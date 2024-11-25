Яркие фото с конкурса красоты "Краса Донбасса — 2024"
"Краса Донбасса" проводится в ДНР с 2015 года. В этом году конкурс провели впервые с начала специальной военной операции.
"Краса Донбасса" проводится в ДНР с 2015 года. В этом году конкурс провели впервые с начала специальной военной операции.
Всего жюри было рассмотрено более 250 анкет, однако до финала дошли всего лишь 22 конкурсантки.
Всего жюри было рассмотрено более 250 анкет, однако до финала дошли всего лишь 22 конкурсантки.
Участницам предстояло продемонстрировать свои таланты, а также пройти несколько испытаний.
Участницам предстояло продемонстрировать свои таланты, а также пройти несколько испытаний.
На фото: участницы финала Межрегионального конкурса красоты "Краса Донбасса — 2024".
На фото: участницы финала Межрегионального конкурса красоты "Краса Донбасса — 2024".
Одним из главных этапов состязания было конкурсное задание "Визитка", где девушки показывали творческие номера.
Одним из главных этапов состязания было конкурсное задание "Визитка", где девушки показывали творческие номера.
Участницы также продефилировали в национальных костюмах и вечерних платьях.
Участницы также продефилировали в национальных костюмах и вечерних платьях.
На фото: национальные костюмы участниц конкурса.
На фото: национальные костюмы участниц конкурса.
Победительницей стала представительница из Донецка София Гресько.
Победительницей стала представительница из Донецка София Гресько.
Победительницей в номинации "Юная краса Донбасса — 2024" стала София Загребная из Донецка (слева).
Победительницей в номинации "Юная краса Донбасса — 2024" стала София Загребная из Донецка (слева).
В будущем София Гресько мечтает открыть свою модельную школу, а также представлять ДНР на конкурсах "Мисс Россия" и "Королева Боспора".
В будущем София Гресько мечтает открыть свою модельную школу, а также представлять ДНР на конкурсах "Мисс Россия" и "Королева Боспора".
"Хочу сказать спасибо всем, кто меня поддержал, кто мысленно был со мной, и, конечно же, моим родителям. Спасибо большое за то, что вы в меня всегда верите, и за то, что всегда гордитесь!" — поделилась победительница.
"Хочу сказать спасибо всем, кто меня поддержал, кто мысленно был со мной, и, конечно же, моим родителям. Спасибо большое за то, что вы в меня всегда верите, и за то, что всегда гордитесь!" — поделилась победительница.
На фото: выступление участниц конкурса "Краса Донбасса — 2024".
На фото: выступление участниц конкурса "Краса Донбасса — 2024".