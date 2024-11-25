https://ria.ru/20241125/gruziya-1985577545.html

Грузинские оппозиционеры проводят акцию у здания парламента

Грузинские оппозиционеры проводят акцию у здания парламента - РИА Новости, 25.11.2024

Грузинские оппозиционеры проводят акцию у здания парламента

В Тбилиси оппозиционеры проводят акцию протеста у парламента Грузии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T13:53

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ТБИЛИСИ, 25 ноя — РИА Новости. В Тбилиси оппозиционеры проводят акцию протеста у парламента Грузии, передает корреспондент РИА Новости.Митингующие стучат камнями по железной перегородке, установленной у входа в здание, где в это время проходит первое заседание законодательного органа после прошедших в октябре выборов. Периодически из внутреннего двора парламента доносятся громкие звуки. Манифестанты говорят, что таким образом полиция пытается их напугать.Тем временем к месту акции прибывает все больше сторонников оппозиции. МВД республики пока не делало никаких заявлений по этой теме.Накануне протестующие дошли маршем до здания высшего законодательного органа. Они провели там всю ночь и заявили о намерении сорвать первое заседание парламента 11-го созыва, которое открылось в 12:00 по местному времени.Выборы в парламент ГрузииВыборы в Грузии состоялись 26 октября. Согласно итоговому протоколу ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией, победила с 53,93 процента голосов и получила парламентское большинство с 89 мандатами. Это означает, что политсила сможет сформировать правительство. В январе следующего года депутаты вместе с другими делегатами изберут президента республики. Кроме того, по конституции страны правительство должно сложить полномочия сразу после начала работы парламента нового созыва.Оппозиционные партии сразу заявили, что не признают итогов голосования, отказались от полученных депутатских мандатов и призвали сторонников выходить на протесты.Президент страны Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции (хотя по конституции президент должен быть беспартийным), назвала прошедшие выборы тотально сфальсифицированными и также призвала к митингам. Массовые акции продолжаются в Тбилиси уже почти месяц.

https://ria.ru/20241121/mid-1984960035.html

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Активисты в Тбилиси стучат по железной ограде у парламента Активисты в Тбилиси стучат по железной ограде у парламента 2024-11-25T13:53 true PT0M18S

Дополнительные силы полиции у парламента Грузии, где проходит митинг оппозиции Дополнительные силы полиции стянуты к парламенту Грузии, где скоро должна начаться первая сессия после парламентских выборов, которую оппозиционеры планируют сорвать. Подкрепление силовых структур понадобилось, когда депутаты начали заезжать во двор парламента. Силовики блокировали все боковые входы в здание. Число протестующих увеличивается. 2024-11-25T13:53 true PT0M15S

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