https://ria.ru/20241125/lnr-1985615743.html
В ЛНР появится карта жителя
В ЛНР появится карта жителя - РИА Новости, 25.11.2024
В ЛНР появится карта жителя
Правительство Луганской Народной Республики и платежная система "Мир" подписали соглашение о создании в регионе карты жителя, сообщила пресс-служба платежной... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T16:23
2024-11-25T16:23
2024-11-25T16:23
технологии
луганская народная республика
россия
дмитрий дубынин
платежная система "мир"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941853956_0:310:3077:2041_1920x0_80_0_0_a69d581817e237db000757538e45855a.jpg
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Правительство Луганской Народной Республики и платежная система "Мир" подписали соглашение о создании в регионе карты жителя, сообщила пресс-служба платежной системы. "Соглашение о запуске в Луганской Народной Республике проекта Карты жителя подписали генеральный директор платежной системы "Мир" Дмитрий Дубынин и председатель правительства ЛНР Егор Ковальчук. Планируется, что в ЛНР банковская карта на базе платежной системы "Мир", помимо основной платежной функции, поможет жителям получать дополнительные нефинансовые сервисы", - говорится в сообщении пресс-службы. Как рассказал Дубынин, слова которого приводятся в сообщении, в рамках проекта Карты жителя ЛНР обычная банковская карта "Мир" может стать идентификационной, а также использоваться для предоставления жителям региона различных скидок и других бонусов в местных магазинах. "Кроме того, на первом этапе мы с коллегами планируем реализовать сервис льготного проездного на Карте жителя для автоматического предоставления льготных условий оплаты проезда в общественном транспорте ЛНР", – добавил он. Также в ЛНР, согласно подписанному соглашению, будут проведены мероприятия по повышению уровня финансовой грамотности населения. Как сообщается, полный перечень сервисов, доступных по Карте жителя региона, будет определен в ближайшее время представителями органов власти ЛНР совместно с экспертами платежной системы "Мир". О запуске проекта будет сообщено дополнительно, говорится в сообщении. Карта жителя – это банковская карта, которой можно пользоваться как обычной, но при этом она включает в себя дополнительные нефинансовые сервисы. Каждый регион сам определяет для себя, что включать в этот набор сервисов – транспортную, медицинскую, социально-идентификационную информацию. Существующие технологии позволяют создавать карты жителей регионов, исходя из их потребностей. В настоящее время в России реализуется 37 проектов карт жителя, регулярно такими картами пользуются больше 6 миллионов человек. В октябре Дубынин сообщал, что Национальная система платежных карт (НСПК) хочет вывести социальную карту жителя на базе национальной платежной системы "Мир" на федеральный уровень с тем, чтобы жители регионов могли пользоваться льготами и в других субъектах РФ.
https://ria.ru/20241124/mir-1985410729.html
https://ria.ru/20241124/lnr-1985424947.html
https://ria.ru/20241107/mir-1982521853.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, луганская народная республика, россия, дмитрий дубынин, платежная система "мир"
Технологии, Луганская Народная Республика, Россия, Дмитрий Дубынин, Платежная система "Мир"
В ЛНР появится карта жителя
Карту жителя на базе платежной системы "Мир" запустят в ЛНР
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Правительство Луганской Народной Республики и платежная система "Мир" подписали соглашение о создании в регионе карты жителя, сообщила пресс-служба платежной системы.
"Соглашение о запуске в Луганской Народной Республике проекта Карты жителя подписали генеральный директор платежной системы "Мир" Дмитрий Дубынин
и председатель правительства ЛНР Егор Ковальчук. Планируется, что в ЛНР банковская карта на базе платежной системы "Мир", помимо основной платежной функции, поможет жителям получать дополнительные нефинансовые сервисы", - говорится в сообщении пресс-службы.
Как рассказал Дубынин, слова которого приводятся в сообщении, в рамках проекта Карты жителя ЛНР обычная банковская карта "Мир" может стать идентификационной, а также использоваться для предоставления жителям региона различных скидок и других бонусов в местных магазинах.
"Кроме того, на первом этапе мы с коллегами планируем реализовать сервис льготного проездного на Карте жителя для автоматического предоставления льготных условий оплаты проезда в общественном транспорте ЛНР", – добавил он.
Также в ЛНР, согласно подписанному соглашению, будут проведены мероприятия по повышению уровня финансовой грамотности населения. Как сообщается, полный перечень сервисов, доступных по Карте жителя региона, будет определен в ближайшее время представителями органов власти ЛНР совместно с экспертами платежной системы "Мир". О запуске проекта будет сообщено дополнительно, говорится в сообщении.
Карта жителя – это банковская карта, которой можно пользоваться как обычной, но при этом она включает в себя дополнительные нефинансовые сервисы. Каждый регион сам определяет для себя, что включать в этот набор сервисов – транспортную, медицинскую, социально-идентификационную информацию. Существующие технологии позволяют создавать карты жителей регионов, исходя из их потребностей.
В настоящее время в России
реализуется 37 проектов карт жителя, регулярно такими картами пользуются больше 6 миллионов человек.
В октябре Дубынин сообщал, что Национальная система платежных карт (НСПК) хочет вывести социальную карту жителя на базе национальной платежной системы "Мир" на федеральный уровень с тем, чтобы жители регионов могли пользоваться льготами и в других субъектах РФ.