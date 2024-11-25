https://ria.ru/20241125/krym-1985497174.html
Предприятия украинских олигархов в Крыму перешли к новым собственникам
Предприятия украинских олигархов в Крыму перешли к новым собственникам - РИА Новости, 25.11.2024
Предприятия украинских олигархов в Крыму перешли к новым собственникам
Национализированные в Крыму предприятия украинских олигархов перешли к новым собственникам, заинтересованным в их развитии, сообщил РИА Новости глава крымского... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T03:06
2024-11-25T03:06
2024-11-25T03:06
специальная военная операция на украине
россия
республика крым
владимир константинов
сергей аксенов (политик)
владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. Национализированные в Крыму предприятия украинских олигархов перешли к новым собственникам, заинтересованным в их развитии, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в регионе продолжат процесс национализации имущества собственников, враждебно настроенных по отношению к России. С 2022 года в регионе национализировали 3,5 тысячи объектов, реализация имущества уже принесла в бюджет свыше 4,5 миллиарда рублей. "Здесь важно отметить, что у национализированных предприятий, которые принадлежали украинским олигархам, появились новые собственники. Предприятия работают, даже стали зарабатывать больше, так как были ликвидированы "серые схемы". Появились нормальные инвесторы, которые занимаются предприятиями, заинтересованы в их развитии", - сказал Константинов. По его словам, в результате крымская экономика получает дополнительные перспективы. Крымский парламент с осени 2022 года принял серию решений о национализации имущества ряда украинских политиков и олигархов, связанных с киевским режимом и совершающих в отношении России недружественные действия. Работой по выявлению активов занимается антитеррористическая комиссия. Аксенов заявлял, что средства от продажи имущества пойдут в том числе на нужды участников специальной военной операции. В список национализированных, а затем проданных на торгах активов среди прочего попала квартира семьи Владимира Зеленского в поселке Ливадия.
https://ria.ru/20241116/ukraina-1984124391.html
https://ria.ru/20241104/krym-1981754709.html
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россия, республика крым, владимир константинов, сергей аксенов (политик), владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, Россия, Республика Крым, Владимир Константинов, Сергей Аксенов (политик), Владимир Зеленский
Предприятия украинских олигархов в Крыму перешли к новым собственникам
Предприятия украинских олигархов в Крыму перешли к заинтересованным людям