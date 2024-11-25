https://ria.ru/20241125/litva-1985609909.html

Экипаж упавшего в Литве самолета запрашивал разрешение на посадку

Экипаж упавшего в Литве самолета запрашивал разрешение на посадку - РИА Новости, 25.11.2024

Экипаж упавшего в Литве самолета запрашивал разрешение на посадку

Экипаж упавшего в Литве самолета DHL запрашивал у диспетчеров разрешение для захода на посадку по приборам, свидетельствует аудиозапись, которая имеется в... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T15:57

2024-11-25T15:57

2024-11-25T15:57

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Экипаж упавшего в Литве самолета DHL запрашивал у диспетчеров разрешение для захода на посадку по приборам, свидетельствует аудиозапись, которая имеется в распоряжении РИА Новости. Грузовой самолет немецкой компании по перевозкам DHL разбился в понедельник вблизи аэропорта Вильнюса. По данным профильного портала FlightAware, самолет направлялся туда из Лейпцига. Полиция сообщила, что в результате крушения погиб один из пилотов - гражданин Испании. Еще трое пострадавших - граждане Литвы, Германии и Испании - находятся в больницах. Полиция и генпрокуратура Литвы начали досудебное расследование происшествия. Глава литовского департамента госбезопасности Дарюс Яунишкис заявил, что версия теракта не исключается, но данных об этом пока нет. "Диспетчеры, можете, пожалуйста, подтвердить, может ли 18D использовать систему захода на посадку по приборам кабины пилота (ILS)?" - говорит на записи один из пилотов. Заход по ILS или курсо-глиссадная система - один из нескольких режимов захода на посадку. Упрощенно - две радиостанции курса (вертикали) и глиссады (наклона) имеют частоту, на которую настраивается радиоборудование самолета. Борт, согласно получаемым данным, может таким образом определить себя в пространстве и выполнять необходимые действия для посадки на ВПП.

https://ria.ru/20241125/samolet-1985510975.html

https://ria.ru/20241125/samolet-1985567338.html

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в мире, испания, литва, вильнюс, dhl