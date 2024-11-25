https://ria.ru/20241125/kitay-1985244707.html

"Будет еще жестче": Пекин приготовился к атаке Вашингтона

"Будет еще жестче": Пекин приготовился к атаке Вашингтона - РИА Новости, 25.11.2024

"Будет еще жестче": Пекин приготовился к атаке Вашингтона

На пороге Белого дома Дональд Трамп снова грозит пошлинами ключевым торговым партнерам. Пока в Европе подсчитывают возможные потери от протекционистских мер, в... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T08:00

2024-11-25T08:00

2024-11-25T08:02

экономика

сша

китай

пекин

дональд трамп

евросоюз

еврокомиссия

министерство обороны сша

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости, Наталья Дембинская. На пороге Белого дома Дональд Трамп снова грозит пошлинами ключевым торговым партнерам. Пока в Европе подсчитывают возможные потери от протекционистских мер, в Пекине берут быка за рога: подготовили законодательную базу, чтобы дать жесткий отпор. Как в КНР намерены защищать свои интересы от возможных ограничений и чем это грозит американцам — в материале РИА Новости.До 40 процентовТрамп верен себе: "Америка прежде всего". Избранный президент собирается усилить торговое давление на союзников и оппонентов, потому что США нужен торговый профицит.Первым делом он пообещал вернуть пошлины на импорт. Для Европы — минимум десять процентов, на отдельные категории товаров — все 20.С Китаем еще жестче. На сегодняшний день у КНР 30% мирового промышленного производства против примерно 20 у США. Такой расклад победителя недавних выборов совсем не устраивает.Согласно опросу экономистов Reuters, на китайский импорт возможны почти 40-процентные пошлины. В первый срок Трампа было максимум 25. Такие меры рискуют сократить рост второй экономики мира на 1%."Минус миллиарды"В Европе пытаются оценить грядущие потери. Институт экономики Германии (IW) предупреждает: страна может лишиться десятков миллиардов евро в следующие четыре года.Результаты подсчетов таковы: при пошлинах в десять процентов — минус 127 миллиардов, 20 — 180. И ВВП Германии потеряет 1,5%, отмечается в докладе.В ЕС продумывают ответные меры. По данным Reuters, Еврокомиссия приступила к разработке законопроекта, предусматривающего увеличение пошлин на некоторые американские товары до 50%.Однако запас прочности невелик. Старый Свет до сих пор не оправился от последствий энергетического кризиса. Производство в энергоемких отраслях упало на 10-15%. Крупнейшие экономики континента переживают промышленный спад, происходит деиндустриализация. Цены на энергоносители в ЕС в среднем почти в два раза выше, чем за океаном. Вдобавок — зависимость от американского СПГ, что дает Трампу дополнительный рычаг давления.Закон о санкцияхК отражению атаки готовятся и в КНР. В предыдущий президентский срок Трамп развернул полномасштабную торговую войну с Пекином. Из этого сделали выводы.Как отмечает Financial Times, если восемь лет назад для КНР резкие шаги США — высокие пошлины, ужесточение контроля над инвестициями, санкции в отношении китайских производителей — были полной неожиданностью, то сейчас предусмотрены cерьезные контрмеры на случай обострения противостояния.В частности, разрешение "вносить в черный список зарубежные компании, вводить санкции и ограничивать доступ к важнейшим цепочкам поставок", говорится в публикации.Так, в активе Пекина теперь закон "О противодействии иностранным санкциям". Там есть пункты, регламентирующие экспорт товаров двойного назначения в ответ на действия "государств и организаций", которые, "используя различные предлоги <…> препятствуют развитию Китая, стремятся к его сдерживанию и подавлению"."Мы, конечно, попытаемся решить все мирно, путем переговоров. Но если ничего не выйдет, как это было в 2018-м, нам придется бороться и защищать свои права и интересы", — приводит издание слова исполнительного директора Института глобального сотрудничества и взаимопонимания Пекинского университета Ван Дуна.Показал, на что способенКитай не раз продемонстрировал, что способен нанести существенный экономический ущерб США. Так, в 2018-м Пекин ввел ответные пошлины на 128 американских товаров.Из недавнего — в октябре от санкций КНР пострадал производитель беспилотных летательных аппаратов Skydio, снабжающий дронами Украину. Китайским компаниям теперь нельзя поставлять "критически важные компоненты". Американцы столкнулись с нехваткой аккумуляторов и срочно пытаются найти альтернативных партнеров.Это ответ на санкции Пентагона против DJI, выпускающей гражданские БПЛА.Доставалось и Европе, которая под давлением США подключилась к "войне чипов". В прошлом году Пекин запретил экспорт ключевых для изготовления микросхем редкоземельных металлов. ЕС получал из КНР 71% галлия и 45 — германия.На что пойдетВ распоряжении Пекина немало инструментов воздействия на Вашингтон, указывает Александр Стрельников, основатель российско-китайской транспортной компании RusTransChina.Это и пошлины, и ограничение доступа американских компаний к китайским потребителям, что затруднит их операции и снизит прибыль. Еще есть стратегия демпинга на международных рынках для компенсации сокращения экспорта в США. Наконец — усиление контроля за иностранными инвестициями, осложняющее ведение бизнеса в КНР.По мнению Дмитрия Хохлова, эксперта Российско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП), с учетом того, что США — второй по объему торговый партнер Китая после Евросоюза, а многие производители ориентируются исключительно на американцев, все это пошатнет экономику КНР. Однако и для Вашингтона будет болезненно.Пострадает целый ряд секторов экономики — и технологический, и сельское хозяйство, и автопром, и энергетика."Повышение пошлин нанесет ущерб таким столпам хайтека, как Apple и Qualcomm, автогигантам Ford и General Motors, фермерам и производителям сельскохозяйственной продукции, экспортирующим в Китай сою и свинину", — перечисляет Стрельников.Будут осторожнымиПекин за годы торгового конфликта с Вашингтоном сумел адаптироваться. К тому же удалось перенаправить часть экспорта в другие страны: в 2018-2023-м доля США снизилась с 19 до 15%.Увеличение пошлин на импорт ускорит инфляцию издержек и ослабит потребительскую активность. А это обрушит все планы Федеральной резервной системы, которая предприняла значительные усилия, чтобы сдерживать инфляцию повышением процентных ставок, замечает Евгений Смирнов, заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления.Таким образом, делают вывод экономисты, в Вашингтоне, с одной стороны, продолжат оказывать давление на Пекин, с другой — трижды подумают, прежде чем ужесточать торговую политику. Это на руку России: китайский финансовый сектор и бизнес, осторожничающие сейчас в сотрудничестве с Москвой из-за рисков вторичных санкций, развернутся в нашу сторону.

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https://ria.ru/20240722/kitaj-1961172948.html

https://ria.ru/20241119/tramp-1984532483.html

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Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, сша, китай, пекин, дональд трамп, евросоюз, еврокомиссия, министерство обороны сша, торговые пошлины, торговая война, вашингтон