https://ria.ru/20241125/khotin-1985500288.html
РБК узнал о решении суда национализировать недвижимость экс-банкира Хотина
РБК узнал о решении суда национализировать недвижимость экс-банкира Хотина - РИА Новости, 25.11.2024
РБК узнал о решении суда национализировать недвижимость экс-банкира Хотина
Иск Федеральной службы судебных приставов (ФССП) об обращении в доход государства имущества бывшего владельца банка "Югра" Алексея Хотина и связанных с ним... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T04:30
2024-11-25T04:30
2024-11-25T04:43
происшествия
коммерческая недвижимость
москва
югра
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
мещанский суд г. москвы
национализация
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155286/34/1552863446_0:0:2679:1508_1920x0_80_0_0_6b5ebb6db6affb5434c85ff84a1ee360.jpg
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Иск Федеральной службы судебных приставов (ФССП) об обращении в доход государства имущества бывшего владельца банка "Югра" Алексея Хотина и связанных с ним структур удовлетворен 22 ноября в Мещанском районном суде Москвы, сообщает РБК со ссылкой на итоги закрытого судебного заседания.В суд было направлено ходатайство о национализации 27 объектов недвижимости, среди которых бизнес-центры, торговые комплексы и земельные участки, общей площадью более 1,5 миллиона квадратных метров, рассказал изданию источник.Также среди активов упоминаются офисные комплексы "Красный богатырь" (135 тысяч квадратных метров) на Краснобогатырской улице и Loft Ville (83 тысячи квадратных метров) на Павелецкой набережной, Cherry Tower (120 тысяч квадратных метров) на Профсоюзной улице и "Фаворит" (129 тысяч квадратных метров) в Электролитном проезде, торговые центры "Горбушкин двор" (60 тысяч квадратных метров) и "Филион" (122 тысяч квадратных метров) в Багратионовском проезде.Бывший владелец лопнувшего банка "Югра" Алексей Хотин осужден на девять лет колонии по делу о растрате 23,6 миллиарда рублей. Также суд постановил взыскать солидарно со всех фигурантов более 17 миллиардов рублей по иску Агентства по страхованию вкладов.
https://ria.ru/20240925/dokhod-1974689507.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155286/34/1552863446_0:0:2679:2010_1920x0_80_0_0_b98bd24fda8ea5eab34b2b16588bfee7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, коммерческая недвижимость, москва, югра, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), мещанский суд г. москвы, национализация
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Москва, Югра, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Мещанский суд г. Москвы, национализация
РБК узнал о решении суда национализировать недвижимость экс-банкира Хотина
РБК: суд решил национализировать 27 объектов коммерческой недвижимости Хотина