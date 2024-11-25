https://ria.ru/20241125/lipetsk-1985618413.html
Липецкие школьники разработали онлайн-каталог для ремесленников региона
Липецкие школьники разработали онлайн-каталог для ремесленников региона - РИА Новости, 25.11.2024
Липецкие школьники разработали онлайн-каталог для ремесленников региона
В Липецкой области создали онлайн-каталог ремесленной продукции местных мастеров, разработчики сайта - дети, учащиеся областной Школы креативных индустрий,... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T16:30
2024-11-25T16:30
2024-11-25T16:30
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 25 ноя - РИА Новости. В Липецкой области создали онлайн-каталог ремесленной продукции местных мастеров, разработчики сайта - дети, учащиеся областной Школы креативных индустрий, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Над сайтом школьники работали вместе со специалистами липецкого Центра развития креативных индустрий и мастерами - ремесленниками Липецкой области. По мнению Артамонова, со временем проект станет не только визитной карточкой региона, где во всем многообразии будут представлены липецкие ремесла, но и окажет существенную поддержку малому бизнесу в продвижении своей продукции. Кроме этого, креативные школьники получили хороший опыт работы в сфере цифровых технологий. "Развитию креативных индустрий в регионе сейчас уделяется особое внимание, поскольку в этом направлении занято немало представителей МСП и их число постоянно растет. Создание онлайн-каталога – один из маркетинговых инструментов, который позволит мастерам повысить узнаваемость их изделий и станет еще одним каналом реализации", – отметил губернатор Артамонов.
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липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов
Липецкие школьники разработали онлайн-каталог для ремесленников региона
Артамонов: липецкие школьники создали онлайн-каталог продукции местных мастеров
ЛИПЕЦК, 25 ноя - РИА Новости. В Липецкой области создали онлайн-каталог ремесленной продукции местных мастеров, разработчики сайта - дети, учащиеся областной Школы креативных индустрий, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Над сайтом школьники работали вместе со специалистами липецкого Центра развития креативных индустрий и мастерами - ремесленниками Липецкой области.
По мнению Артамонова, со временем проект станет не только визитной карточкой региона, где во всем многообразии будут представлены липецкие ремесла, но и окажет существенную поддержку малому бизнесу в продвижении своей продукции.
Кроме этого, креативные школьники получили хороший опыт работы в сфере цифровых технологий.
"Развитию креативных индустрий в регионе сейчас уделяется особое внимание, поскольку в этом направлении занято немало представителей МСП и их число постоянно растет. Создание онлайн-каталога – один из маркетинговых инструментов, который позволит мастерам повысить узнаваемость их изделий и станет еще одним каналом реализации", – отметил губернатор Артамонов.