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Рябков назвал потенциальные цели в Европе в случае военного конфликта - РИА Новости, 25.11.2024
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15:01 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/konflikt-1985593606.html
Рябков назвал потенциальные цели в Европе в случае военного конфликта
Рябков назвал потенциальные цели в Европе в случае военного конфликта - РИА Новости, 25.11.2024
Рябков назвал потенциальные цели в Европе в случае военного конфликта
Американские базы в Европе, в том числе те, на которых размещены тактические ядерные вооружения, не выводятся за скобки в качестве потенциальных целей для РФ в... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T15:01
2024-11-25T15:01
россия
европа
сергей рябков
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Американские базы в Европе, в том числе те, на которых размещены тактические ядерные вооружения, не выводятся за скобки в качестве потенциальных целей для РФ в случае гипотетического военного конфликта, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Перечень целей относится всегда к категории наиболее засекреченных элементов военного планирования. Те, кто занимается этим вопросом профессионально, прекрасно понимают, какого рода объекты относятся к приоритетным целям в ситуации гипотетического конфликта. И элементы системы передового развертывания американских средств, нацеленных на нашу территорию, в том числе тактических ядерных вооружений, конечно же, никоим образом не выводятся за скобки", - сказал Рябков, отвечая на вопрос, могут ли американские базы в Европе стать законной целью для РФ в случае гипотетического военного конфликта.
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россия, европа, сергей рябков, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша
Россия, Европа, Сергей Рябков, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), США
Рябков назвал потенциальные цели в Европе в случае военного конфликта

Рябков назвал тактическое ядерное оружие США в Европе целью в случае конфликта

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Американские базы в Европе, в том числе те, на которых размещены тактические ядерные вооружения, не выводятся за скобки в качестве потенциальных целей для РФ в случае гипотетического военного конфликта, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Перечень целей относится всегда к категории наиболее засекреченных элементов военного планирования. Те, кто занимается этим вопросом профессионально, прекрасно понимают, какого рода объекты относятся к приоритетным целям в ситуации гипотетического конфликта. И элементы системы передового развертывания американских средств, нацеленных на нашу территорию, в том числе тактических ядерных вооружений, конечно же, никоим образом не выводятся за скобки", - сказал Рябков, отвечая на вопрос, могут ли американские базы в Европе стать законной целью для РФ в случае гипотетического военного конфликта.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
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