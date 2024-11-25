https://ria.ru/20241125/kharkov-1985533860.html

В Харькове нанесли удар по зданию, где мог находиться штаб "Кракена"

В Харькове нанесли удар по зданию, где мог находиться штаб "Кракена" - РИА Новости, 25.11.2024

В Харькове нанесли удар по зданию, где мог находиться штаб "Кракена"

Мощный взрыв прогремел в Харькове в месте, где, вероятно, располагался штаб неонацистского формирования "Кракен", сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T10:47

2024-11-25T10:47

2024-11-25T11:22

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ДОНЕЦК, 25 ноя — РИА Новости. Мощный взрыв прогремел в Харькове в месте, где, вероятно, располагался штаб неонацистского формирования "Кракен", сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."По сообщению сопротивления, прилетело в паре кварталов от метро "Университет". Там есть два административных здания, где сопротивление несколько раз фиксировало большое скопление военных машин. В том числе бронированные мерседесы одной североамериканской страны, судя по флагам. Было очень много машин нацистского подразделения "Кракен", и, судя по многим данным, там был один из штабов нацистов", — сказал он.По словам Лебедева, после взрыва на место направились более десятка машин скорой помощи, в том числе военной.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20241125/vzryv-1985510241.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

харьков, в мире, сергей лебедев, украина