Рейтинг@Mail.ru
Липецкие школьники разработали онлайн-каталог для ремесленников региона - РИА Новости, 25.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Липецкая область
 
16:30 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/lipetsk-1985618413.html
Липецкие школьники разработали онлайн-каталог для ремесленников региона
Липецкие школьники разработали онлайн-каталог для ремесленников региона - РИА Новости, 25.11.2024
Липецкие школьники разработали онлайн-каталог для ремесленников региона
В Липецкой области создали онлайн-каталог ремесленной продукции местных мастеров, разработчики сайта - дети, учащиеся областной Школы креативных индустрий,... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T16:30
2024-11-25T16:30
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148905/38/1489053832_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_f5db06c7d7f3290c8e6186b0493d1d27.jpg
ЛИПЕЦК, 25 ноя - РИА Новости. В Липецкой области создали онлайн-каталог ремесленной продукции местных мастеров, разработчики сайта - дети, учащиеся областной Школы креативных индустрий, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Над сайтом школьники работали вместе со специалистами липецкого Центра развития креативных индустрий и мастерами - ремесленниками Липецкой области. По мнению Артамонова, со временем проект станет не только визитной карточкой региона, где во всем многообразии будут представлены липецкие ремесла, но и окажет существенную поддержку малому бизнесу в продвижении своей продукции. Кроме этого, креативные школьники получили хороший опыт работы в сфере цифровых технологий. "Развитию креативных индустрий в регионе сейчас уделяется особое внимание, поскольку в этом направлении занято немало представителей МСП и их число постоянно растет. Создание онлайн-каталога – один из маркетинговых инструментов, который позволит мастерам повысить узнаваемость их изделий и станет еще одним каналом реализации", – отметил губернатор Артамонов.
https://ria.ru/20241125/lipetsk-1985602290.html
https://ria.ru/20241122/festival-1985198443.html
липецкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148905/38/1489053832_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_a737f0c1f98f7b017461e7ddb2cd9cc1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов
Липецкие школьники разработали онлайн-каталог для ремесленников региона

Артамонов: липецкие школьники создали онлайн-каталог продукции местных мастеров

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЛипецк
Липецк - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Липецк. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛИПЕЦК, 25 ноя - РИА Новости. В Липецкой области создали онлайн-каталог ремесленной продукции местных мастеров, разработчики сайта - дети, учащиеся областной Школы креативных индустрий, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Над сайтом школьники работали вместе со специалистами липецкого Центра развития креативных индустрий и мастерами - ремесленниками Липецкой области.
Новая школа в городе Лебедянь - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
Новую школу в рамках нацпроекта открыли в Липецкой области
Вчера, 15:23
По мнению Артамонова, со временем проект станет не только визитной карточкой региона, где во всем многообразии будут представлены липецкие ремесла, но и окажет существенную поддержку малому бизнесу в продвижении своей продукции.
Кроме этого, креативные школьники получили хороший опыт работы в сфере цифровых технологий.
"Развитию креативных индустрий в регионе сейчас уделяется особое внимание, поскольку в этом направлении занято немало представителей МСП и их число постоянно растет. Создание онлайн-каталога – один из маркетинговых инструментов, который позволит мастерам повысить узнаваемость их изделий и станет еще одним каналом реализации", – отметил губернатор Артамонов.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Сало в шоколаде можно будет попробовать на фестивале в Липецкой области
22 ноября, 14:14
 
Липецкая областьЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала