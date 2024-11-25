https://ria.ru/20241125/livan-1985673097.html
В Ливане в среду могут объявить о прекращении огня с Израилем
В Ливане в среду могут объявить о прекращении огня с Израилем - РИА Новости, 25.11.2024
В Ливане в среду могут объявить о прекращении огня с Израилем
Исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати вероятней всего объявит о достижении договоренности о прекращении огня с Израилем в среду, сообщил РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T21:55
2024-11-25T21:55
2024-11-25T22:14
в мире
ливан
израиль
наджиб микати
мишель аун
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976774021_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_1de5004902b646c6fbdab1b5598d4428.jpg
БЕЙРУТ, 25 ноя - РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати вероятней всего объявит о достижении договоренности о прекращении огня с Израилем в среду, сообщил РИА Новости источник в ливанских политических кругах."Соглашение достигло успеха. Премьер-министр Наджиб Микати объявит об прекращении огня от имени Ливана в ближайшие два дня, вероятней всего в среду", - сказал собеседник агентства.По словам источника, договоренность включает в себя выборы президента в Ливане, которые так и не могли состоятся с конца 2022 года после окончания срока управления бывшего главы государства Мишеля Ауна.Ливанские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что нарушение любого пункта соглашения с одной из сторон может быть расценено как срыв договоренностей, что может повлечь за собой возобновление боевых действий.
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
ливан
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976774021_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a1aa6b6b7176965aaea08ca37d1afc46.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливан, израиль, наджиб микати, мишель аун, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, Наджиб Микати, Мишель Аун, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В Ливане в среду могут объявить о прекращении огня с Израилем
Премьер Ливана может объявить о прекращении огня с Израилем в среду