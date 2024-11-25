https://ria.ru/20241125/konflikt-1985603880.html
В Киеве пожаловались на критическое положение из-за политики Запада
В Киеве пожаловались на критическое положение из-за политики Запада - РИА Новости, 25.11.2024
В Киеве пожаловались на критическое положение из-за политики Запада
Депутат Рады Сергей Рахманин в интервью YouTube-каналу "Желтые кеды" заявил об усталости Запада от украинского конфликта. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T15:25
2024-11-25T15:25
2024-11-25T15:25
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Депутат Рады Сергей Рахманин в интервью YouTube-каналу "Желтые кеды" заявил об усталости Запада от украинского конфликта."Есть риски, и эти риски известны: новая администрация США, усталость от войны, проблема с мобилизацией, проблема с ресурсами, перехват инициативы врагом <...> Это все очень сложно, это все очень критично", — сказал он.Депутат отметил, что проблемы с американскими поставками Украине будут "чувствительным ударом", причем не только экономическим, финансовым и военным, но и психологическим. При этом парламентарий пожаловался на настроения в Европе."Остальные наши партнеры, несмотря на наши надежды, что они возьмут на себя инициативу и это будет для них вызовом, они увеличат помощь… я думаю, что наоборот, начнутся разговоры, и они уже начались, что если уж американцам эта война не нужна, то зачем нам тратиться на Украину, которая все равно не побеждает", — посетовал Рахманин.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только отправкой военных средств, но и подготовкой кадров.
https://ria.ru/20241125/zapad-1985449118.html
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сша, украина, в мире, россия, нато
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, В мире, Россия, НАТО
В Киеве пожаловались на критическое положение из-за политики Запада
Депутат Рады Рахманин: США устали от конфликта на Украине