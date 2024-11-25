https://ria.ru/20241125/kitay-1985244707.html
"Будет еще жестче": Пекин приготовился к атаке Вашингтона
"Будет еще жестче": Пекин приготовился к атаке Вашингтона - РИА Новости, 25.11.2024
"Будет еще жестче": Пекин приготовился к атаке Вашингтона
На пороге Белого дома Дональд Трамп снова грозит пошлинами ключевым торговым партнерам. Пока в Европе подсчитывают возможные потери от протекционистских мер, в... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T08:00
2024-11-25T08:00
2024-11-25T08:02
экономика
сша
китай
пекин
дональд трамп
евросоюз
еврокомиссия
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155603/65/1556036526_0:131:3000:1819_1920x0_80_0_0_4b164d7d9b645fdb354fe9331d7ddded.jpg
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости, Наталья Дембинская. На пороге Белого дома Дональд Трамп снова грозит пошлинами ключевым торговым партнерам. Пока в Европе подсчитывают возможные потери от протекционистских мер, в Пекине берут быка за рога: подготовили законодательную базу, чтобы дать жесткий отпор. Как в КНР намерены защищать свои интересы от возможных ограничений и чем это грозит американцам — в материале РИА Новости.До 40 процентовТрамп верен себе: "Америка прежде всего". Избранный президент собирается усилить торговое давление на союзников и оппонентов, потому что США нужен торговый профицит.Первым делом он пообещал вернуть пошлины на импорт. Для Европы — минимум десять процентов, на отдельные категории товаров — все 20.С Китаем еще жестче. На сегодняшний день у КНР 30% мирового промышленного производства против примерно 20 у США. Такой расклад победителя недавних выборов совсем не устраивает.Согласно опросу экономистов Reuters, на китайский импорт возможны почти 40-процентные пошлины. В первый срок Трампа было максимум 25. Такие меры рискуют сократить рост второй экономики мира на 1%."Минус миллиарды"В Европе пытаются оценить грядущие потери. Институт экономики Германии (IW) предупреждает: страна может лишиться десятков миллиардов евро в следующие четыре года.Результаты подсчетов таковы: при пошлинах в десять процентов — минус 127 миллиардов, 20 — 180. И ВВП Германии потеряет 1,5%, отмечается в докладе.В ЕС продумывают ответные меры. По данным Reuters, Еврокомиссия приступила к разработке законопроекта, предусматривающего увеличение пошлин на некоторые американские товары до 50%.Однако запас прочности невелик. Старый Свет до сих пор не оправился от последствий энергетического кризиса. Производство в энергоемких отраслях упало на 10-15%. Крупнейшие экономики континента переживают промышленный спад, происходит деиндустриализация. Цены на энергоносители в ЕС в среднем почти в два раза выше, чем за океаном. Вдобавок — зависимость от американского СПГ, что дает Трампу дополнительный рычаг давления.Закон о санкцияхК отражению атаки готовятся и в КНР. В предыдущий президентский срок Трамп развернул полномасштабную торговую войну с Пекином. Из этого сделали выводы.Как отмечает Financial Times, если восемь лет назад для КНР резкие шаги США — высокие пошлины, ужесточение контроля над инвестициями, санкции в отношении китайских производителей — были полной неожиданностью, то сейчас предусмотрены cерьезные контрмеры на случай обострения противостояния.В частности, разрешение "вносить в черный список зарубежные компании, вводить санкции и ограничивать доступ к важнейшим цепочкам поставок", говорится в публикации.Так, в активе Пекина теперь закон "О противодействии иностранным санкциям". Там есть пункты, регламентирующие экспорт товаров двойного назначения в ответ на действия "государств и организаций", которые, "используя различные предлоги <…> препятствуют развитию Китая, стремятся к его сдерживанию и подавлению"."Мы, конечно, попытаемся решить все мирно, путем переговоров. Но если ничего не выйдет, как это было в 2018-м, нам придется бороться и защищать свои права и интересы", — приводит издание слова исполнительного директора Института глобального сотрудничества и взаимопонимания Пекинского университета Ван Дуна.Показал, на что способенКитай не раз продемонстрировал, что способен нанести существенный экономический ущерб США. Так, в 2018-м Пекин ввел ответные пошлины на 128 американских товаров.Из недавнего — в октябре от санкций КНР пострадал производитель беспилотных летательных аппаратов Skydio, снабжающий дронами Украину. Китайским компаниям теперь нельзя поставлять "критически важные компоненты". Американцы столкнулись с нехваткой аккумуляторов и срочно пытаются найти альтернативных партнеров.Это ответ на санкции Пентагона против DJI, выпускающей гражданские БПЛА.Доставалось и Европе, которая под давлением США подключилась к "войне чипов". В прошлом году Пекин запретил экспорт ключевых для изготовления микросхем редкоземельных металлов. ЕС получал из КНР 71% галлия и 45 — германия.На что пойдетВ распоряжении Пекина немало инструментов воздействия на Вашингтон, указывает Александр Стрельников, основатель российско-китайской транспортной компании RusTransChina.Это и пошлины, и ограничение доступа американских компаний к китайским потребителям, что затруднит их операции и снизит прибыль. Еще есть стратегия демпинга на международных рынках для компенсации сокращения экспорта в США. Наконец — усиление контроля за иностранными инвестициями, осложняющее ведение бизнеса в КНР.По мнению Дмитрия Хохлова, эксперта Российско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП), с учетом того, что США — второй по объему торговый партнер Китая после Евросоюза, а многие производители ориентируются исключительно на американцев, все это пошатнет экономику КНР. Однако и для Вашингтона будет болезненно.Пострадает целый ряд секторов экономики — и технологический, и сельское хозяйство, и автопром, и энергетика."Повышение пошлин нанесет ущерб таким столпам хайтека, как Apple и Qualcomm, автогигантам Ford и General Motors, фермерам и производителям сельскохозяйственной продукции, экспортирующим в Китай сою и свинину", — перечисляет Стрельников.Будут осторожнымиПекин за годы торгового конфликта с Вашингтоном сумел адаптироваться. К тому же удалось перенаправить часть экспорта в другие страны: в 2018-2023-м доля США снизилась с 19 до 15%.Увеличение пошлин на импорт ускорит инфляцию издержек и ослабит потребительскую активность. А это обрушит все планы Федеральной резервной системы, которая предприняла значительные усилия, чтобы сдерживать инфляцию повышением процентных ставок, замечает Евгений Смирнов, заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления.Таким образом, делают вывод экономисты, в Вашингтоне, с одной стороны, продолжат оказывать давление на Пекин, с другой — трижды подумают, прежде чем ужесточать торговую политику. Это на руку России: китайский финансовый сектор и бизнес, осторожничающие сейчас в сотрудничестве с Москвой из-за рисков вторичных санкций, развернутся в нашу сторону.
https://ria.ru/20241108/es-1982729885.html
https://ria.ru/20240722/kitaj-1961172948.html
https://ria.ru/20241119/tramp-1984532483.html
https://ria.ru/20241117/kitaj-1984209994.html
https://ria.ru/20240517/kitay-1946673310.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, китай, пекин, дональд трамп, евросоюз, еврокомиссия, министерство обороны сша, торговые пошлины, торговая война, вашингтон
Экономика, США, Китай, Пекин, Дональд Трамп, Евросоюз, Еврокомиссия, Министерство обороны США, торговые пошлины, торговая война, Вашингтон
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости, Наталья Дембинская. На пороге Белого дома Дональд Трамп снова грозит пошлинами ключевым торговым партнерам. Пока в Европе подсчитывают возможные потери от протекционистских мер, в Пекине берут быка за рога: подготовили законодательную базу, чтобы дать жесткий отпор. Как в КНР намерены защищать свои интересы от возможных ограничений и чем это грозит американцам — в материале РИА Новости.
Трамп верен себе: "Америка прежде всего". Избранный президент собирается усилить торговое давление на союзников и оппонентов, потому что США нужен торговый профицит.
Первым делом он пообещал вернуть пошлины на импорт. Для Европы — минимум десять процентов, на отдельные категории товаров — все 20.
С Китаем еще жестче. На сегодняшний день у КНР 30% мирового промышленного производства против примерно 20 у США. Такой расклад победителя недавних выборов совсем не устраивает.
«
Согласно опросу экономистов Reuters, на китайский импорт возможны почти 40-процентные пошлины. В первый срок Трампа было максимум 25. Такие меры рискуют сократить рост второй экономики мира на 1%.
В Европе пытаются оценить грядущие потери. Институт экономики Германии (IW)
предупреждает: страна может лишиться десятков миллиардов евро в следующие четыре года.
«
Результаты подсчетов таковы: при пошлинах в десять процентов — минус 127 миллиардов, 20 — 180. И ВВП Германии потеряет 1,5%, отмечается в докладе.
В ЕС продумывают ответные меры. По данным Reuters, Еврокомиссия приступила к разработке законопроекта
, предусматривающего увеличение пошлин на некоторые американские товары до 50%.
Однако запас прочности невелик. Старый Свет до сих пор не оправился от последствий энергетического кризиса. Производство в энергоемких отраслях упало на 10-15%. Крупнейшие экономики континента переживают промышленный спад, происходит деиндустриализация. Цены на энергоносители в ЕС в среднем почти в два раза выше, чем за океаном. Вдобавок — зависимость от американского СПГ, что дает Трампу дополнительный рычаг давления.
К отражению атаки готовятся и в КНР. В предыдущий президентский срок Трамп развернул полномасштабную торговую войну с Пекином. Из этого сделали выводы.
«
Как отмечает Financial Times, если восемь лет назад для КНР резкие шаги США — высокие пошлины, ужесточение контроля над инвестициями, санкции в отношении китайских производителей — были полной неожиданностью, то сейчас предусмотрены cерьезные контрмеры на случай обострения противостояния.
В частности, разрешение "вносить в черный список зарубежные компании, вводить санкции и ограничивать доступ к важнейшим цепочкам поставок", говорится в публикации.
Так, в активе Пекина теперь закон "О противодействии иностранным санкциям". Там есть пункты, регламентирующие экспорт товаров двойного назначения в ответ на действия "государств и организаций", которые, "используя различные предлоги <…> препятствуют развитию Китая, стремятся к его сдерживанию и подавлению".
"Мы, конечно, попытаемся решить все мирно, путем переговоров. Но если ничего не выйдет, как это было в 2018-м, нам придется бороться и защищать свои права и интересы", — приводит издание слова исполнительного директора Института глобального сотрудничества и взаимопонимания Пекинского университета Ван Дуна.
Китай не раз продемонстрировал, что способен нанести существенный экономический ущерб США. Так, в 2018-м Пекин ввел ответные пошлины на 128 американских товаров.
Из недавнего — в октябре от санкций КНР пострадал производитель беспилотных летательных аппаратов Skydio, снабжающий дронами Украину. Китайским компаниям теперь нельзя поставлять "критически важные компоненты". Американцы столкнулись с нехваткой аккумуляторов и срочно пытаются найти альтернативных партнеров.
Это ответ на санкции Пентагона против DJI, выпускающей гражданские БПЛА.
Доставалось и Европе, которая под давлением США подключилась к "войне чипов". В прошлом году Пекин запретил экспорт ключевых для изготовления микросхем редкоземельных металлов. ЕС получал из КНР 71% галлия и 45 — германия.
В распоряжении Пекина немало инструментов воздействия на Вашингтон, указывает Александр Стрельников, основатель российско-китайской транспортной компании RusTransChina.
«
Это и пошлины, и ограничение доступа американских компаний к китайским потребителям, что затруднит их операции и снизит прибыль. Еще есть стратегия демпинга на международных рынках для компенсации сокращения экспорта в США. Наконец — усиление контроля за иностранными инвестициями, осложняющее ведение бизнеса в КНР.
По мнению Дмитрия Хохлова, эксперта Российско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП), с учетом того, что США — второй по объему торговый партнер Китая после Евросоюза, а многие производители ориентируются исключительно на американцев, все это пошатнет экономику КНР. Однако и для Вашингтона будет болезненно.
Пострадает целый ряд секторов экономики — и технологический, и сельское хозяйство, и автопром, и энергетика.
«
"Повышение пошлин нанесет ущерб таким столпам хайтека, как Apple и Qualcomm, автогигантам Ford и General Motors, фермерам и производителям сельскохозяйственной продукции, экспортирующим в Китай сою и свинину", — перечисляет Стрельников.
Пекин за годы торгового конфликта с Вашингтоном сумел адаптироваться. К тому же удалось перенаправить часть экспорта в другие страны: в 2018-2023-м доля США снизилась с 19 до 15%.
«
Увеличение пошлин на импорт ускорит инфляцию издержек и ослабит потребительскую активность. А это обрушит все планы Федеральной резервной системы, которая предприняла значительные усилия, чтобы сдерживать инфляцию повышением процентных ставок, замечает Евгений Смирнов, заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления.
Таким образом, делают вывод экономисты, в Вашингтоне, с одной стороны, продолжат оказывать давление на Пекин, с другой — трижды подумают, прежде чем ужесточать торговую политику. Это на руку России: китайский финансовый сектор и бизнес, осторожничающие сейчас в сотрудничестве с Москвой из-за рисков вторичных санкций, развернутся в нашу сторону.