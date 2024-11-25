https://ria.ru/20241125/konflikt-1985603880.html

В Киеве пожаловались на критическое положение из-за политики Запада

В Киеве пожаловались на критическое положение из-за политики Запада - РИА Новости, 25.11.2024

В Киеве пожаловались на критическое положение из-за политики Запада

Депутат Рады Сергей Рахманин в интервью YouTube-каналу "Желтые кеды" заявил об усталости Запада от украинского конфликта. РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T15:25

2024-11-25T15:25

2024-11-25T15:25

специальная военная операция на украине

сша

украина

в мире

россия

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891769998_0:55:1042:641_1920x0_80_0_0_ce9a90f1703c18d687fc494c261b0f6a.jpg

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Депутат Рады Сергей Рахманин в интервью YouTube-каналу "Желтые кеды" заявил об усталости Запада от украинского конфликта."Есть риски, и эти риски известны: новая администрация США, усталость от войны, проблема с мобилизацией, проблема с ресурсами, перехват инициативы врагом <...> Это все очень сложно, это все очень критично", — сказал он.Депутат отметил, что проблемы с американскими поставками Украине будут "чувствительным ударом", причем не только экономическим, финансовым и военным, но и психологическим. При этом парламентарий пожаловался на настроения в Европе."Остальные наши партнеры, несмотря на наши надежды, что они возьмут на себя инициативу и это будет для них вызовом, они увеличат помощь… я думаю, что наоборот, начнутся разговоры, и они уже начались, что если уж американцам эта война не нужна, то зачем нам тратиться на Украину, которая все равно не побеждает", — посетовал Рахманин.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только отправкой военных средств, но и подготовкой кадров.

https://ria.ru/20241125/zapad-1985449118.html

сша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, украина, в мире, россия, нато