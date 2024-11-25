https://ria.ru/20241125/konflikt-1985593606.html

Рябков назвал потенциальные цели в Европе в случае военного конфликта

Рябков назвал потенциальные цели в Европе в случае военного конфликта - РИА Новости, 25.11.2024

Рябков назвал потенциальные цели в Европе в случае военного конфликта

Американские базы в Европе, в том числе те, на которых размещены тактические ядерные вооружения, не выводятся за скобки в качестве потенциальных целей для РФ в... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T15:01

2024-11-25T15:01

2024-11-25T15:01

россия

европа

сергей рябков

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сша

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Американские базы в Европе, в том числе те, на которых размещены тактические ядерные вооружения, не выводятся за скобки в качестве потенциальных целей для РФ в случае гипотетического военного конфликта, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Перечень целей относится всегда к категории наиболее засекреченных элементов военного планирования. Те, кто занимается этим вопросом профессионально, прекрасно понимают, какого рода объекты относятся к приоритетным целям в ситуации гипотетического конфликта. И элементы системы передового развертывания американских средств, нацеленных на нашу территорию, в том числе тактических ядерных вооружений, конечно же, никоим образом не выводятся за скобки", - сказал Рябков, отвечая на вопрос, могут ли американские базы в Европе стать законной целью для РФ в случае гипотетического военного конфликта.

https://ria.ru/20241123/zapad-1985284645.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, европа, сергей рябков, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша