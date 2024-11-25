https://ria.ru/20241125/khezbolla-1985604752.html

CNN: Нетаньяху предварительно одобрил возможное прекращение огня с Ливаном

CNN: Нетаньяху предварительно одобрил возможное прекращение огня с Ливаном - РИА Новости, 25.11.2024

CNN: Нетаньяху предварительно одобрил возможное прекращение огня с Ливаном

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предварительно одобрил возможное соглашение о прекращении огня с ливанским движением "Хезболла", передает телеканал... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T15:30

2024-11-25T15:30

2024-11-25T17:04

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ливан

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

хамас

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предварительно одобрил возможное соглашение о прекращении огня с ливанским движением "Хезболла", передает телеканал CNN со ссылкой на знакомый с ситуацией источник. "Нетаньяху во время консультаций по безопасности с израильскими официальными лицами вечером в воскресенье предварительно одобрил появляющуюся сделку о прекращении огня с "Хезболлой", — говорится в сообщении.Тем не менее ее заключение могут отсрочить, поскольку до сих пор идет обсуждение некоторых деталей, отмечается в материале.В целом, по оценкам источников телеканала, переговоры могут завершиться соглашением. Как заявил РИА Новости советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман, Тель-Авив согласится заключить сделку только тогда, как Ливан примет все условия еврейского государства по безопасному возвращению его граждан в свои дома, а международные посредники предоставят для этого соответствующие гарантии.Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлы" на юге Ливана, а также продолжает воздушные бомбардировки, в результате которых уже погибло более 13,7 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона стали беженцами.Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" продолжает наземные бои, а также не прекращает ракетные обстрелы еврейского государства. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, случаются попадания в жилые строения.Главной целью военной кампании в Тель-Авиве называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которых эвакуировали из-за обстрелов, начатых "Хезболлой" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241125/livan-1985555760.html

https://ria.ru/20241121/mus-1985013560.html

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в мире, хезболла, израиль, биньямин нетаньяху, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, хамас