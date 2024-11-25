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"Катимерини": Кипр разработал план вступления в НАТО - РИА Новости, 25.11.2024
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03:32 25.11.2024 (обновлено: 04:45 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/kipr-1985498163.html
"Катимерини": Кипр разработал план вступления в НАТО
"Катимерини": Кипр разработал план вступления в НАТО - РИА Новости, 25.11.2024
"Катимерини": Кипр разработал план вступления в НАТО
Кипр планирует вступить в Североатлантический альянс, стратегия постепенного сближения Республики Кипр с НАТО была в центре внимания на встрече президента... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T03:32
2024-11-25T04:45
в мире
кипр
турция
сша
никос христодулидис
джо байден
джейк салливан
нато
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АФИНЫ, 25 ноя - РИА Новости. Кипр планирует вступить в Североатлантический альянс, стратегия постепенного сближения Республики Кипр с НАТО была в центре внимания на встрече президента островного государства Никоса Христодулидиса с президентом США Джо Байденом в конце октября, сообщила греческая газета "Катимерини". Кипр был одним из членов-основателей Движения неприсоединения, но в 2004 году, в связи со вступление в Европейский союз, вышел из Движения неприсоединения. Христодулидис 30 октября посетил Вашингтон. Это был первый официальный визит президента Кипра в американскую столицу с 1996 года. Избранный на пост президента в феврале 2022 года Христодулидис полностью поддержал антироссийские санкции. Он выступает за укрепление связей острова с США. При этом ранее власти Кипра заявляли, что для вступления в НАТО существуют серьезные препятствия, так как против стала бы возражать Турция, кроме того, Кипр не соответствует условиям для членства в НАТО. "Никосия разработала план, конечной целью которого станет вступление в НАТО, осознавая, с какими серьезными препятствиями он обязательно встретится. Это подробный, продуманный, долгосрочный план, состоящий из множества взаимозависимых этапов, который уже принят Вашингтоном. Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан назвал его "беспроигрышным вариантом", добавив, что "перспективы, которые создаст такое развитие событий, будут огромными", - пишет "Катимерини". Отправной точкой плана является позитивное развитие кипрского урегулирования и прогресс в отношениях между Кипром и Турцией. "Укрепление новой роли Кипра в центре американской стратегии в регионе также отражено в контактах президента Христодулидиса с представителями республиканского большинства в конгрессе сразу после победы на выборах Дональда Трампа. В телефонном разговоре с сенаторами, тесно сотрудничающими с будущим президентом США, было подтверждено намерение нового руководства сохранить и еще больше усилить роль Кипра в регионе", - пишет газета. По ее данным, после Вашингтона Христодулидис также обсудил свой план с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в кулуарах саммита Европейского политического сообщества в Бухаресте. Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного государственным переворотом на Кипре и попыткой присоединения острова к Греции. Тридцать семь процентов территории острова, где в 1983 году была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК), оказались оккупированными. ТРСК признала только Турция. Переговоры между греческой и турецкой общинами о воссоединении Кипра, которые проходят при посредничестве ООН, были прерваны после провала очередного раунда, состоявшегося в швейцарском городе Кран-Монтана в 2017 году. Сейчас предпринимаются попытки возобновить переговоры. Греки-киприоты считают, что решение кипрской проблемы возможно только на основе решений ООН в рамках двухзональной, двухобщинной федерации. Турки-киприоты выступали за конфедерацию Кипра. Лидер турецкой общины Эрсин Татар заявлял, что не вернётся за стол переговоров, пока не будет признан равный суверенитет и международный статус турок-киприотов.
https://ria.ru/20241124/voennye-1985462742.html
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в мире, кипр, турция, сша, никос христодулидис, джо байден, джейк салливан, нато, движение неприсоединения, оон
В мире, Кипр, Турция, США, Никос Христодулидис, Джо Байден, Джейк Салливан, НАТО, Движение неприсоединения, ООН
"Катимерини": Кипр разработал план вступления в НАТО

"Катимерини": Кипр планирует вступить в НАТО

© Pixabay / Dimitris VetsikasВид на Лимасол
Вид на Лимасол - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© Pixabay / Dimitris Vetsikas
Вид на Лимасол. Архивное фото
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АФИНЫ, 25 ноя - РИА Новости. Кипр планирует вступить в Североатлантический альянс, стратегия постепенного сближения Республики Кипр с НАТО была в центре внимания на встрече президента островного государства Никоса Христодулидиса с президентом США Джо Байденом в конце октября, сообщила греческая газета "Катимерини".
Кипр был одним из членов-основателей Движения неприсоединения, но в 2004 году, в связи со вступление в Европейский союз, вышел из Движения неприсоединения.
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Христодулидис 30 октября посетил Вашингтон. Это был первый официальный визит президента Кипра в американскую столицу с 1996 года.
Избранный на пост президента в феврале 2022 года Христодулидис полностью поддержал антироссийские санкции. Он выступает за укрепление связей острова с США. При этом ранее власти Кипра заявляли, что для вступления в НАТО существуют серьезные препятствия, так как против стала бы возражать Турция, кроме того, Кипр не соответствует условиям для членства в НАТО.
"Никосия разработала план, конечной целью которого станет вступление в НАТО, осознавая, с какими серьезными препятствиями он обязательно встретится. Это подробный, продуманный, долгосрочный план, состоящий из множества взаимозависимых этапов, который уже принят Вашингтоном. Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан назвал его "беспроигрышным вариантом", добавив, что "перспективы, которые создаст такое развитие событий, будут огромными", - пишет "Катимерини".
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Отправной точкой плана является позитивное развитие кипрского урегулирования и прогресс в отношениях между Кипром и Турцией.
"Укрепление новой роли Кипра в центре американской стратегии в регионе также отражено в контактах президента Христодулидиса с представителями республиканского большинства в конгрессе сразу после победы на выборах Дональда Трампа. В телефонном разговоре с сенаторами, тесно сотрудничающими с будущим президентом США, было подтверждено намерение нового руководства сохранить и еще больше усилить роль Кипра в регионе", - пишет газета.
По ее данным, после Вашингтона Христодулидис также обсудил свой план с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в кулуарах саммита Европейского политического сообщества в Бухаресте.
Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного государственным переворотом на Кипре и попыткой присоединения острова к Греции. Тридцать семь процентов территории острова, где в 1983 году была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК), оказались оккупированными. ТРСК признала только Турция. Переговоры между греческой и турецкой общинами о воссоединении Кипра, которые проходят при посредничестве ООН, были прерваны после провала очередного раунда, состоявшегося в швейцарском городе Кран-Монтана в 2017 году. Сейчас предпринимаются попытки возобновить переговоры.
Греки-киприоты считают, что решение кипрской проблемы возможно только на основе решений ООН в рамках двухзональной, двухобщинной федерации. Турки-киприоты выступали за конфедерацию Кипра. Лидер турецкой общины Эрсин Татар заявлял, что не вернётся за стол переговоров, пока не будет признан равный суверенитет и международный статус турок-киприотов.
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