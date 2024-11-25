https://ria.ru/20241125/iran-1985657214.html

Глава МИД Ирана призвал к суду над Израилем и США

Глава МИД Ирана призвал к суду над Израилем и США - РИА Новости, 25.11.2024

Глава МИД Ирана призвал к суду над Израилем и США

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи призвал создать мировую коалицию для проведения суда и назначения наказания властям Израиля, а также привлечения к... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T19:28

2024-11-25T19:28

2024-11-25T19:28

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аббас аракчи

йоав галант

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ТЕГЕРАН, 25 ноя – РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи призвал создать мировую коалицию для проведения суда и назначения наказания властям Израиля, а также привлечения к ответственности покровителей Тель-Авива, в частности США, снабжающих израильский режим оружием и финансовыми средствами, об этом министр заявил в ходе своей речи на внеочередном заседании глав МИД Группы друзей в защиту Устава ООН, сообщает иранское внешнеполитическое ведомство. "Он (Аракчи - ред.) пояснил, что прекращение геноцида в Газе и... агрессии израильского режима против Ливана требует мировой коалиции для привлечения к ответственности, проведения суда и наказания лидеров этого режима, а также привлечения к ответственности покровителей (Израиля в сфере - ред.) вооружения, финансов и политики, в частности США", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном Telegram-канале МИД Ирана. Аракчи призвал мировое сообщество не допускать того, чтобы нарушение Израилем законов и применение им агрессии становились нормой. Он отметил, что ордер МУС на арест Нетаньяху - "необходимый, но запоздалый шаг на пути исполнения справедливости и наказания израильским преступникам", а также подчеркнул, что режим Израиля и его покровители используют понятие "антисемитизм", чтобы заставить замолчать любую критику в свой адрес. Международный уголовный суд на прошлой неделе выдал ордера на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Суд также отклонил доводы Израиля, который пытался оспорить юрисдикцию суда на выдачу ордеров в отношении его граждан. Также Израиль оспаривал юрисдикцию МУС на рассмотрение дел по ситуации в Палестине в целом. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 43,5 тысячи палестинцев, пострадали свыше 102 тысяч. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20241102/iran-1981496136.html

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