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На окраине Калуги возник пожар при падении обломков БПЛА - РИА Новости, 25.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:06 25.11.2024 (обновлено: 02:41 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/kaluga-1985494403.html
На окраине Калуги возник пожар при падении обломков БПЛА
На окраине Калуги возник пожар при падении обломков БПЛА - РИА Новости, 25.11.2024
На окраине Калуги возник пожар при падении обломков БПЛА
Три БПЛА уничтожены на окраине Калуги, при падении обломков беспилотников на территории промышленного предприятия возникло возгорание, сообщил губернатор... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T02:06
2024-11-25T02:41
специальная военная операция на украине
калуга
происшествия
владислав шапша
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар
бпла
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Три БПЛА уничтожены на окраине Калуги, при падении обломков беспилотников на территории промышленного предприятия возникло возгорание, сообщил губернатор Владислав Шапша."Сегодня ночью на окраине Калуги силами ПВО были уничтожены три БПЛА. На месте падения обломков БПЛА на территории промышленного предприятия возникло возгорание. По предварительной информации пострадавших нет", - написал он в Telegram-канале.Отмечается, что на месте работают сотрудники МЧС и оперативная группа.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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калуга, происшествия, владислав шапша, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар, бпла
Специальная военная операция на Украине, Калуга, Происшествия, Владислав Шапша, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пожар, БПЛА
На окраине Калуги возник пожар при падении обломков БПЛА

На окраине Калуги уничтожили три БПЛА, при падении обломков возник пожар

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Три БПЛА уничтожены на окраине Калуги, при падении обломков беспилотников на территории промышленного предприятия возникло возгорание, сообщил губернатор Владислав Шапша.
"Сегодня ночью на окраине Калуги силами ПВО были уничтожены три БПЛА. На месте падения обломков БПЛА на территории промышленного предприятия возникло возгорание. По предварительной информации пострадавших нет", - написал он в Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Отмечается, что на месте работают сотрудники МЧС и оперативная группа.
 
Специальная военная операция на УкраинеКалугаПроисшествияВладислав ШапшаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПожарБПЛА
 
 
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