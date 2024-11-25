https://ria.ru/20241125/kaluga-1985494403.html

На окраине Калуги возник пожар при падении обломков БПЛА

На окраине Калуги возник пожар при падении обломков БПЛА - РИА Новости, 25.11.2024

На окраине Калуги возник пожар при падении обломков БПЛА

Три БПЛА уничтожены на окраине Калуги, при падении обломков беспилотников на территории промышленного предприятия возникло возгорание, сообщил губернатор... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T02:06

2024-11-25T02:06

2024-11-25T02:41

специальная военная операция на украине

калуга

происшествия

владислав шапша

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожар

бпла

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Три БПЛА уничтожены на окраине Калуги, при падении обломков беспилотников на территории промышленного предприятия возникло возгорание, сообщил губернатор Владислав Шапша."Сегодня ночью на окраине Калуги силами ПВО были уничтожены три БПЛА. На месте падения обломков БПЛА на территории промышленного предприятия возникло возгорание. По предварительной информации пострадавших нет", - написал он в Telegram-канале.Отмечается, что на месте работают сотрудники МЧС и оперативная группа.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

калуга

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калуга, происшествия, владислав шапша, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар, бпла