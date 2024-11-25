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Яркие фото с конкурса красоты "Краса Донбасса — 2024" - РИА Новости, 25.11.2024
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13:55 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/konkurs-1985567005.html
Яркие фото с конкурса красоты "Краса Донбасса — 2024"
Яркие фото с конкурса красоты "Краса Донбасса — 2024" - РИА Новости, 25.11.2024
Яркие фото с конкурса красоты "Краса Донбасса — 2024"
В Донецке прошел межрегиональный конкурс "Краса Донбасса — 2024". Фотографии с прекрасными участницами конкурса — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T13:55
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фото
донбасс
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В Донецке прошел межрегиональный конкурс "Краса Донбасса — 2024". Фотографии с прекрасными участницами конкурса — в фотоленте Ria.ru.
донбасс
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фото, фото, донбасс
Фото, Донбасс

Яркие фото с конкурса красоты "Краса Донбасса — 2024"

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В Донецке прошел межрегиональный конкурс "Краса Донбасса — 2024". Фотографии с прекрасными участницами конкурса — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

"Краса Донбасса" проводится в ДНР с 2015 года. В этом году конкурс провели впервые с начала специальной военной операции.

Участницы финала Межрегионального конкурса красоты Краса Донбасса - 2024

"Краса Донбасса" проводится в ДНР с 2015 года. В этом году конкурс провели впервые с начала специальной военной операции.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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1 из 12
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Всего жюри было рассмотрено более 250 анкет, однако до финала дошли всего лишь 22 конкурсантки.

Участницы финала Межрегионального конкурса красоты Краса Донбасса - 2024

Всего жюри было рассмотрено более 250 анкет, однако до финала дошли всего лишь 22 конкурсантки.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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2 из 12
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Участницам предстояло продемонстрировать свои таланты, а также пройти несколько испытаний.

Участницы финала Межрегионального конкурса красоты Краса Донбасса - 2024

Участницам предстояло продемонстрировать свои таланты, а также пройти несколько испытаний.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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3 из 12
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

На фото: участницы финала Межрегионального конкурса красоты "Краса Донбасса — 2024".

Участницы финала Межрегионального конкурса красоты Краса Донбасса - 2024

На фото: участницы финала Межрегионального конкурса красоты "Краса Донбасса — 2024".

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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4 из 12
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Одним из главных этапов состязания было конкурсное задание "Визитка", где девушки показывали творческие номера.

Участницы финала Межрегионального конкурса красоты Краса Донбасса - 2024

Одним из главных этапов состязания было конкурсное задание "Визитка", где девушки показывали творческие номера.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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5 из 12
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Участницы также продефилировали в национальных костюмах и вечерних платьях.

Участницы финала Межрегионального конкурса красоты Краса Донбасса - 2024

Участницы также продефилировали в национальных костюмах и вечерних платьях.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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6 из 12
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

На фото: национальные костюмы участниц конкурса.

Участницы финала Межрегионального конкурса красоты Краса Донбасса - 2024

На фото: национальные костюмы участниц конкурса.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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7 из 12
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Победительницей стала представительница из Донецка София Гресько.

Победительница в номинации Краса Донбасса - 2024 София Гресько финала Межрегионального конкурса красоты Краса Донбасса - 2024

Победительницей стала представительница из Донецка София Гресько.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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8 из 12
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Победительницей в номинации "Юная краса Донбасса — 2024" стала София Загребная из Донецка (слева).

Победительница в номинации Юная краса Донбасса - 2024 София Загребная и победительница в номинации Краса Донбасса - 2024 София Гресько финала Межрегионального конкурса красоты Краса Донбасса - 2024

Победительницей в номинации "Юная краса Донбасса — 2024" стала София Загребная из Донецка (слева).

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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9 из 12
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

В будущем София Гресько мечтает открыть свою модельную школу, а также представлять ДНР на конкурсах "Мисс Россия" и "Королева Боспора".

Победительница в номинации Краса Донбасса - 2024 София Гресько (в центре) финала Межрегионального конкурса красоты Краса Донбасса - 2024

В будущем София Гресько мечтает открыть свою модельную школу, а также представлять ДНР на конкурсах "Мисс Россия" и "Королева Боспора".

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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10 из 12
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

"Хочу сказать спасибо всем, кто меня поддержал, кто мысленно был со мной, и, конечно же, моим родителям. Спасибо большое за то, что вы в меня всегда верите, и за то, что всегда гордитесь!" — поделилась победительница.

Участницы финала Межрегионального конкурса красоты Краса Донбасса - 2024

"Хочу сказать спасибо всем, кто меня поддержал, кто мысленно был со мной, и, конечно же, моим родителям. Спасибо большое за то, что вы в меня всегда верите, и за то, что всегда гордитесь!" — поделилась победительница.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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11 из 12
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

На фото: выступление участниц конкурса "Краса Донбасса — 2024".

Участницы финала Межрегионального конкурса красоты Краса Донбасса - 2024

На фото: выступление участниц конкурса "Краса Донбасса — 2024".

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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ФотоДонбасс
 
 
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