Израиль и Ливан могут прекратить огонь через 36 часов, пишут СМИ
An-Nahar: Израиль и Ливан могут объявить о прекращении огня через 36 часов
© AP Photo / Bilal HusseinДым на месте израильского авиаудара в районе Дахие в Бейруте
© AP Photo / Bilal Hussein
Дым на месте израильского авиаудара в районе Дахие в Бейруте. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 25 ноя - РИА Новости. Режим прекращения огня между Ливаном и Израилем может быть объявлен в течение 36 часов, пишет ливанская газета "Ан-Нахар" со ссылкой на свой источник в парламенте Ливана.
"Гости (спикера парламента Набиха) Берри: в течение 36 часов будет объявлено о прекращении огня", - написало издание на своей странице в Х.
Государственная израильская телерадиокомпания Kan со ссылкой на неназванных израильских чиновников ранее в понедельник сообщила, что соглашение об урегулировании с Ливаном может быть достигнуто в течение этой недели.
По данным телерадиокомпании, в воскресенье вечером премьер-министр Биньямин Нетаньяху созвал консультацию с министром обороны Исраэлем Кацем и высокопоставленными чиновниками из системы безопасности, чтобы обсудить само соглашение, продвигаемое американской стороной.
В начале прошлой недели с официальным визитом в Бейрут прибыл специальный посланник президента США на Ближнем востоке Амос Хохштейн с целью услышать позицию Ливана и движения "Хезболлах" по пунктам соглашения, предложенного американской стороной для прекращения огня с Израилем. Хохштейн заявил в среду, что в ходе переговоров со спикером парламента Ливана Набихом Берри был достигнут определённый успех. После визита в Бейрут Хохштейн провел переговоры в Тель-Авиве.
Генеральный секретарь "Хезболлах" Наим Касем 20 ноября заявил, что движение согласно на продолжение непрямых переговоров по прекращению огня с Израилем на основании предложения США и при посредничестве спикера парламента Ливана Набиха Берри при условии полного прекращения боевых действий со стороны армии Израиля и сохранение суверенности Ливана без возможности израильской стороны вторгаться в воздушное пространство страны и нарушать сухопутную или морскую границы. Касем также отметил о решении сопротивления продолжить боевые действия против армии Израиля параллельно текущим переговорам о прекращении огня.