта Карты жителя подписали генеральный директор платежной системы "Мир" Дмитрий Дубынин и председатель правительства ЛНР Егор Ковальчук. Планируется, что в ЛНР банковская карта на базе платежной системы "Мир", помимо основной платежной функции, поможет жителям получать дополнительные нефинансовые сервисы", - говорится в сообщении пресс-службы. Как рассказал Дубынин, слова которого приводятся в сообщении, в рамках проекта Карты жителя ЛНР обычная банковская карта "Мир" может стать идентификационной, а также использоваться для предоставления жителям региона различных скидок и других бонусов в местных магазинах. "Кроме того, на первом этапе мы с коллегами планируем реализовать сервис льготного проездного на Карте жителя для автоматического предоставления льготных условий оплаты проезда в общественном транспорте ЛНР", – добавил он. Также в ЛНР, согласно подписанному соглашению, будут проведены мероприятия по повышению уровня финансовой грамотности населения. Как сообщается, полный перечень сервисов, доступных по Карте жителя региона, будет определен в ближайшее время представителями органов власти ЛНР совместно с экспертами платежной системы "Мир". О запуске проекта будет сообщено дополнительно, говорится в сообщении. Карта жителя – это банковская карта, которой можно пользоваться как обычной, но при этом она включает в себя дополнительные нефинансовые сервисы. Каждый регион сам определяет для себя, что включать в этот набор сервисов – транспортную, медицинскую, социально-идентификационную информацию. Существующие технологии позволяют создавать карты жителей регионов, исходя из их потребностей. В настоящее время в России реализуется 37 проектов карт жителя, регулярно такими картами пользуются больше 6 миллионов человек. В октябре Дубынин сообщал, что Национальная система платежных карт (НСПК) хочет вывести социальную карту жителя на базе национальной платежной системы "Мир" на федеральный уровень с тем, чтобы жители регионов могли пользоваться льготами и в других субъектах РФ.

https://ria.ru/20241124/mir-1985410729.html

https://ria.ru/20241124/lnr-1985424947.html

https://ria.ru/20241107/mir-1982521853.html

луганская народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, луганская народная республика, россия, дмитрий дубынин, платежная система "мир"