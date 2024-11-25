https://ria.ru/20241125/kamchatka-1985507972.html

На Камчатке начали строительство регазификационного комплекса СПГ

На Камчатке начали строительство регазификационного комплекса СПГ - РИА Новости, 25.11.2024

На Камчатке начали строительство регазификационного комплекса СПГ

Строительство регазификационного комплекса сжиженного природного газа началось в Петропавловске-Камчатском, сообщил губернатор Камчатки Владимир Солодов,... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T07:32

2024-11-25T07:32

2024-11-25T07:32

камчатский край

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 ноя – РИА Новости️. Строительство регазификационного комплекса сжиженного природного газа началось в Петропавловске-Камчатском, сообщил губернатор Камчатки Владимир Солодов, которого цитирует его пресс-служба. "Началось строительство плавучей регазификационной установки в бухте Раковая. Также мы приступили к созданию наземной инфраструктуры. Финансирование строительства наземной части в полном объеме обеспечивается за счёт средств федерального бюджета с минимально предусмотренным законодательством софинансированием из нашего краевого бюджета. К концу 2026 года стройка должна быть завершена", - сказал Солодов. Также к концу 2026 года будет завершено строительство самой регазификационной установки и судов-челноков, которые заказаны за счёт средств ПАО "НОВАТЭК". Возведение комплекса регазификации сжиженного природного газа реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина. Реализация проекта позволит обеспечить поставки СПГ для энергетических нужд Камчатского края в объёме до 446 тысяч тонн ежегодно, для замещения недостающих объемов камчатских месторождений в рамках программы газификации региона. С переводом мазутных и угольных котельных на газ выброс вредных веществ в атмосферу снизится в 1,5-2 раза. Поставка СПГ для целей газификации потребителей Камчатки будет осуществляться в рамках проекта "Сахалин-2".

https://ria.ru/20241120/kamchatka-1984774705.html

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экономика, камчатка, петропавловск-камчатский, россия, владимир солодов, новатэк, сахалин-2