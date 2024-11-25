https://ria.ru/20241125/lipetsk-1985618413.html

Липецкие школьники разработали онлайн-каталог для ремесленников региона

Липецкие школьники разработали онлайн-каталог для ремесленников региона - РИА Новости, 25.11.2024

Липецкие школьники разработали онлайн-каталог для ремесленников региона

В Липецкой области создали онлайн-каталог ремесленной продукции местных мастеров, разработчики сайта - дети, учащиеся областной Школы креативных индустрий,... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T16:30

2024-11-25T16:30

2024-11-25T16:30

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148905/38/1489053832_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_f5db06c7d7f3290c8e6186b0493d1d27.jpg

ЛИПЕЦК, 25 ноя - РИА Новости. В Липецкой области создали онлайн-каталог ремесленной продукции местных мастеров, разработчики сайта - дети, учащиеся областной Школы креативных индустрий, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Над сайтом школьники работали вместе со специалистами липецкого Центра развития креативных индустрий и мастерами - ремесленниками Липецкой области. По мнению Артамонова, со временем проект станет не только визитной карточкой региона, где во всем многообразии будут представлены липецкие ремесла, но и окажет существенную поддержку малому бизнесу в продвижении своей продукции. Кроме этого, креативные школьники получили хороший опыт работы в сфере цифровых технологий. "Развитию креативных индустрий в регионе сейчас уделяется особое внимание, поскольку в этом направлении занято немало представителей МСП и их число постоянно растет. Создание онлайн-каталога – один из маркетинговых инструментов, который позволит мастерам повысить узнаваемость их изделий и станет еще одним каналом реализации", – отметил губернатор Артамонов.

https://ria.ru/20241125/lipetsk-1985602290.html

https://ria.ru/20241122/festival-1985198443.html

липецкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

липецкая область, игорь артамонов