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Израиль и Ливан могут прекратить огонь через 36 часов, пишут СМИ

Израиль и Ливан могут прекратить огонь через 36 часов, пишут СМИ - РИА Новости, 25.11.2024

Израиль и Ливан могут прекратить огонь через 36 часов, пишут СМИ

Режим прекращения огня между Ливаном и Израилем может быть объявлен в течение 36 часов, пишет ливанская газета "Ан-Нахар" со ссылкой на свой источник в... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T19:38

2024-11-25T19:38

2024-11-25T19:48

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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БЕЙРУТ, 25 ноя - РИА Новости. Режим прекращения огня между Ливаном и Израилем может быть объявлен в течение 36 часов, пишет ливанская газета "Ан-Нахар" со ссылкой на свой источник в парламенте Ливана."Гости (спикера парламента Набиха) Берри: в течение 36 часов будет объявлено о прекращении огня", - написало издание на своей странице в Х.Государственная израильская телерадиокомпания Kan со ссылкой на неназванных израильских чиновников ранее в понедельник сообщила, что соглашение об урегулировании с Ливаном может быть достигнуто в течение этой недели.По данным телерадиокомпании, в воскресенье вечером премьер-министр Биньямин Нетаньяху созвал консультацию с министром обороны Исраэлем Кацем и высокопоставленными чиновниками из системы безопасности, чтобы обсудить само соглашение, продвигаемое американской стороной.В начале прошлой недели с официальным визитом в Бейрут прибыл специальный посланник президента США на Ближнем востоке Амос Хохштейн с целью услышать позицию Ливана и движения "Хезболлах" по пунктам соглашения, предложенного американской стороной для прекращения огня с Израилем. Хохштейн заявил в среду, что в ходе переговоров со спикером парламента Ливана Набихом Берри был достигнут определённый успех. После визита в Бейрут Хохштейн провел переговоры в Тель-Авиве.Генеральный секретарь "Хезболлах" Наим Касем 20 ноября заявил, что движение согласно на продолжение непрямых переговоров по прекращению огня с Израилем на основании предложения США и при посредничестве спикера парламента Ливана Набиха Берри при условии полного прекращения боевых действий со стороны армии Израиля и сохранение суверенности Ливана без возможности израильской стороны вторгаться в воздушное пространство страны и нарушать сухопутную или морскую границы. Касем также отметил о решении сопротивления продолжить боевые действия против армии Израиля параллельно текущим переговорам о прекращении огня.

https://ria.ru/20241125/poslannik-1985496513.html

https://ria.ru/20241125/ssha-1985640227.html

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израиль, в мире, ливан, бейрут, амос хохштейн, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, биньямин нетаньяху, исраэль кац