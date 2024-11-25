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Кабмин призвал доработать проект о запрете мигрантам привозить семьи - РИА Новости, 25.11.2024
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18:44 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/kabmin-1985650834.html
Кабмин призвал доработать проект о запрете мигрантам привозить семьи
Кабмин призвал доработать проект о запрете мигрантам привозить семьи - РИА Новости, 25.11.2024
Кабмин призвал доработать проект о запрете мигрантам привозить семьи
Кабмин РФ считает нуждающимся в существенной доработке проект о запрете трудовым мигрантам привозить семьи в Россию, следует из копии проекта отзыва... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T18:44
2024-11-25T18:44
общество
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Кабмин РФ считает нуждающимся в существенной доработке проект о запрете трудовым мигрантам привозить семьи в Россию, следует из копии проекта отзыва правительства, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Законопроект нуждается в существенной доработке", - сказано в документе. Отмечается, что проектируемые изменения могут создать правовую неопределенность и должны быть согласованы с положениями международных договоров РФ. Ранее группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесла в Госдуму законопроект, ограничивающий трудовым мигрантам без гражданства РФ право на перевозку своей семьи в страну. Речь идет о низкоквалифицированных специалистах, прибывающих в Россию только на основании трудового договора или патента, не имеющих иных законных оснований на проживание в стране, например, гражданства РФ.
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общество, россия, леонид слуцкий (политик), госдума рф, лдпр
Общество, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ, ЛДПР
Кабмин призвал доработать проект о запрете мигрантам привозить семьи

Кабмин предложил доработать проект о запрете мигрантам привозить семьи в Россию

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРабочие возле одной из строек в Москве
Рабочие возле одной из строек в Москве - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Рабочие возле одной из строек в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Кабмин РФ считает нуждающимся в существенной доработке проект о запрете трудовым мигрантам привозить семьи в Россию, следует из копии проекта отзыва правительства, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Законопроект нуждается в существенной доработке", - сказано в документе.
Отмечается, что проектируемые изменения могут создать правовую неопределенность и должны быть согласованы с положениями международных договоров РФ.
Ранее группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесла в Госдуму законопроект, ограничивающий трудовым мигрантам без гражданства РФ право на перевозку своей семьи в страну. Речь идет о низкоквалифицированных специалистах, прибывающих в Россию только на основании трудового договора или патента, не имеющих иных законных оснований на проживание в стране, например, гражданства РФ.
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ОбществоРоссияЛеонид Слуцкий (политик)Госдума РФЛДПР
 
 
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