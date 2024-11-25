https://ria.ru/20241125/khotin-1985500288.html

РБК узнал о решении суда национализировать недвижимость экс-банкира Хотина

РБК узнал о решении суда национализировать недвижимость экс-банкира Хотина - РИА Новости, 25.11.2024

РБК узнал о решении суда национализировать недвижимость экс-банкира Хотина

Иск Федеральной службы судебных приставов (ФССП) об обращении в доход государства имущества бывшего владельца банка "Югра" Алексея Хотина и связанных с ним... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T04:30

2024-11-25T04:30

2024-11-25T04:43

происшествия

коммерческая недвижимость

москва

югра

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

мещанский суд г. москвы

национализация

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Иск Федеральной службы судебных приставов (ФССП) об обращении в доход государства имущества бывшего владельца банка "Югра" Алексея Хотина и связанных с ним структур удовлетворен 22 ноября в Мещанском районном суде Москвы, сообщает РБК со ссылкой на итоги закрытого судебного заседания.В суд было направлено ходатайство о национализации 27 объектов недвижимости, среди которых бизнес-центры, торговые комплексы и земельные участки, общей площадью более 1,5 миллиона квадратных метров, рассказал изданию источник.Также среди активов упоминаются офисные комплексы "Красный богатырь" (135 тысяч квадратных метров) на Краснобогатырской улице и Loft Ville (83 тысячи квадратных метров) на Павелецкой набережной, Cherry Tower (120 тысяч квадратных метров) на Профсоюзной улице и "Фаворит" (129 тысяч квадратных метров) в Электролитном проезде, торговые центры "Горбушкин двор" (60 тысяч квадратных метров) и "Филион" (122 тысяч квадратных метров) в Багратионовском проезде.Бывший владелец лопнувшего банка "Югра" Алексей Хотин осужден на девять лет колонии по делу о растрате 23,6 миллиарда рублей. Также суд постановил взыскать солидарно со всех фигурантов более 17 миллиардов рублей по иску Агентства по страхованию вкладов.

https://ria.ru/20240925/dokhod-1974689507.html

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происшествия, коммерческая недвижимость, москва, югра, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), мещанский суд г. москвы, национализация