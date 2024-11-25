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В Ливане в среду могут объявить о прекращении огня с Израилем

В Ливане в среду могут объявить о прекращении огня с Израилем - РИА Новости, 25.11.2024

В Ливане в среду могут объявить о прекращении огня с Израилем

Исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати вероятней всего объявит о достижении договоренности о прекращении огня с Израилем в среду, сообщил РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T21:55

2024-11-25T21:55

2024-11-25T22:14

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БЕЙРУТ, 25 ноя - РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати вероятней всего объявит о достижении договоренности о прекращении огня с Израилем в среду, сообщил РИА Новости источник в ливанских политических кругах."Соглашение достигло успеха. Премьер-министр Наджиб Микати объявит об прекращении огня от имени Ливана в ближайшие два дня, вероятней всего в среду", - сказал собеседник агентства.По словам источника, договоренность включает в себя выборы президента в Ливане, которые так и не могли состоятся с конца 2022 года после окончания срока управления бывшего главы государства Мишеля Ауна.Ливанские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что нарушение любого пункта соглашения с одной из сторон может быть расценено как срыв договоренностей, что может повлечь за собой возобновление боевых действий.

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

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в мире, ливан, израиль, наджиб микати, мишель аун, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024