https://ria.ru/20241125/izrail-1985543091.html

Израильские ВВС нанесли удары по южному пригороду Бейрута

Израильские ВВС нанесли удары по южному пригороду Бейрута - РИА Новости, 25.11.2024

Израильские ВВС нанесли удары по южному пригороду Бейрута

Самолеты израильских ВВС нанесли два удара по южному пригороду Бейрута, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.11.2024

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БЕЙРУТ, 25 ноя - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС нанесли два удара по южному пригороду Бейрута, передает корреспондент РИА Новости.Перед атакой боевая авиация пролетела на низкой высоте над центральными районами ливанской столицы.В ночь на понедельник израильские самолеты нанесли пять ударов по жилым многоэтажным зданиям в трех районах южного пригорода Бейрута, включая район, прилегающий к территории международного аэропорта имени Рафика Харири.

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в мире, бейрут, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, рафик харири