https://ria.ru/20241125/kompensatsii-1985585944.html

"Азимут" выплатит компенсации пассажирам загоревшегося самолета

"Азимут" выплатит компенсации пассажирам загоревшегося самолета - РИА Новости, 25.11.2024

"Азимут" выплатит компенсации пассажирам загоревшегося самолета

Авиакомпания "Азимут" выплатит денежное возмещение потерь пассажирам самолета, загоревшегося в аэропорту Антальи, сообщила авиакомпания. РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T14:34

2024-11-25T14:34

2024-11-25T14:34

происшествия

анталья (провинция)

сочи

россия

следственный комитет россии (ск рф)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

sukhoi superjet 100 (ssj100)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 ноя - РИА Новости. Авиакомпания "Азимут" выплатит денежное возмещение потерь пассажирам самолета, загоревшегося в аэропорту Антальи, сообщила авиакомпания. "В связи с происшествием при посадке самолета авиакомпании "Азимут", выполнявшего рейс А45051 Сочи - Анталья, в аэропорту Антальи 24 ноября 2024 года авиакомпания "Азимут" произведет предварительную выплату пассажирам в счет возмещения потерь в размере 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Порядок получения выплат доведен до пассажиров в индивидуальном порядке, отметили в авиакомпании. Накануне вечером после посадки выполнявшего рейс Сочи - Анталья самолета Sukhoi Superjet 100-95LR начался пожар. В Росавиации сообщали, что пострадавших после посадки самолета нет. Аэропорт турецкой Антальи вернулся к работе в обычном режиме после ночного инцидента с самолетом авиакомпании "Азимут", сообщили ранее РИА Новости в воздушной гавани. В СК России РИА Новости сообщали, что после возгорания в Турции фюзеляжа самолета рейсом из Сочи возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности. Никто не пострадал, причиненный ущерб, предварительно, составил не менее 1 миллиона рублей, уточнили в СК.

https://ria.ru/20241125/azimut-1985560677.html

анталья (провинция)

сочи

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происшествия, анталья (провинция), сочи, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), sukhoi superjet 100 (ssj100)