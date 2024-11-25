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В Харькове нанесли удар по зданию, где мог находиться штаб "Кракена" - РИА Новости, 25.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:47 25.11.2024 (обновлено: 11:22 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/kharkov-1985533860.html
В Харькове нанесли удар по зданию, где мог находиться штаб "Кракена"
В Харькове нанесли удар по зданию, где мог находиться штаб "Кракена" - РИА Новости, 25.11.2024
В Харькове нанесли удар по зданию, где мог находиться штаб "Кракена"
Мощный взрыв прогремел в Харькове в месте, где, вероятно, располагался штаб неонацистского формирования "Кракен", сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T10:47
2024-11-25T11:22
специальная военная операция на украине
харьков
в мире
сергей лебедев
украина
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ДОНЕЦК, 25 ноя — РИА Новости. Мощный взрыв прогремел в Харькове в месте, где, вероятно, располагался штаб неонацистского формирования "Кракен", сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."По сообщению сопротивления, прилетело в паре кварталов от метро "Университет". Там есть два административных здания, где сопротивление несколько раз фиксировало большое скопление военных машин. В том числе бронированные мерседесы одной североамериканской страны, судя по флагам. Было очень много машин нацистского подразделения "Кракен", и, судя по многим данным, там был один из штабов нацистов", — сказал он.По словам Лебедева, после взрыва на место направились более десятка машин скорой помощи, в том числе военной.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20241125/vzryv-1985510241.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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харьков, в мире, сергей лебедев, украина
Специальная военная операция на Украине, Харьков, В мире, Сергей Лебедев, Украина
В Харькове нанесли удар по зданию, где мог находиться штаб "Кракена"

Лебедев: мощный удар нанесли в Харькове по зданию, где мог быть штаб "Кракена"

© Getty Images / Anadolu/George IvanchenkoАвтомобиль скорой помощи в Харькове
Автомобиль скорой помощи в Харькове - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© Getty Images / Anadolu/George Ivanchenko
Автомобиль скорой помощи в Харькове. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 ноя — РИА Новости. Мощный взрыв прогремел в Харькове в месте, где, вероятно, располагался штаб неонацистского формирования "Кракен", сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"По сообщению сопротивления, прилетело в паре кварталов от метро "Университет". Там есть два административных здания, где сопротивление несколько раз фиксировало большое скопление военных машин. В том числе бронированные мерседесы одной североамериканской страны, судя по флагам. Было очень много машин нацистского подразделения "Кракен", и, судя по многим данным, там был один из штабов нацистов", — сказал он.
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Вчера, 08:23
По словам Лебедева, после взрыва на место направились более десятка машин скорой помощи, в том числе военной.

Националистическое диверсионное подразделение "Кракен" сформировали в марте 2022 года главари полка "Азов"* и Главного управления разведки Минобороны Украины. Как рассказывали РИА Новости в полиции ЛНР, формирование особо отличилось на Харьковском направлении, где его боевики издевались над мирными жителями и пленными. Командира "Кракена" Сергея Величко объявили в России в розыск из-за пыток военнопленных.

В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковВ миреСергей ЛебедевУкраина
 
 
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