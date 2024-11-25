https://ria.ru/20241125/konflikt-1985593606.html
Рябков назвал потенциальные цели в Европе в случае военного конфликта
Рябков назвал потенциальные цели в Европе в случае военного конфликта - РИА Новости, 25.11.2024
Рябков назвал потенциальные цели в Европе в случае военного конфликта
Американские базы в Европе, в том числе те, на которых размещены тактические ядерные вооружения, не выводятся за скобки в качестве потенциальных целей для РФ в... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T15:01
2024-11-25T15:01
2024-11-25T15:01
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европа
сергей рябков
в мире
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Американские базы в Европе, в том числе те, на которых размещены тактические ядерные вооружения, не выводятся за скобки в качестве потенциальных целей для РФ в случае гипотетического военного конфликта, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Перечень целей относится всегда к категории наиболее засекреченных элементов военного планирования. Те, кто занимается этим вопросом профессионально, прекрасно понимают, какого рода объекты относятся к приоритетным целям в ситуации гипотетического конфликта. И элементы системы передового развертывания американских средств, нацеленных на нашу территорию, в том числе тактических ядерных вооружений, конечно же, никоим образом не выводятся за скобки", - сказал Рябков, отвечая на вопрос, могут ли американские базы в Европе стать законной целью для РФ в случае гипотетического военного конфликта.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, европа, сергей рябков, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша
Россия, Европа, Сергей Рябков, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), США
Рябков назвал потенциальные цели в Европе в случае военного конфликта
Рябков назвал тактическое ядерное оружие США в Европе целью в случае конфликта
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Американские базы в Европе, в том числе те, на которых размещены тактические ядерные вооружения, не выводятся за скобки в качестве потенциальных целей для РФ в случае гипотетического военного конфликта, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Перечень целей относится всегда к категории наиболее засекреченных элементов военного планирования. Те, кто занимается этим вопросом профессионально, прекрасно понимают, какого рода объекты относятся к приоритетным целям в ситуации гипотетического конфликта. И элементы системы передового развертывания американских средств, нацеленных на нашу территорию, в том числе тактических ядерных вооружений, конечно же, никоим образом не выводятся за скобки", - сказал Рябков, отвечая на вопрос, могут ли американские базы в Европе стать законной целью для РФ в случае гипотетического военного конфликта.