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Суд признал право жителей Крыма на компенсацию из-за энергоблокады - РИА Новости, 25.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:01 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/krym-1985593743.html
Суд признал право жителей Крыма на компенсацию из-за энергоблокады
Суд признал право жителей Крыма на компенсацию из-за энергоблокады - РИА Новости, 25.11.2024
Суд признал право жителей Крыма на компенсацию из-за энергоблокады
Верховный суд Крыма признал право жителей полуострова на компенсацию морального вреда от энергетической блокады со стороны Украины, сообщил по итогам заседания... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T15:01
2024-11-25T15:01
специальная военная операция на украине
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республика крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости. Верховный суд Крыма признал право жителей полуострова на компенсацию морального вреда от энергетической блокады со стороны Украины, сообщил по итогам заседания суда спикер госсовета Крыма Владимир Константинов. "Верховный Суд Республики Крым в полном объеме удовлетворил исковые требования Общественной палаты РК по делу о признании за крымчанами права на компенсацию морального вреда в результате энергоблокады со стороны Украины", - написал он в Telegram-канале. Таким образом, с Украины в пользу крымчан планируется взыскать более 3 триллионов 448 миллиардов рублей, добавил он. Решение суда означает, что жители республики могут обратиться в суд за компенсацией морального вреда, понесенного в результате энергоблокады, однако доказывать факт блокады не будет необходимости, ведь он признан судом общеизвестным, отметил он. Ранее адвокаты общественной палаты Крыма сообщали, что в случае удовлетворения этого иска крымчанам в суде будет необходимо доказать факт нанесения им лично ущерба от блокады, но не сам факт блокады. "Для нас положительное решение суда имеет большое значение. Мы планомерно формируем базу юридически подтвержденных претензий к террористическому образованию "Украина". И когда после нашей Победы начнётся переговорный процесс — представим их в полном объеме", - добавил Константинов.
https://ria.ru/20241124/zelenskiy-1985447412.html
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украина, республика крым, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Республика Крым, Происшествия
Суд признал право жителей Крыма на компенсацию из-за энергоблокады

Верховный суд признал право жителей Крыма на компенсацию из-за энергоблокады

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЯлта
Ялта - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости. Верховный суд Крыма признал право жителей полуострова на компенсацию морального вреда от энергетической блокады со стороны Украины, сообщил по итогам заседания суда спикер госсовета Крыма Владимир Константинов.
"Верховный Суд Республики Крым в полном объеме удовлетворил исковые требования Общественной палаты РК по делу о признании за крымчанами права на компенсацию морального вреда в результате энергоблокады со стороны Украины", - написал он в Telegram-канале.
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Таким образом, с Украины в пользу крымчан планируется взыскать более 3 триллионов 448 миллиардов рублей, добавил он.
Решение суда означает, что жители республики могут обратиться в суд за компенсацией морального вреда, понесенного в результате энергоблокады, однако доказывать факт блокады не будет необходимости, ведь он признан судом общеизвестным, отметил он.
Ранее адвокаты общественной палаты Крыма сообщали, что в случае удовлетворения этого иска крымчанам в суде будет необходимо доказать факт нанесения им лично ущерба от блокады, но не сам факт блокады.
"Для нас положительное решение суда имеет большое значение. Мы планомерно формируем базу юридически подтвержденных претензий к террористическому образованию "Украина". И когда после нашей Победы начнётся переговорный процесс — представим их в полном объеме", - добавил Константинов.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРеспублика КрымПроисшествия
 
 
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