В Израиле назвали условие для подписания соглашения с Ливаном
Израиль подпишет соглашение с Ливаном, если он обеспепчит безопасность на севере
© AP Photo / Hussein MallaАрмия обороны Израиля нанесла удар по складу оружия ливанского движения "Хезболла"
© AP Photo / Hussein Malla
Армия обороны Израиля нанесла удар по складу оружия ливанского движения "Хезболла". Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 25 ноя - РИА Новости. Израиль пойдет на подписание соглашения с Ливаном лишь в условиях, когда власти в Бейруте согласятся со всеми требованиями Израиля по возращению эвакуированных жителей севера в свои дома и при наличии международных гарантий безопасности, сообщил РИА Новости советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман.
Гендельман напомнил, что решение военно-политического кабинета от 17 сентября этого года определило целью военных действий Израиля на северном фронте безопасное возвращение местных жителей в свои дома.
"Израиль приветствует переговорные усилия США и других стран по прекращению огня, однако мы будем готовы к подписанию соглашения тогда, когда все наши условия по безопасному возвращению граждан в свои дома будут приняты властями Ливана и сопровождаться соответствующими гарантиями международных посредников", - заявил советник в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о том, что премьер Биньямин Нетаньяху якобы дал предварительное согласие на американский план урегулирования.
Ранее в понедельник телеканал CNN сообщил со ссылкой на осведомленный источник, что Нетаньяху предварительно одобрил возможное соглашение о прекращении огня с ливанским движением "Хезболлах", однако Израиль хочет представить некие оговорки и передать их ливанским властям.
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По данным израильской гостелерадиокомпании Kan, в Израиле оценивают, что соглашение об урегулировании с Ливаном может быть достигнуто в течение этой недели. В воскресенье вечером портал Ynet сообщил со ссылкой на израильские, американские и ливанские источники, что Израиль предварительно одобрил предложенное соглашение с движением "Хезболлах" о прекращении огня в Ливане, которое теперь подлежит окончательному одобрению кабинетом министров.
В начале ноября Kan публиковала американский проект соглашения о прекращении огня между Израилем и Ливаном, согласно которому юг Ливана будет контролироваться исключительно вооруженными силами страны и миротворцами ООН в соответствии с резолюцией 1701, а Израиль полностью выведет свои войска из Ливана в течение семи дней после прекращения огня.
Совбез ООН принял резолюцию 1701 по итогам израильско-ливанской войны 2006 года. В соответствии с этой резолюцией движение "Хезболлах" должно отвести свои формирования к северу от реки Литани, то есть - на более чем 30 километров от границы с Израилем. Ливанская армия должна разместить от 5 до 10 тысяч солдат вдоль границы, также для контроля безопасности необходимо увеличить миротворческий контингент Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL).
Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже несколько тысяч человек, включая лидеров шиитского движения "Хезболлах". Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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