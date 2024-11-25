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"Азимут" выплатит компенсации пассажирам загоревшегося самолета - РИА Новости, 25.11.2024
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14:34 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/kompensatsii-1985585944.html
"Азимут" выплатит компенсации пассажирам загоревшегося самолета
"Азимут" выплатит компенсации пассажирам загоревшегося самолета - РИА Новости, 25.11.2024
"Азимут" выплатит компенсации пассажирам загоревшегося самолета
Авиакомпания "Азимут" выплатит денежное возмещение потерь пассажирам самолета, загоревшегося в аэропорту Антальи, сообщила авиакомпания. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T14:34
2024-11-25T14:34
происшествия
анталья (провинция)
сочи
россия
следственный комитет россии (ск рф)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
sukhoi superjet 100 (ssj100)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 ноя - РИА Новости. Авиакомпания "Азимут" выплатит денежное возмещение потерь пассажирам самолета, загоревшегося в аэропорту Антальи, сообщила авиакомпания. "В связи с происшествием при посадке самолета авиакомпании "Азимут", выполнявшего рейс А45051 Сочи - Анталья, в аэропорту Антальи 24 ноября 2024 года авиакомпания "Азимут" произведет предварительную выплату пассажирам в счет возмещения потерь в размере 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Порядок получения выплат доведен до пассажиров в индивидуальном порядке, отметили в авиакомпании. Накануне вечером после посадки выполнявшего рейс Сочи - Анталья самолета Sukhoi Superjet 100-95LR начался пожар. В Росавиации сообщали, что пострадавших после посадки самолета нет. Аэропорт турецкой Антальи вернулся к работе в обычном режиме после ночного инцидента с самолетом авиакомпании "Азимут", сообщили ранее РИА Новости в воздушной гавани. В СК России РИА Новости сообщали, что после возгорания в Турции фюзеляжа самолета рейсом из Сочи возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности. Никто не пострадал, причиненный ущерб, предварительно, составил не менее 1 миллиона рублей, уточнили в СК.
https://ria.ru/20241125/azimut-1985560677.html
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происшествия, анталья (провинция), сочи, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), sukhoi superjet 100 (ssj100)
Происшествия, Анталья (провинция), Сочи, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)
"Азимут" выплатит компенсации пассажирам загоревшегося самолета

"Азимут" выплатит компенсации пассажирам самолета, загоревшегося в Анталье

© Фото : Приволжское СУ на транспорте СК РоссииСамолет "Азимут"
Самолет Азимут - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© Фото : Приволжское СУ на транспорте СК России
Самолет "Азимут". Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 ноя - РИА Новости. Авиакомпания "Азимут" выплатит денежное возмещение потерь пассажирам самолета, загоревшегося в аэропорту Антальи, сообщила авиакомпания.
"В связи с происшествием при посадке самолета авиакомпании "Азимут", выполнявшего рейс А45051 Сочи - Анталья, в аэропорту Антальи 24 ноября 2024 года авиакомпания "Азимут" произведет предварительную выплату пассажирам в счет возмещения потерь в размере 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Порядок получения выплат доведен до пассажиров в индивидуальном порядке, отметили в авиакомпании.
Накануне вечером после посадки выполнявшего рейс Сочи - Анталья самолета Sukhoi Superjet 100-95LR начался пожар. В Росавиации сообщали, что пострадавших после посадки самолета нет. Аэропорт турецкой Антальи вернулся к работе в обычном режиме после ночного инцидента с самолетом авиакомпании "Азимут", сообщили ранее РИА Новости в воздушной гавани.
В СК России РИА Новости сообщали, что после возгорания в Турции фюзеляжа самолета рейсом из Сочи возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности. Никто не пострадал, причиненный ущерб, предварительно, составил не менее 1 миллиона рублей, уточнили в СК.
Самолет Azimuth - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
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ПроисшествияАнталья (провинция)СочиРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)
 
 
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