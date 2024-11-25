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Маск раскритиковал истребители F-35 - РИА Новости, 25.11.2024
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20:03 25.11.2024 (обновлено: 21:18 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/ilon-1985661541.html
Маск раскритиковал истребители F-35
Маск раскритиковал истребители F-35 - РИА Новости, 25.11.2024
Маск раскритиковал истребители F-35
Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск считает истребители F-35 неудачными из-за завышенных требований к их разработке. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T20:03
2024-11-25T21:18
в мире
технологии
сша
илон маск
f-35
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск считает истребители F-35 неудачными из-за завышенных требований к их разработке. "Проектирование F-35 провалилось на этапе предъявления требований, поскольку слишком большое количество людей требовали от него слишком многого сразу. Это сделало его дорогим и сложным универсалом, ничем не выдающимся. Шансов на успех не было", - написал Маск на своей странице в соцсети Х. Маск добавил, что считает пилотируемые истребители устаревшей боевой техникой, на смену которым, по его мнению, приходят беспилотники.Ранее американский общественный Проект по надзору за правительством сообщил, что власти США одобрили полноценное производство истребителей F-35, не учитывая данные о многочисленных недостатках машины. Проект подчеркнул, что даже в рассекреченной версии доклада содержатся многочисленные ссылки на несоответствие F-35 требованиям о надежности, точности стрельбы, скрытности и пригодности для ремонта.
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в мире, технологии, сша, илон маск, f-35
В мире, Технологии, США, Илон Маск, F-35
Маск раскритиковал истребители F-35

Маск считает, что производство истребителей F-35 нерентабельно

© AP Photo / Matt RourkeИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск считает истребители F-35 неудачными из-за завышенных требований к их разработке.
"Проектирование F-35 провалилось на этапе предъявления требований, поскольку слишком большое количество людей требовали от него слишком многого сразу. Это сделало его дорогим и сложным универсалом, ничем не выдающимся. Шансов на успех не было", - написал Маск на своей странице в соцсети Х.
Маск добавил, что считает пилотируемые истребители устаревшей боевой техникой, на смену которым, по его мнению, приходят беспилотники.
Ранее американский общественный Проект по надзору за правительством сообщил, что власти США одобрили полноценное производство истребителей F-35, не учитывая данные о многочисленных недостатках машины. Проект подчеркнул, что даже в рассекреченной версии доклада содержатся многочисленные ссылки на несоответствие F-35 требованиям о надежности, точности стрельбы, скрытности и пригодности для ремонта.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
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В миреТехнологииСШАИлон МаскF-35
 
 
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