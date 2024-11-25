https://ria.ru/20241125/koreya-1985655206.html

Южная Корея рассредоточит F-35 из-за опасений ударов КНДР

Южная Корея рассредоточит F-35 из-за опасений ударов КНДР - РИА Новости, 25.11.2024

Южная Корея рассредоточит F-35 из-за опасений ударов КНДР

Южная Корея планирует рассредоточить свои истребители пятого поколения F-35 по нескольким авиабазам из-за опасений ракетных ударов КНДР по месту их массового... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T19:15

2024-11-25T19:15

2024-11-25T19:15

в мире

южная корея

сеул

пхеньян

f-35

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СЕУЛ, 25 ноя - РИА Новости. Южная Корея планирует рассредоточить свои истребители пятого поколения F-35 по нескольким авиабазам из-за опасений ракетных ударов КНДР по месту их массового базирования, сообщило агентство Рёнхап. "Вооруженные силы продвигают рассредоточение истребителей-невидимок F-35A, являющихся стратегическими силами для нанесения ударов по ключевым целям в Северной Корее, чтобы повысить их выживаемость в случае начала военных действий", - пишет агентство. Отмечается, что военно-воздушные силы страны уже приступили к первоначальным работам по рассредоточению F-35. Сейчас все 39 малозаметных истребителя южнокорейских ВВС размещаются на расположенной в 100 км к югу от Сеула авиабазе в Чхончжу. В прошлом году Южная Корея приняла решение о закупке еще 20 машин, они должны начать прибывать в страну с 2026 года. Военные планируют разместить их на другом аэродроме, чтобы не концентрировать их в одном месте из-за возможных попыток КНДР нанести обезглавливающий ракетный удар в случае конфликта. Как напоминает Рёнхап, в октябре 2022 года Пхеньян уже сообщал об учениях со сосредоточенным огнем по "оперативным аэродромам противника". А в феврале прошлого года КНДР провела стрельбы из сверхкрупной РЗСО калибра 600 миллиметров, реактивные снаряды которой южнокорейские военные классифицируют как баллистические ракеты малой дальности. Они были выпущены из района Сунчхона в 40 километрах к северу от столицы и один из снарядов, согласно заявлению северокорейской стороны, пролетел 337 километров - примерно такое же расстояние, как от Сунчхона до авиабазы в Чхончжу. КНДР тогда описала свою РЗСО как "тактическое ядерное ударное средство, которое может похвастаться мощной силой, наводящей ужас благодаря своим 4 снарядам - по одному на каждый оперативный аэродром противника". В марте же сообщалось о проведении проверки готовности к реальным боевым действиям на западном участке фронта в одной из военных частей, "ответственных за оперативные аэродромы противника". В ходе учений были запущены 6 тактических управляемых ракет нового вида. Рёнхап в этой связи указывает, что решение Сеула о рассредоточении F-35, скорее всего, принято с учетом того, что КНДР сделала базы южнокорейских ВВС своей "важной целью, за которой она постоянно следит". При этом истребители F-35 являются одним из главных средств в реализации плана Kill Chain, предполагающего превентивное уничтожение ключевых северокорейских объектов, таких как пусковые установки ракет, в случае фиксации признаков неминуемого запуска. С помощью F-35 также предполагается наносить массовые удары возмездия (Korea Massive Punishment and Retaliation, KMPR) для уничтожения военного руководства КНДР в случае использования ей оружия массового уничтожения. Южнокорейские военные из соображений секретности не раскрывают, куда будут перебазированы истребители-невидимки, но, как указывает Рёнхап, учитывая нынешнее размещение войск, расстояние до основных объектов, по котором предполагается нанесение ударов с помощью F-35, они будут размещаться на военных базах в центральных районах страны.

https://ria.ru/20241123/kndr-1985309305.html

https://ria.ru/20241023/zelenskiy-1979672476.html

https://ria.ru/20241019/kndr-1978818932.html

южная корея

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в мире, южная корея, сеул, пхеньян, f-35