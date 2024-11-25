https://ria.ru/20241125/kabmin-1985650834.html

Кабмин призвал доработать проект о запрете мигрантам привозить семьи

Кабмин призвал доработать проект о запрете мигрантам привозить семьи - РИА Новости, 25.11.2024

Кабмин призвал доработать проект о запрете мигрантам привозить семьи

Кабмин РФ считает нуждающимся в существенной доработке проект о запрете трудовым мигрантам привозить семьи в Россию, следует из копии проекта отзыва... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T18:44

2024-11-25T18:44

2024-11-25T18:44

общество

россия

леонид слуцкий (политик)

госдума рф

лдпр

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Кабмин РФ считает нуждающимся в существенной доработке проект о запрете трудовым мигрантам привозить семьи в Россию, следует из копии проекта отзыва правительства, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Законопроект нуждается в существенной доработке", - сказано в документе. Отмечается, что проектируемые изменения могут создать правовую неопределенность и должны быть согласованы с положениями международных договоров РФ. Ранее группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесла в Госдуму законопроект, ограничивающий трудовым мигрантам без гражданства РФ право на перевозку своей семьи в страну. Речь идет о низкоквалифицированных специалистах, прибывающих в Россию только на основании трудового договора или патента, не имеющих иных законных оснований на проживание в стране, например, гражданства РФ.

https://ria.ru/20241122/migranty-1985119242.html

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общество, россия, леонид слуцкий (политик), госдума рф, лдпр